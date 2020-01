Lucía Inés Niez tiene 64 años… nació en la ciudad de Concordia y es la Directora del Coro Estable de aquella ciudad… hoy nos cuenta su historia.

“Desde muy pequeña tuve contacto con la música: mi padre ejecutaba el violín y mi madre el piano.

A los siete años comencé mis estudios de piano, los continué hasta recibirme de Profesora Superior de Piano.

Durante mucho tiempo viajé a Buenos Aires a realizar cursos de Formación Coral en el Collegium Musicum y en Editorial Ricordi.

– ¿Cuándo comienza con su actividad como directora de coro?

A los veintiún años, por iniciativa de mi padre formé la Cantoría de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Es un coro mixto y ya lleva cuarenta y tres años de trabajo ininterrumpido.

A lo largo de todos estos años he ido formando otros coros tales como el Coro del Centenario del Colegio San José Adoratrices, el Coro Renacer del Centro de Jubilados y Pensionados provinciales de la ciudad de Concordia, el Coro de Jóvenes de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y últimamente tengo también a mi cargo el Coro Estable de Concordia” – imprime.

-Compártanos una experiencia en uno de los viajes con el coro.

-”Luego de tantos años de trabajar con los coros, hemos tenido muchísimos viajes.

El llevar nuestro trabajo a otras localidades, es muy enriquecedor para los coreutas, para los Directores y para el público. Hemos recorrido nuestra provincia con mis diferentes grupos. Y uno de los viajes más lindos fue el de haber ido a la ciudad de Carlos Paz (provincia de Córdoba) a un Encuentro Coral que organiza la familia Vargas. Fue un Encuentro que duró tres días. Cantamos y compartimos muchísimo con los demás coros participantes. Los recuerdos son imborrables”.

-Cuál es el repertorio que más le gusta enseñar?

-”Con los coros trabajo diferentes repertorios: popular de Argentina y de diferentes países, folklórico, y religioso. Personalmente me gusta mucho el repertorio religioso.

El ser integrante de un coro mejora muchísimo la autoestima, como así también las relaciones humanas. Cada coro es como si fuera una familia. Todos tratamos de comprendernos, de ser solidarios, de aunar criterios, de esmerarnos para que las cosas salgan bien, de ser amables. En fin, el Director también, al sentirse querido por su grupo, siente una alegría profunda, una caricia al alma”.

¿Cómo se logra implicar a los componentes de un coro, desde el arte mismo y desde la condición cultural-emocional de cada uno?

-”En la mayoría de los casos la familia apoya al coreuta.

Eso es muy valioso para el participante. Hay muchos casos de esposos que se sienten felices de que sus esposas participen en el coro y viceversa.

Una gran mayoría de los coros, son vocacionales.

A través de una asistencia permanente a los ensayos, el coreuta sin formación académica, logra insertarse en el grupo a través de audiciones, repeticiones y de poner mucha fuerza de voluntad para atender las indicaciones de su director.

¿Cómo ha sido la experiencia en los viajes?

-”Las experiencias en los paseos, siempre han sido positivas.

Los viajes son una fuerte motivación para que los coreutas continúen participando con alegría de la actividad coral”.

¿Qué particularidades destaca de la disciplina coral?

-”Las particularidades que destaco de la disciplina coral: la perseverancia, la paciencia, la exigencia, la buena disposición, y por sobre todas las cosas, el amor al canto coral.

Ayuda a construir una gran relación de confianza y cohesión con los compañeros.

Es una actividad efectiva contra el estrés y la depresión porque cantar aumentar los niveles de cortisol y de oxitocina, hormonas que ayudan a reforzar la autoconfianza y el nivel de bienestar personal.

Algunos estudios apuntan que al cantar se generan endorfinas, hormonas que producen sensación de placer.

Además, cantar nos ayuda a mantenernos en forma ya que el control de la respiración es fundamental”.

-¿En qué medida se lograr afianzar un alumno en el coro, sin que reporte previamente una formación académica?

-”Cantando debemos respirar más profundamente que si practicamos otros ejercicios por lo que aumentamos nuestra capacidad aeróbica y tonificamos los músculos abdominales, intercostales y el diafragma.

Algunos científico afirman que cantar es una especie de gimnasia neuronal.

Cantando en grupo incorporamos inconscientemente valores como el amor a la armonía, al orden y a la disciplina tanto personal como colectiva ya que para cantar todos juntos debemos de ir al mismo ritmo, seguir las pautas del director ,afinar bien y escuchar al de al lado.

Cantando en grupo reforzamos la cohesión social, la comunicación y la cooperación entre las personas que integran el grupo.

Además, cantar no tiene edad, y si lo haces en grupo se produce una interacción entre distintas generaciones que abre la mente y la manera de mirar el mundo; al pasar tiempo juntos se crea una relación enriquecedora y natural entre distintas generaciones.

Mejora la concentración y la memoria, ya que debemos aprendernos el repertorio”.