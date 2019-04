Eranklin Mayan Echalar, nació en La Paz, Bolivia un 14 de marzo de 1972. En la actualidad el Master en Educación se encuentra desarrollando sus actividade académicas en la ciudad de Cochabamba.

Nos cuenta que su historia con la docencia tiene origen genético, puesto que su madre fue una destacada profesora de Magisterio y su padre un excelente instructor de técnicos de aviación.

“Inicialmente incursioné al mundo de la comunicación, siendo la comunicación educativa la que me llamó la atención, razón por la cual concluí mis estudios en la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón.

Recuerdo que mi primera experiencia docente fue como director de teatro infantil, oportunidad que me brindó el Instituto Cultural Boliviano Alemán. Posteriormente me desempeñé como profesor de inglés en prestigiosos colegios de esta ciudad tanto en nivel primario como secundario e institutos de formación técnica superior que me sirvió para desarrollar una tesis sobre el modelo de formación por competencias profesionales y laborales” – comienza relatando su historia personal.

Posteriormente llegó para Franklin el mundo universitario y con ello la formación posgradual con la Maestría en Tecnología Educativa y la Especialidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos OEI- Virtual Educa Argentina.

“Actualmente soy docente de pregrado y posgrado en la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas UCATEC y la Universidad Católica Boliviana”.

-¿Qué experiencia lo marcó de por vida al punto de influir en la persona que es hoy?

-”Son varios hitos en la vida de una persona; el primer premio de un concurso de dibujo, el cambio de ciudad, el primer concierto de rock, la partida de los padres y amigos, los logros, viajes, formar una familia. Creo que todo eso forja el carácter de uno, pero sobre todo el ejemplo que te dejan los padres de ser ante todo una persona agradecida con Dios, la vocación de servicio y apasionarme en todo lo que hago. Y creo que la educación es el mejor espacio para desarrollarlo”.

A partir de sus conocimientos como Magister en Tecnología del Aprendizaje

¿Cuál es el nuevo paradigma de la enseñanza actual?

-”El nuevo modelo educativo demanda nuevos roles docentes para nuevos entornos de aprendizaje que ya no tienen nada que ver con la idea de la escuela con aulas, materias, pizarras y profesores omnisapientes y dueños de la verdad.

El conocimiento está a un clic, lo que requerimos es diseñar currículos educativos que tomen en cuenta el aprendizaje basado en proyectos, “la clase invertida” y la integración responsable de tecnología en el aula donde el dispositivo, llámese celular o computadora sea un aliado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lastimosamente, todas las áreas del conocimiento como la medicina, la ingeniería, el marketing, la comunicación, etc. se fueron ajustando a estos nuevos contextos tecnológicos salvo la educación que pensó que la tarea se reducía simplemente a proporcionar computadoras a la comunidad educativa, y la cosa va más allá de ello”.

-Cuéntenos acerca de la historia de EDUTIC y cómo establece vínculos con el Profesor Silvio Previale

Fue en el año 2004, recuerdo que escribí tres palabras en el motor de búsqueda de google: “congreso”,”TIC”, “educación” y me llevó a la convocatoria del “1er. Congreso Internacional EDUTIC” organizado por el Centro Cultural Academias Previale y la Universidad Metropolitana de Chile en la hermosa ciudad de Salto – Uruguay. Envié la solicitud de participación y días después llegó la invitación como ponente internacional.

Terminado el evento mantuvimos constante comunicación a distancia con Silvio Previale, intercambiando información y platicando sobre educación y proyectos conjuntos.

Coincidimos en muchas percepciones sobre la realidad y expectativas sobre el futuro.

Es sin duda un gran maestro y amigo.

El año 2013 lo invité a la presentación de mi Cd Book “Integración Curricular de las TIC” a Cochabamba, oportunidad en la que maduró la idea de organizar el 5to Congreso en esta ciudad.

Una aventura que fue materializada exitosamente.

Al año siguiente llevamos el evento a Chacabuco – Argentina con la colaboración de Claudia Marisa Pagano, momento en que instituimos la Red Iberoamericana Edutic.

El 2016 regresamos a Bolivia, pero esta vez a la ciudad de Santa Cruz para nuestra séptima versión y finalmente el año pasado en Lima, nuestro más reciente evento. Los países que participaron de EDUTIC en todas las versiones son Argentina, Bolivia Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay.

Este es nuestro gran proyecto que este año continuará en Punta del Este el mes de noviembre.

Este congreso tiene una marca registrada que le diferencia de otros eventos y es que la música está presente como un elemento mágico, ya que el mismo creador de EDUTIC, Silvio Previale se encarga de recrear los actos de clausura con su música y alguno que otro entremés durante el desarrollo de esta cita académica.

A nivel de enseñanza – aprendizaje – ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy.

-”Son enormes los desafíos comenzando de la formación docente, la tarea de centrarnos mucho más en el “cómo” aprender más que en el “qué” aprender, lograr que el profesor asuma nuevos roles considerando las diferentes inteligencias, que menciona Howard Gardner, los aportes y estudios de la neurocienecia, las teorías de la complejidad y el conectivismo de George Siemmens, solo por mencionar algunos.

Ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender”, a mejorar sus competencias en la búsqueda estratégica de información y un mejor uso de sus EPA (Entornos personales de aprendizaje).

-¿Cómo se imagina el entorno del conocimiento del futuro?

-”El conocimiento estructurado en materias y asignaturas aisladas y desconectadas provocará una desconexión con las nuevas necesidades del entorno social, profesional y laboral sino replanteamos nuestros diseños curriculares y asumimos que los nuevos paradigmas de aprendizaje ya sobrepasaron los muros de la institución escolarizada, la universidad y la educación formal.

El aprendizaje es ubicuo.

El mundo laboral requiere habilidades de carácter transversal (Soft Skills) y que se adecuen a cualquier carrera. Dichas habilidades consisten en aquellas características y talentos que nos hacen destacar como buenos profesionales. Son las que hacen que sepamos comunicarnos correctamente, motivar al equipo de trabajo, desarrollar grupos colaborativos y solucionar conflictos”.

-Una reflexión para compartir con los lectores

-”Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben romper algunos mitos: la tecnología es un medio y no un fin.

Los estudiantes de la generación actual no nacieron con ningún chip especial ni son superdotados, simplemente los fabricantes de dispositivos mejoraron la interfaz de usuario y finalmente no todo tiempo pasado fue necesariamente mejor”.