La Coordinación del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión está abocada a la formación de docentes, en cargos de supervisión o en roles con distintas especificidades, en diferentes modalidades de escuelas, del Consejo de Educación Inicial y Primaria.Para mejorar la calidad de la docencia y la profesionalización docente, desarrollamos cursos donde el acompañamiento a los docentes es prioritario.

Se considera que el desarrollo profesional sucede si está vinculado a las prácticas cotidianas de los docentes, si pretendemos dar respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de conocimiento tiene mayor valor para la tarea de enseñar?

Tenemos que considerar y pensar para responderla posibles opciones.

Para ello es necesario definir las funciones esperadas de la enseñanza en el contexto más amplio de la educación, describiendo ese trabajo y clarificando aquello que los profesores necesitan saber para realizarlo. Esa tarea que parece simple no lo es tanto cuando se advierte que la enseñanza ocurre en contextos muy diferentes.

La formación se centra adhiriendo a ello.

CONCEPTUALIZACIÓN AMPLIA DE ENSEÑAR

Se tiene así una conceptualización amplia de enseñar y de profesión, desde lo epistemológico del conocimiento para la enseñanza y desde las perspectivas de fuentes y producción del conocimiento pedagógico.

Para el caso de la profesión docente, delimitar la base de conocimientos que son necesarios es muy complejo dada la variedad de fuentes de conocimiento científico que son utilizadas para darle contenido a su formación profesional.

Los cursos diseñados por esta coordinación, basado en lo que sustenta al Instituto de Formación en Servicio como política de formación, tienen como objetivo que los docentes sean profesionales de la educación, dándoles base de conocimiento para su labor asociándolo al de «conocimiento de la práctica», desde un análisis crítico reflexivo y susceptible de ser problematizado, tendiendo también a que sus escuelas y aulas se conviertan en sitios de indagación.

En este marco se planificaron las intervenciones en cada una de las propuestas de formación que nos solicitaron, teniendo en cuenta que la formación a la que adherimos no es la transmisión de conocimientos sino el desarrollo de las capacidades de cada uno como profesional docente.

En cada una de las reuniones con los distintos actores involucrados en los cursos transmitimos la importancia de la reflexión sobre las prácticas, que se debía provocar en los cursantes en los distintos roles, como generadora de nuevas ideas y por la profundización en lo que se analiza. Los formadores acordaron en su mayoría generar esos espacios de reflexión, sin dejarlos exentos de los otros componentes: sentimientos, percepciones, emociones creencias y concepciones, que hacían aflorar ante el conocimiento y saberes que circulaban, así como, sobre las respuestas o nuevas preguntas que les surgían ante lo expuesto. Poner las prácticas a ser analizadas desde los marcos teóricos que las sustentan o también generadoras de nuevos conocimientos y saberes.

Esta Coordinación del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión para las diferentes instancias de cursos, seminarios, jornadas, etc. tiene como norma de gestión, distintos momentos, imprescindibles para obtener logros de calidad en lo pedagógico, organizacional y administrativo.

Son los siguientes:

Solicitud, a través de formulario, a cada Inspección o Programa de los datos e información los cursos que pretenden realizar durante el año.

Constantes reuniones con todos los involucrados en cada curso y seguimiento de expedientes y trámites.

Elaboración de la malla curricular según los contenidos que cada Programa o Inspección solicita. Primeramente pensados con la responsable que hace la solicitud al Instituto y posteriormente con participación activa de los expertos – docentes, nacionales o extranjeros que llevarán a cabo las jornadas.

Pensar juntos el abordaje de los contenidos del curso, propuesta de evaluación, seguimiento y recursos que se brindan a los cursantes desde los marcos teóricos y análisis de sus propias prácticas.

Selección de lecturas teóricas para brindar a los docentes al inicio del curso, reflexión sobre los marcos teórico- prácticos presenciales, que serán disparadores de los productos escritos que cada maestro, de forma individual o en grupo, deberá entregar obligatoriamente para cumplir con el requisito de evaluación de cada curso, si desea acreditarlo.

Selección de la metodología y modalidad: Curso, Seminario, Jornadas, Módulos o modalidad mixta. Con instancias expositivas presenciales, semipresenciales y virtuales: por videoconferencias o plataforma.

Presentación de Evaluación final para acreditar la formación por parte de los cursantes y devolución de parte de los formadores en modalidad de ateneo, foro o taller.

Se realiza la selección de quienes serán los evaluadores y la modalidad para cada curso.

Este año se incursionó en docentes que fueran partícipes activos de los cursos, pero no los formadores, aspecto que dio muy buenos resultados por la dinámica que genera, ya que los cursantes manifiestan el deseo de ser tutoreados mientras están en el proceso de elaboración de su trabajo final de evaluación, para acreditar el curso.

Elaboración de certificados para quienes cumplen con las horas presenciales, no presenciales y evaluación aprobada o constancia de haber cursado, si no entrega trabajo final.

Realización de toda la logística organizacional, administrativa y presupuestal de cada curso.