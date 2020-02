La Licenciada en Trabajo Social Elizabeth Testa De Souza, nació un 5 de julio de 1956, en Salto. «Mis primeros años de vida los viví en calle 8 de Octubre 540. Y con casi tres años mis padres, mi hermano y yo nos mudamos a la Zona Este debido a que mi papá había sido adjudicado con una vivienda de INVE.

Cursé mis estudios primarios en Escuela 8, con muy buen rendimiento a pesar de que era una niña muy tímida y ansiosa.

Pero siempre mi rendimiento fue bueno. Conté siempre con el apoyo de una madre que me estimuló en la lectura por lo que al ingresar a la escuela ya leía.

Posteriormente inicié estudios secundarios en Liceo Zona Este donde cursé hasta 4to año. Y luego la etapa de Preparatorios la hice en Liceo IPOLL , habiendo elegido preparatorios de abogacía» – nos adelanta como aperitivo de su historia que contar.

¿Cómo fue su etapa estudiantil?

-«La etapa liceal no me generó dificultades. En cambio ya en preparatorios y como es propio de la adolescencia mi atención ya estaba más dispersa por lo que disfrutaba de no entrar a clase y de los paseos por calle Uruguay junto a compañeras en horas libres. A los diez años también inicié estudios de francés en Alianza Francesa donde aunque no finalicé asistí durante casi 10 años. Esto me dio la posibilidad de contar con profesores franceses que tuvieron una importante incidencia en la vida de los que allí asistíamos- con especial estimulación en lo cultural (teatro)-.

Finalizada esta etapa no tenía previsto continuar con estudios terciarios ya que mi familia no tenía las condiciones económicas como para apoyarme.

Esto y otros motivos de tipo personal hicieron que durante varios años dejara de estudiar.

En ese período prioricé mi capacitación para una inserción laboral en institutos privados habiendo tenido una fuerte incidencia en mi haber realizado el primer curso de Relaciones Humanas que llevó a cabo Instituto Mundo Nuevo en 1977.

Luego de haber colaborado durante algunos años con mi padre que era entonces propietario de una pizzería La Cordilllera, en el año 1980 mi madre me impulsa para que retomara estudios terciarios. De este modo es que con el apoyo de mi familia comienzo a pensar qué me gustaría hacer. Siempre tuve claro que me gustaba trabajar con personas y de algún modo la atención al público y las largas charlas que mantenía con algunos personajes que solían frecuentar la pizzería creo que dejó más en claro el rumbo.

¿En qué momento y cómo define su carrera profesional que la acompañara todos estos años?

-«Un día mi madre me dijo que una amiga le había contado de algunas chicas que estaban estudiando para Asistente Social. Yo ni siquiera sabía que existía una carrera y de inmediato supe que era por ahí.

En 1981 me mudo a Mdeo. y luego de una preparación para rendir examen de ingreso – que felizmente aprobé – e inicié la carrera en la EUSS (Esc. Universitaria de Servicio Social).

Viví en pensiones primero en Palermo y luego en Pocitos. Ese cambio fue fundamental en mi vida. Me aboqué por completo al estudio lo que no impedía que comenzara con un nuevo círculo de amigos. Y tanto los conocimientos que iba adquiriendo, la práctica en un mundo desconocido para mí, así como el momento histórico- político que se estaba viviendo me cambió la perspectiva de la vida. Amé vivir en Mdeo.,ir a Peñas, Candombailes, marchas, festivales de canto poular, y 1985 rendí mi último exámen Investigación Social con el que me recibí.

Permanezco un año más, hasta mediados del 86, en que regreso a vivir en Salto pues ya sabía que iba a ingresar en el entonces Consejo del Niño ya que me había presentado a un llamado y en ese momento era la única nueva en Salto

- ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar en INAU

-«Comienzo a trabajar formalmente en el entonces Consejo del Niño en Junio de 1987. Durante 1986 integré un equipo multidisciplinario en el que elaboramos una propuesta de trabajo para dicha Institución.

En 1987 comienzo en Hogar de Niños que funcionaba junto al Hogar Femenino de adolescentes en el edificio de calle Vilardebó 912. En 1988 con la reapertura de la casa de Diego Lamas 2481 -donde se reinaugra el Hogar Femenino y estando ya en la etapa de INAME- me incorporo a ese equipo de trabajo.

Constituyendo esta experiencia la más grata que conservo de mi trayectoria en la Institución. A partir de 2006 se produce un desmantelamiento de lo que era ese Hogar, habiendo ya pasado a ser INAU y el Hogar pasa a funcionar en calle Artigas casi Piedras, con dos posteriores cambios de domicilio.

También fui asignada como asistente social en Hogar de Varones de Bo. Artigas en distintos períodos. Y desarrollé funciones en la gestación del Centro Estudio y Derivación junto a la colega Catalina Ramírez. Y luego participé en el Equipo Supervisor de los Centros por convenios.

En Noviembre de 2019 me retiro de mi función acogiéndome al beneficio jubilatorio.

Desde Agosto de 1998 integro el Equipo de Salud Mental de ASSE donde continúo trabajando tanto en el Centro El Amparo como en Sala de Salud Mental del Hospital Salto.

En lo que refiere a mi experiencia de trabajo en INAU rescato como positivo la posibilidad de profundizar en el conocimiento humano que nos da el trabajo en territorio y en el propio Centro. Y se debe destacar el esfuerzo de muchos compañeros por lograr resultados positivos en situaciones que muchas veces son casi imposible de modificar. Se trata de un trabajo de mucha exigencia, y mucho desgaste psíquico, mental y físico. Siendo muy gratificante a lo largo del tiempo encontrar a las adolescentes siendo ya mujeres, madres, abuelas, trabajadoras y con familias constituidas».

¿Cómo autodefine su personalidad?

-«Si tengo que definirme me considero una persona simple, que disfruta de los pequeños momentos y que valoro mucho mi privacidad y el tiempo de estar en mi propia compañía. No tengo proyectos a futuro. He sido una persona que nunca ha planificado demasiado su vida y siento mucha gratitud por lo que la vida me ha brindado y me brinda en el día a día. Si hay algo que me gusta es ayudar a los que necesitan tanto materialmente, o con la escucha y el afecto.

Tampoco soy de generarme expectativas pues considero que la vida es un continuo cambio y que debemos ir acompañando esos cambios.

-¿Qué lectura hace del estilo de vida actual?

-«Estamos viviendo en una sociedad que se desintegra momento a momento, las estructuras se caen, la crisis ambiental nos interpela y tenemos el gran desafío de re descubrirnos como humanos habitantes de este planeta Tierra, respetándonos y respetando todo lo que nos rodea.

Y como ciudadanos creo que es necesario seguir apostando a una sociedad más justa y equitativa donde los valores materiales dejen de estar por encima del valor de la vida humana y de cualquier otra especie».