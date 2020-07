Literalmente hecho cenizas quedó el proyecto familiar que había encarado un conocido matrimonio de profesionales de nuestro medio, al acondicionar como lugar de descanso una casa en Villa Constitución. Apenas pocos días pudieron disfrutarla, porque en la madrugada del pasado lunes, se la desvalijaron completamente y, como si fuera poco, luego la incendiaron en su totalidad. En comunicación con EL PUEBLO, los afectados dijeron que «estamos de duelo familiar e indignados porque la respuesta policial inicial fue inexistente, algo parecido con Bomberos y con Fiscalía, y los únicos que hasta ahora han pasado a hacer declaraciones somos nosotros, las víctimas. Recién hoy (por ayer jueves) se empezaron a mover (las autoridades)». Pero además, narraron a este diario que «como antecedente, quince días antes, a una cuadra, ocurrió lo mismo en un pequeño local gastronómico que no llegó a incendiarse porque el cartón prendido que tiraron se apagó, si no, hubiera sido un desastre, porque hasta el gas habían abierto… hicieron lo mismo que a nosotros, robo con posterior incendio».

Sobre todo, además del dolor, «porque es un proyecto familiar hecho cenizas…», lo que dice sentir esta familia «es mucha impotencia de la comunidad», según comentó el dueño de la casa, quien horas antes había escrito en redes sociales: «Así estamos. Nos pasó a nosotros. Le podría haber pasado a cualquiera. Las actuaciones de bomberos, policía y fiscalia son para hacer un anecdotario de todo lo que no se hace y de cómo las víctimas estamos solas y sin la más mínima contención. Y por las dudas… No teníamos seguro de ningún tipo, la casa aún estaba en obras». Además, advierten a la población que es probable que les ofrezcan para la venta algunas de las pertenencias hurtadas, por lo que solicitan encarecidamente no comprar y comunicar inmediatamente: «Si en estos días les ofrecen: un televisor JVC pantalla plana, una computadora notebook Lenovo Thinkpad, un microondas Panavox, una garrafa de 13 kg nueva, sillas plegable color lila o artículos como cuchillos, cuchillas, cubiertos o algún sartén u olla Essen es muy posible que estén delante de quien nos incendió nuestra casa en Constitución. No lo compren y avísennos por favor. Para que la destrucción total de una vivienda y de un proyecto familiar no queden impunes».