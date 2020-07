El mayor dolor, el más desgarrador que puede sufrir un ser humano ha de llamarse muerte de un hijo. Y cuando ese dolor se convierte en impulso para evitar que otros sufran algo igual, ha de llamarse Alba Curbelo, la mamá de Gonzalo. La muerte es siempre una sorpresa. Pero cuando llega tan trágicamente, como en un siniestro de tránsito, sorprende más. Uno nunca está preparado pero, a veces, está menos aún. «Uno siempre está solo, pero a veces, está mas solo», escribió Idea Vilariño.

Alba Curbelo es integrante de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito (ocupa actualmente la vicepresidencia), además de formar parte del grupo Rutas. Se involucró con este trabajo hace alrededor de doce años, cuando su vida se transformó para siempre. «Mi hijo falleció en un siniestro en marzo de 2008, eso cambio nuestras vidas para siempre. Él tenía proyectos, estaba estudiando, en principio pensó en estudiar Medicina, pero costear su carrera aún con las becas obtenidas nos era difícil, también había estudiado inglés, en el Instituto Artigas Washington, decidimos que hiciera la Licenciatura en Enfermería (Nurse), ese año era el último grado. Yo hacía un año y medio me había tenido que trasladar a Montevideo por razones laborales, pues el lugar en que trabajaba había cerrado, así que por ese motivo él se encontraba acá en Salto, junto a mi madre, él estaba intentando conseguir un trabajo para poder ayudar… En general estábamos con todos esos proyectos porque así yo podría volverme y continuar viviendo en Salto. A pesar de la distancia teníamos un contacto diario por teléfono y sabíamos todo uno del otro, siempre fuimos muy compañeros, muy unidos, su crianza estuvo a mi cargo con la ayuda de mis padres, así que nuestra unión era muy fuerte». Pero aquel año, cuando comenzaba Semana de Turismo, «era sábado, y él me comentó que en principio iría a las termas con un amigo y compañero de estudios, Gastón, pero desistió por mi pedido; teníamos una motito de un par años, y me pareció riesgoso. Pero a la tardecita, Eduardo, otro amigo, lo invitó a ir de pesca por la zona de costanera sur, ya que vivía en esa zona, y como me pareció ese lugar más tranquilo fue… A la tardecita del sábado 7 estuvimos comunicados, así que estaba tranquila, a la madrugada del 8, me había mandado un mensaje diciendo que en cuanto llegara a casa nos hablaríamos, pero al llegar el amanecer intenté comunicarme con él, enviando mensajes, llamando, y como que me sentí preocupada, eran alrededor de las 7 de la mañana del 8 de marzo, y mientras estaba comunicándome con mi madre, ella escuchó que abrían el portón, y como estaba intranquila, abrió la puerta y me dice: no es Gonzalo, es un policía. Ahí, la desesperación, la incertidumbre, todo fue cuestión de instantes cuando en segundos el policía estaba al teléfono conmigo y me decía: señora, usted tiene que venir, su hijo tuvo un accidente… ¿Y? yo quería saber, y sus palabras siguiente fueron: yo no soy la persona indicada para decirle cómo está… No podía, no quería imaginar nada. Mucho miedo, desesperación, muchas cosas me pasaban por la cabeza, parecía algo irreal. Así como estaba me vine, con contratiempos porque dependía del viaje en ómnibus. Cuando llegué, ya sabía lo que le había sucedido, cuando estaba viajando me lo dijeron».

Evidentemente, nada fácil resulta a nuestra entrevistada hilvanar este relato. «Cuesta mucho contar, porque siempre he querido mantener la última imagen de cuando nos vimos por última vez, días antes, su abrazo y todo como él era». Pero junta fuerzas y agrega que «una persona manejaba borracho junto a otros, y otros en otro vehículo, a gran velocidad lo habían atropellado y fue fatal, él perdió su vida en el lugar…todo cambió. No podía entender nada, fue muy difícil, y sigue siendo, el tiempo hizo que viva el día a día y lleve este dolor por siempre, pero también en su memoria y por otros, hoy estoy vinculada e integro grupos de víctimas, para también aportar en prevención desde esa experiencia que me destrozó».

El siniestro en que muere Gonzalo generó una importante alarma pública. Quienes lo chocaron, dice Alba que «iban borrachos y al parecer corrían picadas…». Esa alarma hizo que gente como Mario de Feo, que también había perdido a su hija en circunstancias similares un par de años antes, se contactara con Alba con el objetivo de «organizarnos como un grupo para ver qué se podía hacer sobre los siniestros de tránsito. Entonces empezamos a juntarnos, yo al principio realmente participaba sí pero no podía, no me daba la cabeza para nada, no estaba en condiciones, igualmente trataba de participar incluso por mi propia familia».

¿Qué es y cómo surge Rutas? «Justamente, después de un tiempo surge Rutas, que en realidad es una sigla que significa Rumbo a un Tránsito Sin Accidentes. Lo que nos unía era preguntarnos por qué pasaban estas cosas, por qué una persona que atropella y mata muchas veces queda por eso… aunque este chico de diecinueve años que mató a Gonzalo estuvo detenido y en prisión por cuatro meses…claro que cuatro meses no es nada..». Pero volviendo al trabajo del grupo, cuenta que «al principio yo acompañaba nomás, uno busca respuestas de por qué, y por qué no se toman las medidas correspondientes… pero son incógnitas que te deja la muerte. En fin, formamos el grupo y vimos que se necesitaba, y se necesita, bastante para trabajar, no había juzgados de tránsito, aunque ahora tampoco hay, faltaba atención a las personas que tienen las pérdidas de hijos por ejemplo. Una muerte así, tan trágica, no solo afecta a la familia sino también el lugar donde él estudiaba o trabajaba, compañeros, profesores, todo queda afectado. Entonces nuestra búsqueda es poder ayudar a contener, y por eso formamos Rutas».

Pero la lucha de Alba no terminó con la creación del grupo ni con las múltiples actividades que desarrollan, «sobre todo para la prevención», sino que al tiempo de haber perdido a su hijo debió volver a Montevideo, «a seguir trabajando, porque por supuesto que ocasiona gastos y uno tiene que seguir. Estando allá es que este chico sale en libertad, me sentí con una impotencia tremenda, aunque estando detenido sé que nadie me devolvería a mi hijo, pero tampoco que quede libre… es chocante, entonces me fui hasta la Suprema Corte de Justicia y expuse todo lo que me parecía que no era correcto, fui atendida y se dio un veredicto tras el cual la jueza (allegada del responsable del siniestro) fue trasladada para otro lugar, salió de este caso…pero tampoco me quedé quieta y me fui a la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV) y también expuse mi caso a ver qué rol cumplían ellos. Era una institución que había nacido en 2007, muy nueva, estaba como nutriéndose de todo lo que pasaba en los siniestros. Así me involucré con la UNASEV y fuimos reuniendo a otras personas de varios departamentos, gente que había quedado con secuelas y familiares de víctimas, y con el tiempo se formó la Red que hoy en día en casi todos los departamentos tiene integrantes y referentes».

Esta Red en la que Alba cumple una activa participación «fue conformada con el fin de llevar adelante propuestas a organismos como las cámaras de legisladores. Por ejemplo se promovió el alcohol cero y la ley de faltas… eso nació de esta Red. Nuestro propósito es contener a las víctimas de secuelas y familiares, y también trabajar en prevención. En ese sentido es que queremos aportar a la sociedad».

Son varias las acciones que desarrollan estos grupos. Entre otras, hay algunas puntuales ya establecidas a lo largo del año, como el primer encuentro que se hace cada febrero, en mayo el Mayo Amarillo, después la Semana de la Seguridad Vial y el tercer domingo de noviembre el Día de la Víctima, «para recordar a los fallecidos y a las personas que están con secuelas poder seguir ayudándolas».

Últimamente se viene trabajando también desde las Unidades Locales de Seguridad Vial (ULASEV): «Me estoy involucrando en lo que son estas unidades de cada departamento; ahí también se trabaja con el fin de ver qué necesidades hay en cada localidad, en la parte de la educación, de la salud, de la prevención, todo ese tipo de cosas…y trabajamos en conjunto con diferentes instituciones. Por ejemplo en Salto con el Ministerio del Interior, Dirección de Salud, emergencias móviles, Bomberos, Policía Comunitaria, UDELAR, Rotary…y muchas personas y grupos que trabajamos más que nada en la prevención».

La vida ahora se trata para ella «de un compromiso en concientizar, poder canalizar necesidades y propuestas, así como luchar para mejorar lo jurídico», dice Alba. Pero, por sobre todas las cosas, se trata del compromiso que desde el amor y el dolor de madre, surge para ayudar a otros, porque en definitiva, «es esa nuestra aspiración».

JORGE PIGNATARO