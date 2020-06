La Masterchef Alicia Patella se ha vuelto popular en las redes con su nuevo programa “Cocina para los sentidos”.

“Empezamos el año con un montón de proyectos y cómo a todo el mundo se nos vino el mundo abajo con la crisis sanitaria y la suspensión de absolutamente todos los proyectos, algunos por buenos motivos y otros por falta de palabra.

Pero al mal tiempo buena cara y logramos revertir la situación tan adversa con acciones en las redes, surgió la posibilidad de un programa de televisión y varias marcas han confiado en mi trabajo para mostrar sus productos a través de mis recetas y es así que surge la idea de #cocinaparalosenti2 un ciclo de recetas o ideas para replicar en sus casas con mi toque, secretos, tips, ideas y muchas novedades … por ahora en redes pero en breves con alguna novedad más” – reveló la ganadora de Master Chef- que ha acompañado la cuarentena con sus creaciones culinarias.

Compartimos un par de recetas de Alicia Patella que han tenido gran aceptación en las redes sociales, recetas ideales para la época invernal.

SOPA DE PUERROS – Después de los excesos del finde empezar liviano está bueno, lo cual no quiere decir sin sabor…

Para esta sopa vamos a necesitar puerro, panceta, caldo (puede ser de carne, de gallina o de verdura) y queso crema.

Salteamos la panceta cortada en cubitos bien chiquitos, cuando está crocante retíramos unas cucharadas para poner por arriba y al resto le agregamos el puerro cortado fino, sal y lo rehogamos un poco, sin que se queme, le agregamos el caldo, cuanto más rico el caldo mejor

Lo dejamos hervir un rato y lo procesamos, puede ser en licuadora o con mixer, yo uso mi mixer @bosch así no ensucio otra cosa y si desean la pueden colar, se le rectifica sal, pimienta y la textura, y si les gusta más liviana, se le agrega más caldo..

Para emplatar le puse un puerro blanqueado y dorado, los cubitos de panceta que habíamos reservado al principio, una cucharada de queso crema bien frío y un chorrito de aceite de oliva

Para encontrar distintas texturas, temperaturas y los ingredientes a la vista que la disfruten”.

SOPA DE TOMATES No sigan de largo .. no es una simple sopa…Es la que me llevó a la final de Masterchef.

Así que ojito…La he hecho varias veces y le voy variando los toppings y la sorpresa pero la base es siempre la misma: tomates horneados!

Pasos : hornear tomates de preferencia perita cortados al medio con aceite de oliva, azúcar, sal, pimienta y orégano.

Dientes de ajo pelados y alguna rama de alguna aromática fresca…puede ser romero, albahaca, orégano, tomillo o lo que tengas.

Cuando están caramelizados, dorados y arrugados, los pasamos a una cacerola con todo el jugo que largaron y le agregamos caldo, yo uso saborizador de gallina y algunos tomates secos y dejamos que hierva unos minutos, mixeamos con el mixer Bosch y rectificamos los sabores. Yo la cuelo para asegurarme que no queden grumos y xq en casa son muy maniáticos.

Ahí tenemos la base, digamos que para llevar la sopa a otro nivel falta bastante …. Toppings : Lentejas crocantes Chips de jamón crudo.

Chips de queso parmesano Cucharada de queso crema o crema doble batida.

Croutons Huevo pochado Albahaca fresca verde o morada.

Sorpresas : Cubitos de, queso provolone, berenjenas salteadas, morrones ahumados y de cualquier cosa que te guste combinar con tomate.

Dejen volar su imaginación y cuéntenme cómo se las ingeniaron para llevar sus sopas a otro nivel”.