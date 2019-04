Era una jovencita de veinte años cuando se casó y muy enamorada -así comienza su historia de amor y de lucha la Directora del Centro Integral Flavia Caty Cafrée.

María Fernanda“Todavía no pensaba en tener niños quería por lo menos esperar un tiempo unos cuatro o cinco años…pero apenas dos años ya me embaracé …muy feliz esperando a mi bebé con 22 años…un embarazo normal los primeros meses náuseas pero venía todo bien.

Y con la ilusión de toda mamá primeriza… que le da igual que sea niña o varón, siendo sanito, ya está”.

Caty jamás imaginó que su primogénita iba a venir a este mundo con una condición diferente y que inicialmente el camino iba a presentar grandes vicisitudes y luchas.

Pero hoy se siente una mujer en plenitud y da gracias por tener dos hermosas hijas y una nieta a la que describe como “su solcito”.

-¿Cómo fue el nacimiento de Flavia?

-“Cuando nació Flavia nació no dejaba de llorar y no se prendía del pecho y succionaba la mamadera empezamos a darle de comer con cucharita y significó una

tremenda lucha para que tragara los alimentos …

Obviamente que el alimento que le proporcionaba era leche materna…

Otras madres incluso probaban ponerla a su pecho pero no quería nada. Imagínense… yo con 22 años me desesperaba ella no comía… no dormía… lloraba

lloraba día y noche. No dimos cuenta con el papá que algo raro sucedía. Todo ese tiempo era el médico de los oídos todos los especialistas la veían..a los tres meses me mandaron a Montevideo lo mismo que le hicieron acá lo hicieron allá… especialistas de todo tipo nadie me decía nada en ese tiempo.

La palabra autismo yo no la había escuchado jamás en 1980.

Por supuesto que después de todo lo que estaba pasando yo solo quería cuidarla y que se mejorara no pensaba en tener otro bebé,,, nunca más decía yo.

Flavia me demandaba todo el tiempo… cuando lograba que se durmiera me acostaba con ella en mi pecho y me dormía con ella pero no era mucho el tiempo que dormía”.

A los dos años de Flavia Caty volvió a quedar embarazada y en 1983 nació Fabiana…”una gordita hermosa también que me mostró la otra cara de la moneda… era muy tranquilita… comía y dormía… mientras seguíamos esperando un diagnóstico para Flavia… solamente sabíamos que era una niña especial”.

“LA TOMÉ A FLAVIA ENTRE MIS BRAZOS Y ME FUI LLORANDO”

Cuando Flavia cumplió los tres años el pediatra le sugirió que la inscribiera en el jardín de infantes sin dar mayores detalles.

Pero ya pasado el primer día de clases la docente le pidió a Caty que no la volviera a llevar, porque la iba a volver loca.

“La tomé a Flavia entre mis brazos y me fui llorando.

Al otro día me llamó la directora del jardín que fuera a hablar con ella.

Cuando fui se disculpó y me dijo que la siguiera llevando al jardín a fin de que pudiera estar con niños… pero siempre la veía sola… aislada… entonces comencé a escuchar acerca de la palabra autismo.

Y me puse a pensar si había en Salto otros chicos con la misma problemática que Flavia y me preguntaba cómo era posible que no hubiera un lugar para ir y empezar a estimularla como cualquier otro niño porque ella necesitaba que le dedicaran tiempo.

Entonces la empecé a llevar a la Escuela No. 97.

Tampoco allí cabía pero ahí me encontré con otro padres en la misma situación… los

chicos no iban porque no había atención especial para ellos

Nos unimos como padres con las mismas necesidades.

Ese año una psiquiatra grado 5 luego de evaluar a Flavia me dio el diagnóstico.

Por supuesto que no fue lo mejor que oí… en ese momento sentía que el piso se me abría bajo mis pies y me preguntaba por qué.

Me costó mucho asimilar, pero lo único que se que ese diagnóstico me sirvió para aferrarme más a Flavia para tomar más fuerzas y decir yo soy tu mamá y voy a hacer haya lo que no pueda para ayudarte a vivir una vida en la mejores condiciones posibles con mucho amor con mucha contención y con mucha dedicación”.

Fue así que varios padres se unieron para luchar por un espacio de educación para los niños con autismo.

-¿Cómo surge el Centro de Niños Autistas?

– “ Creamos una asociación civil y comenzamos a proyectar… fueron muchos días… idas y venidas siempre con Flavia a mi lado y sin poder ser escolarizada y yo siempre soñando verla con la túnica blanca y el moño azul.

Nunca pude verla porque no concurrió a la escuela.

Sí después pude ver a Fabiana, que pudo hacer sin problemas los estudios primarios, secundarios y terciarios.

Siempre digo esa hija fue una bendición como Flavia pero Dios me hizo conocer a dos personitas distintas cada una con sus diferentes habilidades hoy Fabiana es una

Licenciada en enfermería esta casada me dio una nieta Antonia que tiene tres años y es el solcito de nuestras vidas”.

PRIMER CENTRO EDUCATIVO PARA NIÑOS AUTISTAS

En el año 2000 se abrió las puertas del primer centro educativo pata niños autistas de Salto y de la región.

“Ya Flavia era adulta la llevé a maestra especial particular tenía psicomotricista, fonoaudióloga e ibamos una vez al mes a la psiquiatra en Montevideo me decía ella que tampoco era bueno llevarla de un lado a otro por su condición, que era mejor llevarla a un solo lugar.

Hoy puedo decir que Flavia tiene 38 años que sigue yendo al centro educativo que le encanta ir que es un chica feliz, alegre y obediente… le gusta estar con otras personas o sea socializar estar en una fiesta en los lugares al aire libre la naturaleza el agua todo le gusta siempre y cuando este su mamá con ella hace 16 años vivimos las dos solas tenemos un hermosa vida nos vemos a la tardecita de lunes a viernes en la mañana la dejo en su centro y yo me voy a trabajar al Centro Integral Flavia.

Sábados y domingos nos la pasamos juntas”.

EL CENTRO INTEGRAL FLAVIA

“No menos importante el Centro integral Flavia que era un proyecto hecho para el día que yo no esté…..

Otros chicos necesitaban de contención familiar de amor de cariño y de una buena calidad de vida ….Flavia la tenia …que bueno poder darles a ellos un poco de lo que tiene Flavia y bueno así surge un convenio con INAU y la comisión directiva me nombra directora del Centro Integral Flavia.

No se me hizo difícil aceptar… me gusto la propuesta y si bien son 33 chicos ellos están hermosos viven bien están contenidos con un personal responsable y con las mismas ideas y propuestas y un equipo técnico muy involucrado.

La verdad estoy muy satisfecha de haber vivido todo lo que viví porque traté y trato de siempre hacer lo mejor por Flavia mi hija y por todos los chicos del Centro Flavia…Me gusta hacer lo que hago me llena el alma.

Me siento plena al ayudar al que necesita… me hace bien y es una satisfacción verlos a todos tan grandes y lindos… integrados a grupos de personas de la comunidad en el fútbol en una pizzería, en una heladería, en una plaza o en un cine…..en una clase de primeros auxilios allí ellos están con sus referentes siempre a su lado”.