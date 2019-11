Los distintos sectores trabajan de cara a un escenario distinto

Una tensa calma reina en los distintos barrios de la ciudad esperando las elecciones del próximo domingo. Por allá, una marea humana de muchas banderas de distintos partidos políticos aparece y toman la calle, se arriman a las casas de los vecinos que están en la puerta como para entregarles algo; hablan con ellos y siguen su camino.

Son militantes y dirigentes de la coalición multicolor integrada por los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, De La Gente e Independiente que están trabajando para la disputa por la segunda vuelta electoral que se cumplirá el 24 de noviembre próximo entre los candidatos Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.

Al rato, por otra cuadra de otro barrio, ese mismo día y a esa misma hora, una canción conocida suena en un alto parlante, otra marea de gente toma la calle pero ésta se desplaza cantando y bailando, empuñando la bandera de Otorgués y haciendo el número cuatro con una mano.

Se trata de los militantes y dirigentes del Frente Amplio, que no se amilanan ante los vaticinios de las distintas encuestadoras de opinión pública, las que coinciden en que el candidato de la coalición multicolor, Lacalle Pou, lleva una ventaja de cinco puntos, en algunas como Radar de Daniel Chasquetti, lleva hasta 7,5 puntos de ventaja sobre el candidato de la coalición de izquierdas, Daniel Martínez.

Lo cierto de todo esto, es que los dos candidatos, los dos grupos militantes y los dos bloques de partidos políticos conformados para apoyar a uno u otro candidato vienen jugándose todo el resto que tienen, ya que los minutos corren y quedan solo dos días para que termine la veda electoral, hoy y mañana jueves hasta las doce de la noche, donde varios grupos ya programan realizar una caravana por calle Uruguay, la Costanera y las principales avenidas de los distintos barrios de la ciudad para celebrar la instancia que estamos viviendo como país.

El domingo a la noche, a las 20:30, veremos todos los resultados. Hoy se hace trabajo militante, es lo que parece estar pasando en Salto y en todo el país. Lo que sí no puede negar nadie, que la de ahora ha sido una campaña electoral muy tranquila, sin sobresaltos ni tampoco grandes movimientos políticos, pese a que los dos candidatos manejan márgenes muy escuetos de diferencia entre uno y otro.

Si bien el principal canal de comunicación de los candidatos, de los dirigentes y de los militantes han sido las redes sociales, los actos no han quedado atrás y los actos realizados el fin de semana en los que participaron el candidato de la coalición multicolor, Lacalle Pou, el dirigente colorado Ernesto Talvi y el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, impactaron en los votantes que estaban buscando un argumento para acompañarlos.

Pero por estas horas el cruce de información en redes sociales es brutal, de un lado y del otro. Entre fragmentos de audiovisuales, cánticos, comentarios explosivos y acusaciones de esto y aquello, la población descarga su pensamiento y en cierta medida va marcando tendencia de lo que va a suceder el próximo domingo.

Reuniones y más reuniones son las que perviven por estas horas, donde los distintos dirigentes y referentes de diferentes sectores partidarios vienen trabajando para la organización de la jornada electoral del domingo.

Entre hoy y mañana, además de escuchar los últimos mensajes de los candidatos previos al acto eleccionario, también escucharemos la voz de los militantes, los jingles y las acusaciones mutuas. Luego, habrá que ver, pero lo importante es que pueden hacerlo.