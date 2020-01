Mario Abdo Benítez sufre el tipo menos agresivo del virus

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha sido infectado con el virus del dengue, según confirmó este miércoles el ministerio de Salud. El padecimiento del mandatario ocurre en medio de una de las mayores crisis en el país latinoamericano, desde 2013, por la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. “El resultado del análisis de sangre confirma, efectivamente, que el presidente está con dengue”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien recalcó que a pesar de eso, el mandatario se encuentra en «buen estado general» y no presenta más que síntomas febriles.

Abdo Benítez, de 48 años, deberá reposar entre dos y siete días en la residencia presidencial (Mburuvicha roga, casa del jefe en lengua guaraní, lengua cooficial junto al español). Allí desempeñará sus funciones y recibirá a los ministros, en lugar de en el Palacio de Gobierno, situado en el centro de Asunción. El presidente paraguayo contrajo el serotipo 4 de dengue, el más común en esta epidemia y el menos agresivo, por lo que está fuera de riesgo grave. “El presidente es un hombre muy sano y representa un grupo sin factores de riesgo, no tiene ninguna enfermedad conocida, ni toma ningún medicamento. Por eso reposará en su domicilio y no hay necesidad de internación”, añadió el titular de Salud. El mandatario sufrió un mareo y fiebre el martes, lo que le obligó a cancelar cuatro actos que estaba celebrando en el departamento de Alto Paraná, región fronteriza con Brasil, justo en medio de una crisis carcelaria por la fuga de más de 60 integrantes de la mayor red criminal de América del Sur de una penitenciaría paraguaya situada en la misma frontera. Abdo Benítez contrajo la enfermedad, al igual que otros 1.800 paraguayos y otras 10.000 personas que están en observación por sospecha de padecerla también, según cifras oficiales. El dengue ha matado a dos personas desde que comenzó la epidemia hace unos dos meses. Además, hay otras 14 muertes que podrían estar relacionadas, pero están por confirmar. “Estamos esperando que aumente de manera importante, típicamente se duplican semana a semana”, aclaró el portavoz del Gobierno. Actualmente, el sistema de Salud paraguayo recibe al menos, 3.000 notificaciones semanales. El dengue se extiende por todas las regiones tropicales de América Latina de forma imparable por la proliferación del mosquito que lo contagia, el aedes aegypti. Solo el frío detiene la expansión del insecto, pero en el caso de Paraguay, donde la mayoría de los días del año la temperatura no desciende menos de los 25 grados, se reproduce sin parar en patios y calles de todo el país, pero principalmente en las grandes urbes, donde la falta de políticas públicas de limpieza favorece su aparición. En 2019, Paraguay registró nueve fallecidos por la enfermedad y más de 10.000 casos confirmados. En la crisis de 2013, la autoridades sanitarias contabilizaron 150.000 casos y 252 muertos en el país que tiene casi siete millones de habitantes, según datos gubernamentales.

Fuente: EL PAÍS (Madrid)