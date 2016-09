En su esfuerzo por bajar los índices de siniestralidad y sobre todo la gravedad de las consecuencias de los siniestros de tránsito, Salud Pública, conjuntamente con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), están desarrollando un cursillo de tres días en el hospital local, el que cuenta con la participación del Director Nacional de la UNASEV, Dr. Gerardo Barrios, médico internista.

Hoy estamos abocados a la capacitación del personal local de la salud, explicó el Director del Hospital, Dr. Marcos García. Quien agradeció la presencia de la UNASEV en Salto, explicando que se está trabajando en atención “pre hospitalaria” de las personas politraumatizadas con estos cursos.

Consideramos – continuó – que es de vital importancia saber cómo reaccionar frente a estas circunstancias, que según las estadísticas conocidas en nuestro departamento, si bien han ido disminuyendo, es de vital importancia para disminuir la gravedad de las consecuencias de estos siniestros.

Por su parte el Dr. Barrios señaló. “este es un curso internacional que hace ya varios años que se viene desarrollando en nuestro país. Es un curso norteamericano, proyectado por el colegio norteamericano de cirujanos y que y que incorpora lo que es la adquisición de destrezas y de conocimientos a la actualización que más que la educación médica continua es educación de los equipos en general, porque no es sólo el médico, sino el personal de enfermería, los licenciados, los conductores sanitarios, el personal de rescate, como los bomberos, el personal de seguridad o sea todo aquello que tiene algo que ver con el hecho de que si no se pudo evitar la lesión tratemos de mejorar esas respuestas.

En este sentido –agregó el Dr.Barrios – nuestro país viene avanzando en el marco general, tratando de evitar también que sucedan los siniestros a través de normas de tránsito, que evita esa cantidad de lesionados, pero también una vez que están esas lesiones, tenemos que seguir avanzando en una mejor cobertura, sobre todo en los lugares complejos como son las rutas nacionales, las zonas rurales y todo aquello que está por fuera del área de cobertura de las emergencias móviles y que con el Ministerio de Salud e incluso con la participación activa de ASSE como prestador de salud y estamos trabajando en la confección de un nuevo convenio para poder mejorar la respuesta de los servicios sanitarios cuando la lesión se produce.

En referencia a la importancia que se la adjudica a la respuesta rápida y correcta de los servicios pre hospitalarios dijo el Dr. Barrios: “eso es fundamental. Hay que ver qué determina en gran medida la evolución de los pacientes. Cuando no existían las emergencias móviles en el mundo, obviamente la mortalidad era enrome, porque tener un traumatismo en la vía pública y por no tener una atención adecuada desde el primer momento muchas veces resultaba postrado para el resto de sus días.

También es fundamental reconocer la fortaleza que tiene nuestro país en ese sentido. Las unidades de emergencias

móviles en el Uruguay tienen más de 35 años de existencia y tienen una experiencia acumulada que les ha permitido pasar muchas etapas. La experiencia que teníamos en aquel entonces, años 87 -88 era que no se iba a los hechos que se registraban en la vía pública. Hoy con el paso de los años esto ha tenido tal incremento que ha hecho que las móviles estemos concurriendo a recoger a nuestros pacientes y trasladándolos a los centros hospitalarios. Eso fue fundamental para que la gente viva y a su vez también para que las lesiones tengan una evolución mejor. Para que eso ocurra, añadió Barrios, el personal tiene que estar entrenado y como decíamos, no es sólo el médico, sino también el personal de otros sectores, como bomberos, policías, la Policía nacional que está en la ruta y muchas veces son los primeros que se encuentran con estos desastres con varios lesionados y a veces nos es fácil activar esas respuestas, con mecanismo complejos. Tenemos que mejorar mucho en el país.

Otro elemento – prosiguió – que consideramos que es un enorme avance, es que el Ministerio de Salud ha tomado esto como una actividad sanitaria para buscar bajar la cantidad de lesionados y en este sentido hay una meta muy precisa para el 2020, que es bajar un 30 por ciento de la cantidad de lesionados y eso nos convoca a todos.

También desde el punto de vista de la articulación de las políticas preventivas, es fundamental un poco el rol que cumplimos nosotros desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial, porque el 85 por ciento de las emergencias que ocurren en la vía pública, están referidas a los accidentes de tránsito y todo eso articulado con los gobiernos departamentales, el Ministerio de Salud y la nueva policía nacional recientemente creada va a permitir articular mejor las repuestas y bajar la cantidad de lesionados.

Salto tiene ese desafío como lo tenemos todos en el país y los resultados en Salto muestran que se está en el promedio de fallecidos que tiene el país y tenemos que hacer un esfuerzo para seguir bajando esas cifras. Yo creo que entre todos es posible lograrlo