La Intendencia prevé sortear diez chapas el martes próximo.

La Unión Taximetristas de Salto presentó ayer un recurso de amparo ante el Juzgado, promedio del Dr. Gabriel Rodríguez a efectos de “congelar” el sorteo de diez chapas de coches taxímetros que la Intendencia Departamental tiene previsto realizar en los próximos días. Si el magistrado correspondiente hace lugar a dicho amparo el sorteo previsto para el día 22 del corriente quedará en suspenso en tanto se decida el recurso, de no prosperar dicho amparo el sorteo se cumplirá tal como está previsto por la Intendencia.

En sustancia los taximetristas entienden que la actividad de los denominados taxis “truchos”, por ellos llamados informales, debido a que no pagan ningún tributo para cumplir la tarea ni están autorizados a hacerlo, les ha restado sensiblemente el mercado.

La posición de la Unión Taximetristas de Salto fue reflejada en el comunicado librado el pasado martes en la manifestación realizada frente a la Intendencia Departamental, la cual expresa:

A la opinión pública le decimos:

No a los “ilegales”

No a la adjudicación de 10 nuevas chapas.

En nuestra ciudad están operando muchos coches particulares, sin estar autorizados para trasladar personas, por lo tanto es una actividad “ilegal” y la Intendencia cuenta con las matrículas de quienes lo hacen, y NO lo controlan.

Los taxistas y empleados de taxis han hecho saber a través de muchas reuniones con el Sr. Intendente y con el Director de Tránsito de la Intendencia, pidiendo colaboración ya que las fuentes de trabajo se han reducido hasta en un 50 %. Algunos de los argumentos esgrimidos es que al cabo de 3 años aproximadamente han cambiado de propitetario unas 7 u 8 chapas y en la actualidad hay 4 ó 5 para la venta.

El día 31/8/2016 la Intendencia de Salto publicó una resolución, la cual expresa que otorgarán 10 chapas de taxi. Por ese motivo nos reunimos con el Sr. Intendente y el Director de Tránsito muchas veces y se le preguntó: ¿se hizo un estudio del mercado? y se nos contestó NO. Aquí la Intendencia comete una falta grave (dado que) el art. Nº 11 de la Ordenanza de Tránsito, aprobada el 20 de febrero del 2014 así lo expresa: se debe hacer un estudio de mercado.

Conclusión: no se retiraron los ilegales de las calles; no se realizó un estudio de mercado y se otorgarán 10 chapas más.

Hacemos notar que mantuvimos reunión con la cúpula mayor de la Jefatura de Policía, quienes nos manifestaron que están dispuestos a dar apoyo en la medida que la Intendencia de Salto se lo solicite.

Por lo expresado anteriormente y teniendo presente que en otras intendencias los pueden hacer decimos ¿por qué la Intendencia de Salto no lo hace?

Dejamos constancia expresa que esta movilización no tiene ningún tinte político pero sí “Defendemos nuestras fuentes de trabajo”.

Apelamos a la sensibilidad del Sr. Intendente para solucionar esta situación que día a día está en aumento.

Además del estudio de mercado, sostienen los taximetristas, la ordenanza de tránsito establece que como máximo puede sortearse un 10 por ciento del total de los coches habilitados en el departamento, que en estos momentos son 60 y por lo tanto no se puede incorporar más de seis chapas nuevas.

SIETE PARA LA CIUDAD, DOS PARA DAYMÁN UNO PARA SAN ANTONIO

La Intendencia ha hecho saber que el sorteo se cumplirá el 22 de noviembre a la hora 10 en el Palacio Córdoba, a la vez que se difundió los lugares que se han determinado como nuevas paradas de taxímetros.