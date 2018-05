Londres, 18 may (EFE).- El Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Uruguay XXI, se presentó hoy en Londres para buscar inversión británica que permita a este país actuar como puerta de entrada para América Latina, ante el interés que despierta el escenario que ofrece el «brexit».

Este organismo, que se dedica a potenciar las exportaciones, posicionando a Uruguay como destino de inversión, organizó hoy un acto en el Puente de la Torre de la capital británica para mostrar los incentivos que ofrece el sistema uruguayo, como destino de inversión extranjera directa y puerta hacia Sudamérica.

Fiorella Bafundo, especialista en Servicios de Negocios para Uruguay XXI, destacó la estabilidad política, económica y comercial del país, que lidera las listas de mayor nivel de democracia, menor corrupción, transparencia y nivel de vida dentro del continente.

«La inversión extranjera directa es una de las principales fuentes de financiación de Uruguay», señaló Bafundo en declaraciones a Efe, al remarcar la relevancia de los negocios foráneos en la economía nacional.

«Es el único país que en los últimos 15 años ha mantenido un crecimiento estable», dijo, motivo que lo convierte en el más «fiable» de toda la región, matizó.

La especialista aclaró que «la política de comercio exterior es única, no es del gobierno, sino estatal», en alusión a los posibles cambios que podrían traer las próximas elecciones presidenciales de 2020, que buscarán un relevo a Tabaré Vázquez, presidente actual y líder del Frente Amplio.

Además, Bafundo subrayó los incentivos fiscales, los trabajadores altamente cualificados y la infraestructura TIC que ofrece el país, de tres millones y medio de habitantes.

«La inversión que llega no es para atender solo al mercado uruguayo», explicó, al tiempo que indicó que «la mitad de los productos que están en el puerto libre son productos en tránsito, van a otros países de la región».

EFE