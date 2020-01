Con Evangelina Lechini… sello de la moda y la belleza

Evangelina Lechini es una de las modelos salteñas referentes que ha sabido proyectarse internacionalmente y perfilarse como empresaria.

“Siempre cuento que realmente nunca estuvo en mis planes, el modelaje como profesión. Se fue dando todo sin que buscará nada. Es más recuerdo que a los 14 años participaba en un grupo de jóvenes de mi barrio, en el mes de la juventud y mis amigos escribieron una carta a mis papás para que me dejaran presentar como aspirante a reina.

Y así empezó todo, una cosa llevando a la otra. Desde muy abajo, pero siempre en crecimiento personal y profesional. Hasta terminar representando a mi país en un certamen internacional de belleza en China a los 23 años” – nos adelanta de su historia que contar…

-Cómo encaró el modelaje en los primeros tiempos?”.

-”Fue cuando regresé de China. Allá tuve la oportunidad de aprender bastante, tenía profesores de pasarela de varios países, recuerdo un canadiense Daniel Cunhingam, excelente profesor y coreógrafo, teníamos desfiles todos los días y las puestas eran temáticas.

Todos los días algo diferente…había que aprender rápido de un día para otro diferentes coreografías, y eramos un número importante de modelos, casi 80. Nos enseñaban además a producirnos, maquillarnos y peinarnos para diferentes eventos dentro del mismo concurso.

Pero además de ello aprendí que esto no es ningún hobbie, es un trabajo y como tal debe ser valorado.

Cumplis un horario determinado, usas tu tiempo y ello vale tanto como la imagen misma.

Los días eran largos, comenzábamos a las 6 a.m. y terminábamos a las 00 00.

Fue entonces volviendo de allá que me di cuenta que acá en Salto, había poca conciencia de como es realmente el trabajo, o como debe ser y quise compartirlo abriendo Xenith Models.

Comencé dando clases y después se fue sumando la producción de eventos y agencia de modelos. Empecé a realizar eventos privados y públicos por ejemplo para la Intendencia en fechas puntuales del año”.

¿Y cómo pudo armonizar el trabajo y el estudio?

-”Fue en paralelo el trabajo y el estudio. En realidad terminé poco de todo lo que estudié.

Culminé el liceo y no estaba segura de que estudiar como carrera universitaria. En uno de los concursos de belleza que gane me dieron una beca para estudiar Comercio Internacional así que hice el curso a los 18 años en Montevideo.

Había hecho algunos años de inglés también así que me venia bien. Terminado eso empece a hacer Turismo en UTU, eran 3 años de los que hice 2.

Como me surgió un viaje por trabajo se me hizo difícil retomar y abandoné, además de que tampoco era algo que me gustara..

Me anote en el CERP y salvé el examen de ingreso para profesorado de Literatura, empecé y me di cuenta de que me gustaba la Literatura pero lejos estaba de gustarme dar clases.

Al año siguiente me anoté en facultad de Derecho, hice 3 años y me salió el viaje a China, así que también abandoné la facultad ese año y no quise seguir porque me di cuenta que ni Notariado ni Abogacía eran profesiones que realmente me gustaran..

La verdad que no me iba mal, casi siempre exoneraba todo o salvaba con buenas notas, a excepción de Matemática.

Capaz el tema es que me gustan muchas cosas y es difícil intentar hacer solo una.

Este año me anote en facultad de Psicología y me gustaría en un futuro incursionar en la estética, maquillaje y peluquería cosa que hago de aficionada siempre, ya que mi trabajo también me ha llevado a aprender sobre eso.

No soy un ejemplo a seguir en cuanto al estudio, si creo que me ha servido saber un poquito de todo sobre todo para conocer gente en los diferentes ámbitos y vincularme.

En lo laboral desde los 15 años siempre tenía alguna entrada gracias a que además de modelo trabajaba de azafata para diferentes empresas, Ana Baldassini fue quien me empezó a llamar para esa actividad y me gustaba ya que eran pocas horas y no me impedía seguir con otras actividades”.

¿En qué otras disciplinas ha incursionado?

-”En cuanto a lo espiritual mi suegra que es Maestra de Reiki me inició hace varios años y ahora quiero hacer el segundo nivel..así que te podría decir que no he encontrado una vocación algo que me guste más que nada, como hay gente que toda su vida ha querido ser médico por ejemplo..si me gusta el brindar servicio, sentir que ayudo a alguien a conseguir lo que necesita eso me da mucha satisfacción, me pasaba cuando tenía la tienda que me sentía muy contenta cuando la gente se iba contenta y siempre regresaban.

Nunca apunté a vender solamente sino a que realmente la gente se vaya contenta con la compra.

-¿Cómo se convierte en empresaria?

-”Se dio la oportunidad de incursionar en el negocio de la moda y junto a mi esposo abrimos Zaff, que era una boutique que ya estaba establecida en Salto y nos cerraba el círculo perfecto.

Trabajamos en Zaff 4 años y llegó Santiago nuestro primer hijo y luego nos mudamos de dirección, el mismo local lo trasladamos a calle Artigas.

Ya luego embarazada de Valentin, las energías no eran las mismas para atender el negocio y con una segunda mudanza a nuestro actual domicilio cerramos la tienda.

Hoy en día desde un perfil más bajo… sigo con la realización de eventos públicos y privados, como te mencionaba el último fue Miss Salto invitada a formar parte del equipo de Adriana Bentancor Y Angeli Chiappino.

Ahora en estos días realizaremos en Salto Hotel Y Casino el desfile Miss Años Dorados, que apunta a destacar a 3 mujeres mayores de 45 años en pasarela.

-¿Cuáles han sido sus mayores retos?

-”Los mayores desafíos te podría decir que han sido y son siempre mantener mi postura ante lo que no me parece correcto más allá de cualquier tipo de persuasión, no tener la necesidad de amoldarme a ciertas cosas, como ambientes, trabajos , personas que no me parecían correctas. Mantener siempre mis pies en la tierra.

No sé si tengo todos mis objetivos cumplidos, si estoy conforme con las cosas que he hecho hasta ahora, pero siempre pensando en ampliar horizontes, seguir trabajando desde otro lugar, ya que el modelaje es una carrera corta.

El próximo año estaré retomando las clases de modelaje que venía dando desde el 2011 y que con la maternidad había tenido que suspender temporalmente.

Ser mamá hizo que me alejara, por decisión propia, de la carrera, ya que me parece de total prioridad criar y estar con mis hijos.

Pero ahora con ellos un poquito más grandes he vuelto a realizar algunas campañas”.

-¿Y qué reflexión le merece el camino andado?

-”No es fácil dedicarse a todo y hacerlo bien. Mis hijos son muy seguidos y tienen necesidades de atención diferentes (por las edades) así que con mis esposo decidimos que yo me quede en casa para estar con ellos y cuidarlos.

Creo que fue lo mejor que hice, porque no hay cosa más hermosa que poder disfrutar de los hijos, estar en cada momento.

Me siento una persona privilegiada por ello.

Así que más que compatibilizar la carrera te diría que la pospuse para estar con ellos y dedicarme a la familia que es lo más importante para mí.

No es fácil compatibilizar todo, ya que además Adrián es médico, y tiene horarios variados a la hora de ejercer su profesión..yo no seguí lo clásico además de estudiar recibirme casarme y tener hijos, me casé a los 25 años con muchas cosas inconclusas y fui mamá joven así que mi prioridad paso a ser primero mi familia y ocuparme del hogar.

Todo lo demás paso a segundo plano, por eso más adelante me dedicaré a terminar algo de lo que empecé a estudiar. Hay gente que le da la capacidad y el tiempo pata hacer todo, debe ser cuestión de organización y energía, por mi personalidad opto por tener prioridades e ir haciendo de a poco las cosas bien, y no tratar de abarcar y descuidar ciertas cosas que me parecen fundamentales.

-¿Cómo ve la dinámica de la vida actual?

.”Me parece que ha cambiado mucho. Las redes sociales han hecho su trabajo, me parece más fácil acceder hoy a agencias.

Más fácil conseguir un book de fotos. Si me parece que el hecho de que todo sea más «facil» hace que aveces se pierda un poco el profesionalismo, hoy en día muchas personas suben un book de fotos y ya son modelos, u otra saca buenas fotos y ya se convierte en fotógrafo, me parece que no se debería perder el prepararse, para que no se desvirtúe todo, y se siga valorando (no solo económicamente) como lo que en verdad es, un trabajo.

-¿Nuevas metas?

-”Siempre vuelvo a lo mismo, si bien soy de plantearme metas, en cuanto al modelaje nunca me planteé nada, el comienzo fue impensado y dije «hasta donde tenga que ser»

Ahora después de haber sido mamá no era mi idea continuar trabajando como modelo, pero me comenzaron a llamar nuevamente para campañas locales.

Por eso también asumí el compromiso de comenzar a cuidarme ya que aunque se diga que no ,la realidad es que hay que estar preparado. Así que agradezco a mi personal trainer Yamila Portuguez, a Bioestetica de Natalia Silva Y a Marianela Dufey Mi estilista. Que son grandes y excelentes profesionales en lo que hacen. A ustedes también que me han acompañado desde mis inicios y siempre han estado en todos los momentos importantes de mi vida, les tengo un gran cariño, y a mi familia que siempre siempre están para apoyarme en todo.

Como proyectos retomar el modo empresaria, la moda es algo que siempre está en mi mente, la realización de eventos.

Y seguir por supuesto dedicada a mi familia que es gran y más importante proyecto a futuro.

Como proyectos a corto plazo seguir con las campañas publicitarias, retomar las clases de modelaje y posiblemente retornar a la venta de indumentaria femenina”.