Con un Ateneo colmado, el salteño Nicolás Albertoni, analista internacional y columnista en medios como CNN y The New York Times, presentó en Salto su tercer libro denominado Uruguay Como Solución, que pretende ser un aporte al debate real sobre la inserción que el país debe tener en el mundo. Albertoni habló sobre estos temas frente a un auditorio integrado por líderes políticos, empresarios, inversionistas, educadores, entre otros. Y en la oportunidad estuvo acompañado por exposiciones del exembajador Pelayo Díaz, y moderado por el periodista Hugo Lemos que realizó una entrevista en vivo a los dos oradores.

“Tengo la convicción que si hay consensos en temas importantes para el país, se logran grandes cambios”

El salteño Nicolás Albertoni, especialista en política internacional e investigador en la Universidad Sur de California (Estados Unidos), retornó a su ciudad natal para presentar en el Ateneo de Salto su último y tercer libro, “Uruguay como solución”. Previo a ello, brindó una conferencia de prensa.

“Este es un libro –comenzó diciendo Albertoni- que habla de la inserción de Uruguay al mundo pero también de las ciudades. Cómo podemos desarrollar ciudades. Es decir, cómo las ciudades también se pueden sentir con cierta actitud para desarrollar sus industrias, su mercado en general. Hoy el mundo está más organizado por las estrategias que siguen sus ciudades o sus Estados en algunos lugares. Entonces, hay ideas que plantea este libro que tiene mucho sentido plantearlo en términos de ciudades”. “El título (del libro) se origina como inverso a un libro histórico que surgió a fines de los 60, principios de los 70 que era ‘El Uruguay como problema’ de (Alberto) Methol Ferré. En él planteaba al Uruguay como problema en sí mismo desde un punto de vista científico, problematizarlo, ponerle un frente y ver sus diferentes aristas. Y me pareció que hoy vivimos tiempos de cambio de cosas en Uruguay, esto no es político sino de repensarnos como país, una región que se repiensa, un mundo que está cambiando. Entonces, ¿por qué no empezar a vernos a nosotros mismos como solución, como la búsqueda de consensos?”. “Es una visión positiva, otros dirán ingenua, quizás, pero cuando uno ve a otros países pequeños como los nuestros, en la firme convicción que cuando se logran consensos básicos en tres o cuatro temas importantes para el país, se pueden lograr grandes cambios. Por eso, más que ver los problemas, vernos también como la solución a ellos”. “Cuando alguien me pregunta si el país ha cambiado mucho en estos años, bueno, yo hace 5 años que estoy afuera, y más que lo edilicio, que es lo físico que es donde uno ve los cambios en las ciudades y en los países, hay algo que me preocupa, les admito, es en los debates que nos enredamos como país, y que terminan invirtiendo mucho tiempo. En el libro ofrezco un ejercicio bastante básico. Imaginemos a los países como si fueran personas, duermen 7 u 8 horas y en el resto producen. Un ejercicio básico para hacer es preguntarnos, ¿cuál fue hoy el debate central del país? Hice ese ejercicio y nos llama la atención cómo se invierte demasiado tiempo del debate en el hacedor de políticas públicas, en el gobernante, en temas como, la moña escolar, en cómo elegíamos al abanderado, en si usamos el lenguaje inclusivo o no. No son debates básicos, y vaya que es un debate importante, pero a veces cuando el gobernante toma esto como propio, uno ve que ministros terminen hablando casi una semana de esto, eso es un tiempo país”. “Mientras tanto, otros están debatiendo cómo ayudar a determinado sector para salir y ser más competitivo en otros lugares del mundo. Esas cosas básicas que pueden resultar casi que planteos filosóficos, creo que es en lo que se nos va gran parte de lo que a veces discutimos de cómo alcanzar el desarrollo”.

Consultado por EL PUEBLO sobre los prólogos realizados a su libro por Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, Pablo Mieres y Julio Sanguinetti, reconoció que “fue un esfuerzo, porque como se imaginarán, no fue fácil poder conseguirlos”, pero se hizo “para ofrecerle al lector, como punta pie para el debate, que hay una lógica de consensos. Son cuatro personas a las que les mandé el libro, lo leyeron, ofrecieron su visión, y hay algo que es muy común. En Uruguay a veces –y no solo en Uruguay- se marca mucho esa lógica de los contrarios, persistentemente, el entre ellos y nosotros”. “Yo sindicalista y si el empresario está planteando algo, yo no lo puedo plantear. Vivimos en una lógica binaria que complica mucho, y lo comprobé con el segundo libro. Cuando hice un medio centenar de entrevistas en Nueva Zelanda, Corea del Sur y Finlandia, cuando entrevistaba a esas personas, veía que cuando hablaban de los problemas los ataban a las soluciones, no debatían sobre si estoy a favor o no a una reforma, proponían determinadas cosas. Y lo segundo, es que hablaban en la primera persona del plural, nosotros. Cuando desgravé las entrevistas uruguayas, otras cincuenta y tantas, de sindicalistas y empresarios, después del nosotros aparecía la tercera persona del plural, ellos. Persistentemente. Nosotros, ellos”. “Esas son cosas que en este debate que hablábamos recién en la pregunta de por qué los prólogos tan diversos, es que desde el vamos hay miradas comunes, lo que sucede es que ahora hay que pasar de las intenciones a la acción concreta. Y ahí está el problema de hoy y la urgencia. Que en ese puente entre el querer hacer y las soluciones a veces existe ese distanciamiento”, concluyó.