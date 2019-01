Advierten por altas sensaciones térmicas

Desde ayer y durante al menos tres días consecutivos, persistirá sobre el país una masa de aire calurosa, húmeda e inestable. Esto favorecerá el incremento de la temperaturas extremas con mínimas que oscilarán entre los 21º/25ºC y máximas entre 33º/37ºC, esperándose que las sensaciones térmicas sean superiores, informó INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología), advirtiendo por la presencia de una ola de calor y altas sensaciones térmicas. En algunos departamentos, como es el caso de Salto, se pueden presentar lluvias y tormentas y en esas zonas las temperaturas podrían descender en forma temporaria.

INUMET, continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.

PRECIPITACIONES, TORMENTAS Y ALTAS SENSACIONES TÉRMICAS EN LA ZONA NOROESTE

Para la zona noroeste, se prevé para la jornada de hoy un cielo nuboso con períodos de cubierto. Probables precipitaciones y tormentas y altas sensaciones térmicas, con vientos del sector Norte entre 10 y 30 km/h. La temperatura mínima prevista para hoy será de 23ºC y la máxima de 37ºC.Para mañana martes ya no se prevén lluvias y el cielo continuará algo nuboso y nuboso con altas sensaciones térmicas que rondarán entre los 24 y 37ºC. Los vientos se mantendrán del sector Norte entre 10 y 30 km/h.

DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR LA OLA DE CALOR

El aviso por la presencia del fenómeno: ola de calor, se extiende hasta al menos el día martes y comprende las principales localidades: Artigas (todo el departamento); Canelones (Aguas Corrientes, Canelones, Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa y Tala); Cerro Largo (todo el departamento); Colonia (Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Florencio Sánchez, Gil, La Paz, Miguelete, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario y Tarariras); Durazno (todo el departamento); Flores (todo el departamento); Florida (todo el departamento); Lavalleja (todo el departamento); Maldonado (Aiguá, El Edén y Los Talas); Paysandú (todo el departamento); Río Negro (todo el departamento); Rivera (todo el departamento); Rocha (18 de Julio, Cebollati, La Coronilla, Lascano, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez); Salto (todo el departamento); San José (Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo); Soriano (todo el departamento); Tacuarembó (todo el departamento); Treinta y Tres (todo el departamento).

RECOMENDACIONES PARA HACER FRENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

La persistencia de una sensación térmica elevada puede afectar nuestra salud. Existen cuidados generales para prevenir los riesgos asociados y recomendaciones específicas para actuar frente a casos de “exceso de calor” y “golpe de calor”, por eso se solicita a la población mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Ante una ola de calor se recomienda tomar especial precaución con las personas más vulnerables (menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, personas discapacitadas, etc.).

También se recomienda evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas y si se debe salir usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol con filtro y protector solar mayor de 30.

Es conveniente beber líquidos en abundancia, aunque no se tenga sed y llevar agua fresca cuando se deba trasladar; así como ofrecer líquidos a los niños y a los lactantes pecho a demanda.

Se aconseja no tomar bebidas alcohólicas, evitar las comidas copiosas y calientes y consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes. Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene.

Asimismo, se recomienda evitar la permanencia de niños o personas adultas mayores y mascotas en el vehículo cuando esté estacionado.