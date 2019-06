Un encuentro entre el entender y el sentir

“El verdadero milagro de la vida no es encontrarse con uno mismo,

que después de todo no es más que una paradoja de quinta…

Lo importante es encontrarse con alguien…”

Alejandro Dolina

Pablo Sánchez es actor, docente, director de teatro y artista plástico de larga trayectoria y reconocimientos, que apuesta a la creación permanente, cualidad que está presente a lo largo de la historia que nos tiene para contar

“En la vida uno tiene dos o tres encuentros, encuentros que cambian radicalmente tu rumbo. Para mí el arte fue uno de esos encuentros.

Comúnmente se piensa que para crecer y madurar hay que dejar de jugar, en este mundo el juego es privilegio de niños y de algunos grandes.

Personalmente no puedo concebir la vida sin jugar ya que el juego es unas de los motores creativos más potentes que existen. No solo es una forma de aprender, de crear, de compartir, de comunicar; es un estilo de vida” – profundiza.

En el camino del arte – Todo juego tiene sus reglas que no son para estructurar o limitar sino que todo lo contrario, para liberar y expandir las posibilidades.

Lo importante es redescubrir las posibilidades de experimentar y construir desde la acción. Más allá de las palabras es la acción que nos define a todos, es en acción que aprendemos, el error es la pieza más valiosa de cualquier aprendizaje.

El acierto es solo el resultado de nuestro cumulo de errores, aunque a veces también es un golpe de suerte.

“Parto de la base de que el binomio es inseparable. El artista crea a partir de un cuerpo, el suyo. Esa es su primera herramienta de trabajo. La percepción del mundo para el artista se da a través de sus sentidos. Por medio de su percepción corporal, crea imágenes y conceptos.

El cuerpo como un lazo entre visión y movimiento : «Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visible, forma parte de él, y es por esto que puedo dirigirlo hacia lo visible. El enigma está en que mi cuerpo que es a la vez vidente y visible. Él, que mira todas las cosas, puede también ser mirado y reconocerse en lo que ve desde el “otro lado” de su potencia vidente.

Tomar al arte desde lo corporal, implica enfocar la atención en la capacidad expresiva del cuerpo; no hay nada más universal en la comunicación que el cuerpo. El cuerpo nos genera emociones, densidades, atmósferas, todo un mundo creado desde el creador para el público.

– ¿Cómo acciona desde el arte?

– “Accionar desde el arte para mí, no es una cuestión únicamente ligada al virtuosismo, es un estado de receptividad, apertura, disponibilidad, entusiasmo, características fundamentales de este juego con el mundo del arte.

Me parece interesante relacionar al vínculo con el arte con una especie de despertar de la consciencia de las personas; en mi caso, la militancia pasa por esos lugares. Pero prefiero usar el término hacer, entonces digo que no milito sino simplemente que hago.

Dialogar a través de la arte como una re-lectura de los acontecimientos, hacia lo que fuimos, somos y seremos pero sin ser explícitos.

Trabajo en el territorio de la metáfora visual y cualquier posibilidad de humanizar un objeto crea una metáfora que para mí es interesante. La asociación de objetos e imágenes me permite expresar ideas a las cuales, quizás, me resultaría más difícil llegar de otro modo.

Para mí, lo que se oculta es más interesante que lo que se muestra.

El hecho artístico debe crear una tensión para activarse en la mente del espectador, y la tensión se crea entre lo que el espectador conoce y desconoce. Creo que resulta más interesante lo que el espectador cree que hay, que aquello que realmente se muestra.

La acción es sugerir teniendo siempre en cuenta que la intención de mostrar no es accidental”.

-¿Cómo exterioriza su faceta creativa?

– “Cuando muestro enseño exactamente lo que quiero enseñar, pero no porque pretenda dar información, sino por generar una tensión que desemboca en inquietud. Me gusta crear ese desasosiego vital que tenemos todos. En definitiva, que las personas se den cuenta de lo que desconocen.

Me pasa que lo que no entiendo es justamente lo que me interesa. Me es muy interesante ese juego.

Ocultar y Mostrar: Ambas consideraciones son necesarias. Existe algo que se oculta porque existe algo que se muestra.

En el fondo siento al arte en general como un trampantojo de la realidad, es algo que juega a engañarte, a decirte que es muy real pero ni es real la lógica de cómo está construida, ni los materiales, ni cómo se representa, entonces, es algo que tiene apariencia de ser completamente real y completamente cierto pero en el fondo no es más que la representación de una idea que hay en la mente.

Entonces practico el juego de en qué cambia que el objeto este en mi cabeza a que este aquí o en la cabeza de otro, donde empieza y termina cada cosa, hasta se puede entrar en un terreno metafísico.

Porque el objeto es real si está en un lugar determinado y si esta en mi cabeza es una ensoñación.

Es aquí donde encuentro lo mágico en el arte.

Creo que cuando eres capaz de materializar un pensamiento y entregárselo a alguien para que él lo pueda recoger… entonces todas las fronteras se desdibujan…”

-¿Cuál es el lugar del observador?

El lugar del observador es la realidad y el lugar del hecho artístico es la ficción, ambos están en el mismo lugar pero son ámbitos diferentes o no.

De lo que si estoy seguro es de que ambas cosas están vivas y que se conectan energéticamente.

Todo trabajo en el que interviene un proceso, inevitablemente al final siempre va a quedar una textura. Que exista la textura significa que existe alguien detrás, en el proceso o como espectador.

A esa textura no necesariamente y obligatoriamente se tiene que entender pero en la experiencia, en todo este viaje, siempre hay algo que no se tiene claro; entonces lo mejor es pensar lo siguiente: ¿Qué es lo que no entiendo?

¿Qué es lo que no puedo expresar con palabras?.

Entonces luego de un lapso de tiempo, me doy cuenta que a lo experimentado lo puedo sentir y no explicarlo, no puedo convertirlo al código de lo nombrable, pero sí puedo sentirlo y eso solamente puede ser experimentado si estoy vivo.

Es a partir de allí donde empieza el juego, el juego es cuando algo no lo entiendo, no lo puedo explicar y me permito jugar el juego.

A lo anterior lo acompaña el uso de lo simbólico, porque un símbolo es algo que tiene un significado, quiere decir que de alguna manera el símbolo parte de una convención, si antes no ha habido dos o tres personas que han decidido que eso simboliza o significa algo los demás no entendemos, siempre hay un código, lo curioso es que de alguna manera todos tenemos unos depósitos simbólicos culturales que los arrastramos por el puro hecho de mirar y de vivir en un entorno pero lo interesante es que ninguno lo interpretamos de la misma manera.

Cuando ves algo no lo estás viendo tú, lo están viendo los millones de seres que ha habido antes que vos y todos los millones de yoes que ha habido en tu propio yo. Y vos lo que recibes es la síntesis la recopilación de todo eso.

Por lo tanto el valor estético no está ni en el objeto, ni en el sujeto; éste es sólo un instante exclusivo de una relación sujeto-objeto, pero es a través del sujeto que nos enteramos en sí de su experiencia contemplativa; el sujeto es quien lo construye, pero necesita la relación con el objeto para producir la construcción.

Lo verdaderamente interesante es que el que plantea esto no lo tenga claro, y el que lo recibe, tampoco acabe teniéndolo claro.

El que desconoce (el artista), plantea, y el otro recibe, reinterpreta y vuelve a plantearse preguntas. El juego interesante es cuando ninguna de las partes conoce.

El juego es: Yo te muestro esto y vos recibes lo que recibes.

Lo que tiene sentido de todo esto es que no lo tiene.

Ahora que lo pienso bien, en realidad todo esto puesto en palabras es un sinsentido teniendo en cuenta que la experiencia es intrasladable. Es como poner la mariposa en la caja, ya no va a volar, es una experiencia vacía que nada tiene que ver tiene con la mariposa.

En el momento que lo tenes claro estas en el campo de lo científico; cuando salís del lugar de la experiencia y decís yo no he entendido nada ahí es donde está realmente la experiencia.

Zambullirte en la experiencia te está dando la oportunidad de experimentar algo que es experiencia pura.

El arte para mí, es pura experiencia”.