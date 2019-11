La vida es un misterioso cruce de caminos…. de existencias cuyos destinos se atraen…como la vida de estos tres jóvenes protagonistas de esta edición de “Una historia que contar”, que decidieron dejar atrás su modus vivendi y convertirse en viajeros del mundo, dando inicio a un “Viaje al Zen”.

Nicolás Fleitas de Montevideo, Juan Migues de Minas y Nicolás Rodríguez de Salto componen una trilogía humana que decidió salir de su zona de confort experimentar otro estilo de vida… recorriendo el mundo… pero desde un foco espiritual.

Los chicos tienen un canal de Youtube donde van compartiendo sus experiencias – intitulado “Viaje alZen”

En esa especie de “Tres Mosqueteros de las Rutas” la idea del viaje había resonado en diferentes momentos de su vida.

Esto no era algo nuevo, ni que en uno se genero por el otro. Eran procesos que ya se venían dando internamente, y que convergieron ante un montón de sucesos y causalidades que en cierto modo compartimos los 3 al acompañarnos como hermanos en nuestros caminos.

“Fue así que los tres vimos cómo era la oportunidad única de poder dar ese salto, pero con el resguardo y compañía de esos hermanos” – nos relata Nicolás Freitas.

El proyecto surge en principio, cuando Nicolás Freitas decidió salir repentinamente de licencia, tras terminar el mes de zafra en su trabajo, para poder descansar urgentemente la cabeza.

Él, como tantos otros, tenía un trabajo en el cual se sentía contento, pero donde el costo de tiempo, energía y salud, empezaba a parecer cada vez más grande. Le diagnosticaron una extraña enfermedad llamada “Neuralgia del Trigémino” la cual le traía fuertisimos dolores y de a poco empezó a sentir que el cuerpo le estaba empezando a dar señales cada vez más directas sobre el costo que estaba teniendo su ritmo de vida en sí mismo.

¿Por qué viaje al Zen?

-“Hace 10 años había descubierto que tenía un hermano en E.E.U.U y partió hacia allá a visitarlo para tomar distancia. Siempre al volver de allí sentía que un día iba a vivir un año en otro país, pero siempre al volver lo absorbía su familia, sus amigos, y el famoso confort. La idea desaparecía”.

Esta vez volvió, y al pasar el tiempo la idea se volvió cada vez más difícil de rechazar. Normalmente, solo con pensar la idea de irse a otro país lo envolvía de miedos tales como: ¿Qué pasa si me voy y pasa algo a mi familia? ¿Que hago al volver si no tengo trabajo? ¿Y si vuelvo y estoy soltero para siempre?

Pero en esta oportunidad, en vez de querer hacer desaparecer los miedos, intento convivir con ellos de otro modo. Casi como un juego empezó a jugar a desarticular los mecanismos en que los miedos nos conquistan. Así empezó a contestar uno por uno, en un diálogo interno como si de una discusión se tratara, y aceptando lo loco de verse dialogando consigo mismo, los miedos empezaron a parecer cada vez más chicos.

¿Cómo nació este proyecto?

-“Nico Rodríguez, hasta ese momento trabajando como oficial dentro del mantenimiento de estaciones de UTE, había sufrido una pérdida muy dolorosa en su trabajo.

Un compañero había fallecido durante su jornada, dejando así una familia en crecimiento sin su presencia.

Esto fue un golpe durísimo, que lo llevó a relativizar su interés por seguir trabajando en ese lugar, el valor del tiempo, y muchas cosas más.

En Juan Migues, que hasta ese momento se desempeñaba como programador para una empresa que provee servicios al estado, se le hacía cada vez más difícil poder llevar adelante su tarea con la misma motivación que antes tenía. Amante de la eficiencia, veía cómo su trabajo no condecía con lo que él quería para sí mismo. Habiendo terminado una relación de varios años recientemente, veía cómo los 30 lo ponían en un momento de encrucijada.

En los tres la idea del viaje había resonado en diferentes momentos de su vida. Esto no era algo nuevo, ni que en uno se genero por el otro.

Eran procesos que ya se venían dando internamente, y que convergieron ante un montón de sucesos y causalidades que en cierto modo compartimos los tres al acompañarnos como hermanos en nuestros caminos.

La meditación se había metido ya en nuestro caminar hace tiempo, pero no era algo que practicamos asiduamente ni mucho menos. Tampoco contábamos con grandes conocimientos sobre esto. Pero sabíamos que era una práctica que nos ayudaba y que nos conectaba con esa sabiduría interna, esa voz que tenemos en el fondo, que cuando hay mucho ruido en la cabeza, toma la posta y decide por nosotros”.

¿De qué se trata el Zen?

“La palabra Zen proviene de la palabra sánscrita Dhiana, que significa ‘meditación’.

Particularmente hace referencia a una práctica mediante la cual sería posible conectarse consigo mismo o con la “Fuente”, permitiendo acceder a un estado de conciencia mayor.

Así que este era el mejor modo de describir esto que estamos haciendo.

Es un viaje hacia el Zen.

Es un viaje que es hacia fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestro país, familias y amigos, pero lo es también hacia dentro nuestro, hacia contactar con nosotros mismos a través de esta experiencia”.

El viaje se sustenta hasta ahora con los ahorros que los jóvenes pudieron reunir.

“Vendimos lo poco que teníamos y estuvimos ahorrando desde que tomamos la decisión.

Por ende, el ver bajar el número de la cuenta durante estos cinco meses de viaje ha sido cada vez más estresante.

Sabemos de todas formas que podemos adaptarnos y de algún modo encontrarle la vuelta.

Tenemos fe en que el canal abra más puertas, pero si no lo hace el canal, lo haremos nosotros mismos con la situación que se presente.

Si tenemos que detenernos un tiempo a trabajar en algún país, o si debemos volver para ahorrar y volver a salir, o incluso si volvemos para quedarnos. Todas esas cuestiones son cosas que decidimos enfrentarlas cuando se den. Es parte de lo que enseña el viaje. No anticiparse en demasía.

Si planificar, si marcarse objetivos, fijar un curso. Pero luego, toca ir fluyendo y adaptándose. Siendo así, no sabemos cómo seremos cuando volvamos a nuestro país, o que sera lo que queremos en ese entonces, o qué oportunidades tendremos de trabajar y demás. Pero elegimos accionar sobre lo que sí sabemos, sobre nuestro presente. Y lo que sabemos es que lo que estamos haciendo nos está llevando en cada paso a ser felices, porque podemos vivir lo que elegimos, aceptando todas sus consecuencias.

En estos cinco meses hemos recorrido ya Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y ahora estamos en Colombia. Empezamos por Buenos Aires donde estuvimos por cinco noches, luego tomamos avión hacia Salta y de ahí comenzamos a viajar todo por tierra. Lo hemos hecho en bus, en auto o a dedo.

Vamos con nuestras mochilas que pesan 13, 15 y 18 kg, más las mochilas chicas de cada uno, guitarra, y demás equipos. En el norte Argentino recorrimos Salta, Cafayate, Tilcara, Humahuaca, San Isidro, Iruya, Purmamarca, y La Quiaca. En Bolivia recorrimos Villazon, Uyuni y su salar, Potosí y sus minas, Sucre, La Paz, Copacabana, y La Isla del sol. En Perú estuvimos por Cusco, Machu Picchu (Humantay y Salkantay, Santa Teresa, etc) y el Valle Sagrado (Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Urubamba), Huacachina, las líneas de Nazca, Paracas, Lima y Máncora.

Ecuador fue lo que recorrimos más rápido ya que teníamos que encontrarnos con una prima de Nico Rodriguez en Colombia, por lo que recorrimos solo Cuenca (Aunque allí tuvimos una experiencia increíble en las montañas). Y en Colombia hemos recorrido Pasto, Salento, Cali, Guatapé, Tunja, Bogotá, y ahora Medellín. Estamos por salir hacia Cartagena. Nos quedan aproximadamente 2 semanas en Colombia, pero tenemos muchísimo para mostrar de estos 5 meses que ya pasaron, y esperamos poder seguir generando material por varios meses más ya que pensamos poder viajar por USA próximamente y también Asia a continuación. Veremos si llegamos tan lejos. Pero los invitamos a acompañarnos”.