Somos una gran familia musical y sentimos que todos nos apoyan”

Se conocieron en la Academia de Música Ámbar, de los profesores Ricardo González y Sandra Cancel y contectaron de inmediato. Florencia Russo y Antonella Baldassari unieron sus dotes artísticas; una cantante y guitarrista y decidieron conformar un dúo con el cual han divulgado canciones versionadas, llevando adelante interesantes producciones en vídeos que han logrado un buen número de seguidores por el canal de Youtube y demás redes sociales. A lo largo del tiempo han ido perfeccionando la técnica y hoy continúan apostando a seguir en el camino musical, que tanto aman.

-¿Cómo comienza la historia con la música?

– “Nosotras nos conocimos porque yo (Florencia) necesitaba entregar un proyecto para el liceo, el proyecto era para música, y se me ocurrió hacer un video de una canción de

The Beatles… entonces necesitaba una cantante que supiera interpretar en inglés y a la academia a la que concurría me dijeron que Antonella (la cantante) cantaba en inglés.

Yo solamente sabía su nombre y a la semana siguiente se había programado un show de la academia… me dijeron que ella iba a estar allí.

Le comenté la idea y le encantó.

Siempre había soñado con hacer ésto pero nadie la había empujado a hacerlo.

Hicimos el trabajo para el liceo y como quedó muy bueno, empezamos a hacer otros y nos dimos cuenta que disfrutábamos muchísimo”.

-¿Cómo y cuándo se dio su encuentro con la música?

– “Comencé a encontrarme con la música cuando tenía siete años, momento en el que empecé a ir a la escuela de música.

Hice los cuatro años y esa escuela marcó un montón mi vida… fue lo mejor que hice hasta ahora.

Luego de terminar mis estudios allí me hice muy compañera de el profesor de guitarra Ricardo Fernández. Él fue una figura importante para mí en la música y me dio la oportunidad de estudiar en su academia, donde conocí a Antonella que ella hacía canto allí”.

– ¿Cómo siguió el proceso de armar repertorio y vídeo juntas?

– “En verano que es donde más tiempo tenemos nos juntamos a seleccionar canciones que le queden bien a Antonella y a mí en la guitarra.

Ella lo practica con su profesora ya que para grabarlo tiene que sacar una voz súper limpia y prolija.

Yo por otro lado veo que acordes son más cómodos y prácticos para luego proceder a grabar.

Y en el armado del vídeo procuramos a gente que se cope y nos reunimos a ver ideas, materiales que necesitamos, recorremos la cuidad buscando lugares no tan conocidos, armamos la idea y grabamos por un lado la filmación y por otro lado el video.

Tuvimos algunos inconvenientes y eso es lo más lindo porque hemos aprendido montón.

Y lo más lindo es ver el proceso de Antonella en cada video con su voz.

Creció montón y eso creo que es lo mejor de guardar estos materiales y compartirlos con la gente”.

-¿Paralelamente tienen en mente desarrollar una carrera universitaria?

– “Sí… ambas estamos estudiando, Antonella está estudiando la carrera de Contador Público y yo empecé la Facultad de Química para en algún momento ser Bioquímica Clínica.

Nuestras metas siempre fueron estudiar y a su vez disfrutar de este escape que es la música.

Crecer en esas dos áreas. Y realizar estos video son nuestro escape favorito. Porque es una mezcla de música y producción”.

-¿Quiénes han colaborado con ustedes en vuestras producciones?

– “Gracias a Dios estamos súper acompañadas en nuestros vídeos.

Desde un principio nuestros compañeros en esto de grabaciones y educación musical fueron Sandra y Ricardo Fernández (Ámbar).

En nuestro primer vídeo nos ayudó Bruno Blanco, fue el primero que se copó.

Luego fuimos probando nuevas cosas y por problemas de horarios trabajamos con otros en filmación pero hoy nuestro compañero en toda esta producción es Kevin Machado.

Y en esta última grabación de voz e instrumento fue Martin Prudenza.

Todos fueron factores clave en este crecimiento y cada uno nos aportó un aprendizaje distinto.

Pero el factor clave en esto sin dudas es la familia. Y eso es lo lindo, que somos dos familias unidas por la música y los videos.

Somos una gran familia musical y todos nos bancan de formas distintas, ya sea acompañando, llevándonos, buscando materiales, etcétera.

Y estamos agradecidas por todos los que forman parte de esto, no nombramos a todos porque somos muchos pero cada uno sabe lo mucho que aporta en esta aventura.

-¿Cuáles son los próximos pasos?

– “Tenemos pendiente agregar bailarines, de hecho en este vídeo, quisimos pero por temas de horarios y coordinación no pudimos culminar con esa idea, pero si Dios quiere la próxima meta va a ser un video con bailarines.

Mónica Girardi nos ayudó en un proyecto anterior y no pudimos culminarlo pero tenemos pendiente eso aún, de paso aprovechamos para agradecerle por esa vez y por la buena onda.

Esas son cosas lindas que nos motivan a crecer en cada vídeo”.

-¿Cómo es la respuesta de los cibernautas?

– “Como en todo… hay gente que nos aporta para crecer y otras para mal.

Pero hay que verlo desde el lado positivo y esas cosas malas tomarlas como aprendizaje. Pero en general es muy linda esta relación que entablamos con las personas mediante la música.

-¿No se han planteado componer?

– “Si siempre lo decimos y nos proponemos hacerlo en algún momento , es más… mucha gente nos ha motivado a hacerlo.

Quizá en un futuro no muy lejano lo hagamos.

Si, de hecho Antonella ha participado de algunos shows en cumpleaños pero por motivo de horarios para ensayar no pudimos hacerlo juntas, ya que ello requiere de ensayos y preparación previa”.