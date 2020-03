Se crió en Salto con sus padres y hermano.

Luego de hacer los correspondientes papeles de adopción, a las 24 horas de nacida fue adoptada.

“Doy gracias siempre porque me ha tocado una familia excelente y me siento muy orgullosa de ese acto de amor que tuvieron hacia mí… jamás hicieron una diferencia entre mi hermano y yo. Nací en Montevideo, pero de inmediato me trajeron para Salto con una mema, mi padre, mi tía y mi madrina, porque mi madre en ese momento estaba embarazada de mi hermano y tenía que hacer reposo” – comienza relatando Patta su conmovedora historia de vida.

Concurrió al Jardín 115 y a la mayoría de sus amistades las hizo allí y posteriormente pasaron juntos a la Escuela No.2 “Recuerdo de esa época a mis maestras que eran maravillosas tuve la suerte de compartir la época escolar con mi hermano… yo un año adelante de él y fuimos siempre juntos.

Allí hice mis amistades tales como Victoria Torres – que es para mí como una hermana y su familia para mí es como mi segundo hogar” – nos dice.

Casi toda la clase de la escuela se trasladó al Liceo Ipoll, donde nacen historias memorables. Se organizaban matinés en el liceo o también reuniones en casa de algunos compañeros… el sobrenombre Patta me lo pusieron en la escuela y lo llevo hasta hoy.

Ya desde su etapa escolar Patricia sentía una especial inclinación por la música. “Recuerdo que a los once años me regalaron mi primera radio con cassette.

Cuando vino la época del cd me regalaron una radio con cd y me sentí en la gloria… siempre canté… fui a clases de guitarra por poco tiempo y finalmente aprendi por mi cuenta.

Soy dj y cantante… la primera vez que canté fue a los dieciocho años en la localidad de San Antonio.. un repertorio de Coti, Amaral y Luciano Pereyra”.

Se formó en Informática y en la actualidad continúa con su carrera musical – esta vez como solista – presentando su show en diferentes eventos y tiene planificado grabar en breve covers versionados.

Patricia “Patta” Menoni es un artista polifacética, ya que no solamente canta… toca la guitarra, es Dj y también hace stand up, pues le gusta reírse de sí misma.

Integró años atrás la banda “El bigote de Dalí” – que tuvo una repercusión muy importante y hoy ha tomado el camino como cantante solista y dj.

Desde el 2014 se desempeña como funcionaria de la Corte Electoral y reconoce que es este un año muy movido con motivo de las elecciones.

Su agenda 2020 viene con muchas actuaciones… en breve se presentará en la cervecería Mastra y otras fiestas ya pautadas.

¿Qué análisis hace del perfil de la mujer actual?

-”Creo que tiene bastante espacio. El primer gran logro que obtuvo tanto en nuestro país como en Latinoamérica fue en 1927 pues pudo sufragar en un plebiscito local y once años después se aprobó el voto femenino y pudieron votar en las elecciones nacionales fue el primer logro importante el derecho a decidir que tuvieron las mujeres.

Entraron en el Parlamento en 1943. Y en 1946 cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Derechos.

Creo que esa lucha viene desde ese tiempo y gracias a todo lo que han logrado, la lucha continúa.

Soy una persona partidaria de la justicia y la reivindicación de género es buena y se puede decir que la mujer ha abarcado mucho territorio, logrando la igualdad… o obstante hay algunas cosas que deben cambiar.

Todo cambio lleva un proceso de insersión en la sociedad.

La reivindicación de género se ha visto en la cuota política que tiene la mujer.

Creo que el lugar que se nos ha dado es muy importante… la oportunidad de demostrar que podemos ocupar cualquier cargo jerárquico con eficiencia.

No estoy de acuerdo con el patriarcado ni el matriarcado… creo que simplemente son palabras que están de moda.

Los mecanismos que se llevan a cabo para lograr todo ésto, puede que esté de acuerdo con algunos y con otros no, pero respeto toda expresión y pensamiento.

Hay muchas organizaciones que nos y se pronuncian contra todo tipo de violencia.

Creo que se va caminando por el camino correcto… en el Mes de la Mujer están previstas muchas actividades y muchos hombres se suman y apoyan…. lo que quiere decir que la sociedad se está aggiornando.

Por otro lado aún muchas cosas son tabú… sería bueno llegar a tener una sociedad donde haya empatía por el otro… igualdad… respeto”.

-¿Cree usted que la música contribuye a los cambios?

-”Absolutamente… porque la música es expresión…habemos muchas mujeres artistas y ello ayuda mucho… la música y el arte contribuyen al cambio de mentalidad de la sociedad… las mujeres somos un pilar importante de la sociedad”.

SU PERFORMANCE MUSICAL

Patta está apuntando a su show a un repertorio ochentoso, también canciones que son apreciadas por todas las generaciones.

Facebook fan page Patta Menoni Solista“Instagram patta_menoni.

Patricia Menoni es una mujer que se siente plena al transmitir su arte y vive con intensidad cada una de sus actividades… una mujer que cree y apuesta al cambio, pensando que es el canal para poder crecer en todos los aspectos más significativos de la vida.