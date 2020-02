La sobrina exige una solución

El pasado 2 de enero, a los 64 años de edad falleció en el Hospital Regional Salto quien se llamaría Sebastián De los Santos o Sebastián Britos De los Santos, datos aportados por su sobrina (hija de su hermana) y algunos amigos y vecinos, pues no pudo hallarse de él documento alguno. Vivía en la localidad de Laureles y sus únicos familiares son Ana María De los Santos (C.I. 2.596.495-6) y su madre (hermana del occiso, ya de muy avanzada edad). Ana María no veía a su tío Sebastián desde hacía alrededor de 20 años. Pero el 31 de diciembre pasado le comunican que había sido trasladado desde Laureles a nuestra ciudad e internado en el Hospital Regional Salto por una descompensación, por lo que concurrió a visitarlo e incluso dialogó brevemente con él. Ese mismo día, en el Hospital le solicitan documentación del paciente y es así que ella junto a dos amigos (de su tío) comienzan a recorrer oficinas (Juzgados, Defensoría, Jefatura de Policía, etc.) en una verdadera odisea burocrática que se trunca al día siguiente por el feriado del 1 de enero.

“La idea era conseguir los documentos y tener todo en regla pero nunca pensando que iba a fallecer, sino al contrario, pensando siempre en que iba a salir del Hospital y entonces pudiera tener una vida normal, con documentos”, expresó a EL PUEBLO Ana María De los Santos. Pero al día siguiente, es decir el 2 de enero, se le comunica desde el Hospital el fallecimiento de su tío a raíz, “aparentemente de un tipo de cáncer” (dice Ana María). Por ese motivo se retoma la búsqueda de documentos (y con ese objetivo se agregan más oficinas a las que se acude en busca de ayuda: Dirección del Hospital, Empresa Fúnebre, etc.), pero esta vez para lograr que el cuerpo sea sepultado, ya que “la necrópolis no acepta sepultar a nadie que no tenga documentos; a la vez, si llevan el cuerpo para la morgue del cementerio va a quedar ahí, porque como le digo, no lo van a sepultar… Lo que yo digo es que supongo que el Hospital tampoco querrá tenerlo más tiempo ahí, por eso pido que me digan a dónde tengo que llegar, a quién reclamar, yo quiero dejar bien en claro que no acuso a nadie de esta situación, pero quiero que se solucione ya, porque no pueden seguir pasando los días…”, prosiguió narrando.

Ante la consulta puntual de cuál ha sido la respuesta que se le viene dando desde los diferentes ámbitos a los que se acudió, sostiene De Los Santos que “el problema parece ser que no se lo puede sepultar si no hay un acta de defunción, y el acta no puede hacerse sin que el médico forense ponga un número, pero ese número es el que no pueden poner por no tener documentos la persona fallecida”. Lo cierto es que en pocos días se cumplirán dos meses que el cadáver de este hombre (que “seguramente nunca tuvo documentos porque siempre vivió y trabajó allá afuera, de changas…”, dice la sobrina), permanece congelado en la morgue del Hospital Regional Salto y la solución no aparece.

