El tiempo, la distancia en el tiempo, permite a menudo ver más claras las cosas. Ha pasado ya una semana de las Elecciones Departamentales, y esos días que pasaron han permitido, con la suficiente luz que arrojaron, sacar algunas conclusiones. Pasó una instancia más en que los uruguayos elegimos a nuestros gobernantes, a una parte de nuestros gobernantes (a otros ya los habíamos elegido en octubre y noviembre); pasaron esta vez, por ser departamentales, diecinueve elecciones diferentes en el país. Y pasó una campaña electoral más, diecinueve campañas diferentes en realidad. Así que habrá que apuntar 2019 y 2020 como años de elecciones en la –felizmente- larga cadena de elecciones que este país ha construido a lo largo de su historia. La amplia mayoría de los departamentos prefirió a un intendente blanco, quizás para seguir alineados al Gobierno Nacional; solamente tres eligieron a un frenteamplista y apenas uno a un intendente colorado.

El Partido que más gobernó al Uruguay, se encuentra hoy con apenas una Intendencia (Rivera), unos pocos legisladores y, quizás lo que más debería preocuparle, sin líderes fuertes que generen alguna ilusión para el futuro cercano. Esta ausencia de nuevos líderes, tanto en lo nacional, como en Salto.

Conclusión también podría ser que empezaron a vislumbrarse, aunque falte mucho tiempo aún (o no tanto, porque estas cosas se preparan cada vez con más anticipación) quiénes podrán ser los principales referentes de cada partido para pelear por el Gobierno Nacional en 2024. Si se mira el Partido Nacional, ¿acaso nadie piensa en Álvaro Delgado, o Martín Lema, o Laura Raffo como aquellos que más chance tienen de quedarse con el lugar que hoy ocupa Lacalle Pou? Y en el Frente Amplio, ¿no es claro, al menos visto desde el hoy, que Álvaro Villar, Yamandú Orsi y el salteño Andrés Lima entrarán en la conversación? Y en el Partido Colorado… ¡caramba!… cuesta dar nombres, por lo que recién decíamos de la falta de liderazgos claros.

Pero volvamos puntualmente a lo que pasó hace pocos días. ¿Fue una campaña más la que pasó? ¿Fueron unas elecciones más las que vivimos hace una semana? No, sin dudas que no, porque cada una de estas instancias tiene sus particularidades. Y porque además, esto del domingo 27 ocurrió en medio de una situación absolutamente inédita: una pandemia mundial. De hecho y sin detenernos a hilar demasiado fino en analizar otros cambios que seguro provocó en todo el escenario político-electoral, la fecha de las Elecciones Departamentales, prevista en principio para el 10 de mayo, se postergó casi cinco meses.

Sin embargo, pese a que toda elección es diferente a otra y pese a que esta fue especial por lo antes mencionado, creemos que en Salto hace mucho tiempo no se daba una campaña electoral tan reñida, con el agregado, y seguramente por esa misma causa, que hace mucho tiempo no se daba una disputa con un «juego sucio» tan acentuado. ¿Desesperación de algunos ante los reiterados anuncios de que sería un final con escasos votos de diferencia entre unos y otros? Tal vez. Aunque las urnas finalmente dijeron que no eran tan pocos, sino casi 5.000 los votos que separaban al primero del segundo competidor.

¿Qué significa «jugar sucio» en una campaña electoral? Mentir. Pues bien, pero siempre hay mentiras, o verdades a medias, o promesas que terminan siendo puro brillo que pronto desaparece, es decir, terminan siendo una falsedad. Es cierto, pero esta vez hubo juego sucio, además, en cuanto a un creciente nivel de agravios, descalificaciones personales e insultos entre dirigentes, y muy especialmente, en cuanto a noticias falsas. Tristemente, las falsas noticias ganaron protagonismo.

Culpables de esta irresponsabilidad son quienes las crean y quienes las difunden, amplificándolas muchas veces. Es más grave aún si quienes las difunden lo hacen sabiendo que no son verdades. Y en esta calesita ruedan muchos…desde dirigentes políticos hasta personas vinculadas a medios de comunicación, que los transforman en verdaderos canales de desinformación.

¿Cómo pudo llegar a publicarse unas horas antes de la elección, una noticia que, con la foto del propio Carlos Albisu en grandes dimensiones, informaba que este candidato pedía disculpas a la ciudadanía y alentaba a sus seguidores a votar por Coutinho? ¿Cómo pudo publicarse una noticia que, con la foto del propio Germán Coutinho, informaba que este dejaba libres a sus votantes sugiriendo lo hicieran por Albisu? Y ambas publicaciones casi en simultáneo. Hasta provocaría risa y se lo podría tomar con buen humor, si no fueran cosas que fomentan la confusión, y si no fuera que tras ellas existieron muy espurias intenciones. Pero el asunto venía de mucho tiempo antes, y por dar tan solo un ejemplo, basta recordar que cuando llegó a Salto el Presidente de la República, el lunes 7 de setiembre, se inventó (haciéndose eco incluso de ese grosero invento un diario capitalino) que había ocurrido una enorme trifulca en plena calle entre militantes blancos y colorados. Y si algo faltaba, algo así como la frutilla sobre la torta, o la gota que desborda el vaso, es que en la noche del viernes 25, es decir a menos de 48 horas de las elecciones, debiera la Directora del MIDES, Florencia Supparo, asentar una denuncia por difamación a raíz de un audio que se había viralizado en el que se la involucraba de «pagar» ciertos favores políticos.

Hasta ahí, con esos ejemplos, aunque hubo varios más, el tema de las noticias falsas. Pero no fue una campaña sucia solo por las mentiras. Lo fue también por algunas verdades, comprobadamente verdades. Nos referimos a hechos de increíble bajeza que se cometieron desde casi todos los sectores políticos, de todos los partidos. Por ejemplo, que unos dirigentes cambiaran canastas de comestibles al precio de colocar en el frente de una casa un cartel de tal lista, que otros regalaran comida y bebida, otros hicieran que la gente se anotara en una lista asegurándole que de ganar la elección quienes figuraban en la lista tendrían un terreno y/o un trabajo en tal lugar… Reiteramos: todo esto ocurrió, verdaderamente, aquí no hay falsas noticias. ¿Siempre fue así la política? Quizás sí. Quizás nos enterábamos menos de estas cosas porque los medios de prensa eran bastante menos y tenían mucho menos alcance y, sobre todo, porque ahora existe Facebook, Whatsapp, Twiter, etc., etc.

Quizás antes solo te enterabas de algunas cosas si estabas en el momento en que ocurrían, si no, no. O si te lo comentaba alguien en el almacén, en el bar o en la peluquería, ahora no precisa salir a ningún lado para tener toda la información (y desinformación) en la palma de la mano; alcanza con el celular nomás.

Hay que entender, máxime en una situación socio-económica compleja como la que estamos atravesando, que la ilusión de la gente tras una promesa de mejorarle la vida, es fuerte, atrae, convence, empuja a actuar en determinada dirección. Pero lo cierto, es que algún día habrá que entender que los políticos no están para que uno vaya a pedir, pedir y pedir… y ellos debieran entender que no están para ofrecer el oro y el moro. Están simplemente para administrar los recursos que son de todos. Y que esos recursos solo existen si cada uno trabaja, estando en el gobierno este, aquel o aquel otro candidato y partido. Quien crea que todo vendrá de los gobernantes es como el que piensa que la vaca da leche. Esta es la historia:

«-La vaca no da leche. -¿Qué dices? – preguntó el muchacho incrédulo. -Tal cual lo escuchas, hijo: la vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tiene que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida: la vaca, la cabra o la llama no dan leche. Las ordeñas o no tienes leche…Hay una generación que piensa que las vacas dan leche. Que las cosas son automáticas, fáciles y gratis: deseo, pido y obtengo. Pero la realidad es que la felicidad es el resultado del esfuerzo, y que la ausencia de esfuerzo genera frustración e ignorancia».

Pues hay una generación de uruguayos que piensa que se puede vivir de la dádiva que den los políticos y allí está el error, y la ceguera que hasta lleva al fanatismo. Ya lo dijo alguien: «El problema de este país es el fanatismo por los políticos. No hay autocrítica. Muchos creen que lo que hace su partido siempre está bien y lo que hacen los otros siempre está mal. No es así. Hay que aprender a cuestionar, gobierne quien gobierne».

Ojalá algún día aprendamos a cuestionar, y a trabajar, y a vivir… gobierne quien gobierne.

Contratapa por Jorge Pignataro