María Noel Quintana, agencia de 8 de Octubre y Grito de Asencio

La conocida esquina de 8 de Octubre y Grito de Asencio, aspira a ser nuevamente, como lo ha sido en el pasado, la vendedora del billete ganador del Gordo de Fin de Año.

EL PUEBLO dialogó con su propietaria, María Noel Quintana, quien recordó que el mencionado juego de azar parecería que siempre prefiere salir en Salto.

La Agencia que dirige es una de las más antiguas de Salto, ¿una tradición familiar?

Los fundadores de la Agencia 111 fueron mis padres, César Quintana y de Gulma, una de las más antiguas de Salto, que cuenta con 60 años de historia. A mi padre se lo puede recordar sentado en la mesita afuera de la agencia, él comenzó a trabajar en esto desde muy joven. Hace poco tiempo leía una entrevista que le hicieron, donde contaba que la primer Grande que vendió, fue cuando tenía unos 15 o 16 años, luego en el año 2000 y en el 2013, si mal no recuerdo; por lo que le puedo decir que esto fue su vida. Y mi madre, lo acompañó siempre. Para mí la verdad es un orgullo haber seguido sus pasos, siendo que no tenía pensado hacerlo; pero bueno, sucedió así y puedo decir que es una bendición.

Hace tres años que fallecieron mis padres y me tuve que hacer cargo de esa esquina, tiempo en el que puedo decir que me he sentido y me siento orgullosa y agradecida por la fidelidad de la clientela, porque todos los años son un poco más, y cada vez la gente se acerca más.

¿Las nuevas generaciones se sumaron a la tradición del Gordo de Fin de Año?

Totalmente, estoy sorprendidísima. Cada vez la gente más joven –todos mayores de edad, obviamente-, tiene la ilusión de poder sacarlo; no sé si por tradición, porque sus padres lo hacen, por sus abuelos, o por qué, pero jóvenes de 25, 28, 30 años de edad se han sumado a la tradición. También lo han hecho a los nuevos juegos que han aparecido como Súper Mach, que tiene que ver con el fútbol y los clásicos como la quiniela, la tómbola y el 5 de Oro, que siguen teniendo su preferencia, ante la gente mayor, más que nada.

¿Cuándo se realizará el sorteo y hasta cuándo hay tiempo de hacerse con uno de los billetes?

El tradicional Gordo de Fin de Año, se juega el próximo viernes 29 de diciembre, entre las 21:00 y las 22:00 horas; juego de azar que parecería que siempre prefiere salir en Salto.

La lotería es un juego que comienza a repuntar a partir del mes de septiembre, y en los meses de diciembre y enero, pues hay que sumar la de Reyes, explota. De todas maneras la preferida de los clientes continúa siendo la de Fin de Año, aunque luego, comienza el rejuego; la gente no cobra el premio sino que empieza a rejugar con el desquite, por ejemplo, transformando a la lotería de Reyes, también en un éxito.

En cuanto al tiempo para poder comprar los billetes, le cuento que ya tenemos pocos, ya que hace como un mes que los estamos vendiendo y han sido muy solicitados desde el principio, principalmente por aquellos que le son muy fieles a sus números.