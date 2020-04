Fue en la UBA 1 en Salto Nuevo, la exigencia para seguir trabajando es saber si son positivos o no

Alrededor de 130 trabajadores de la industria de la construcción que empiezan a trabajar en esta jornada en distintas obras, en varios puntos del país, luego de un período especial de vacancia tras la aparición del coronavirus en Uruguay, acudieron a la Unidad Básica Asistencial (UBA) Nº1 ubicada en el barrio Salto Nuevo, con el fin de realizarse el test de coronavirus.

La atención estuvo a cargo de un equipo técnico especial que los atendió ayer domingo por la tarde, debido a que los mismos deberán contar con este resultado en las próximas horas, para determinar si alguno de ellos padece la enfermedad.

En ese caso no podrán seguir trabajando y en caso contrario, seguirán su curso normal, ya sabiendo que los resultados son negativos. Así lo confirmó ayer la directora de la Red de Atención Primaria (RAP), Lic. Adriana González, quien afirmó que en las muestras fueron enviadas a Montevideo con el fin de ser examinadas y una vez que se tengan los resultados, actuarán en consecuencia.

González subrayó que en la UBA contaban con una lista de trabajadores que debían presentarse para que se les hiciera el test de coronavirus, pero que de igual forma no todos lo hicieron.

En ese caso, dijo que las personas que no acudieron a hacerse el test ayer, no podrán presentarse a trabajar hoy sino que antes de deberán concurrir por esa policlínica, tal lo pactado, para hacerse el test antes de acudir a sus lugares de trabajo.

«Aquellos que no vinieron hoy (por ayer domingo) por las razones que hayan sido, deberán presentarse por acá para hacerse el test de coronavirus. Si bien la mayoría de los que estaban en la lista vinieron a hacerse el control, estos podrán ir a trabajar este lunes y ente martes y miércoles tendremos los resultados de todos los test que hicimos en primera instancia», señaló la jerarca. Este acuerdo surge de la reunión ocurrida este sábado pasado entre los representante de los trabajadores, los de las patronales y los del Ministerio de Trabajo y seguridad Social, en la que los trabajadores nucleados en el SUNCA, plantearon la necesidad de que haya controles ante el riesgo de volver a trabajar en medio de esta pandemia.