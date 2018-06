Montevideo, 16 jun (EFE).- La Cancillería de Uruguay dijo hoy que la apertura de un consulado general en Róterdam (Países Bajos) no está vinculada con el hecho de que la mujer del actual embajador de Uruguay en ese país europeo pueda convertirse en la nueva cónsul, tal y como señaló El Observador en un artículo.

El diario uruguayo publicó que a la diplomática Laura Dupuy, se le iba a ofrecer el puesto de cónsul para que pudiera trabajar cerca de su esposo, el embajador Ricardo Nario.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió «categóricamente» la información publicada por el tabloide y señaló que «conforme al ordenamiento jurídico uruguayo actual no está permitido que el jefe/a de una oficina consular sea cónyuge del jefe/a de misión en ese mismo estado».

Asimismo, la cartera recalcó que «la apertura del consulado general en Róterdam se centra en la estrategia de política exterior que viene llevando adelante la Cancillería de continuar mejorando la asistencia a los compatriotas que se encuentran residiendo en el exterior».

Así como para «fortalecer las relaciones comerciales y económicas del país con Europa», pues Róterdam «es un lugar estratégico» debido a su puerto y actividad.

Por último, la Cancillería señaló que para elegir al nuevo cónsul «se está evaluando la designación de un cónsul honorario con una trayectoria importante en materia económica y comercial que permita fortalecer los vínculos y trabajar coordinadamente con la Embajada de Uruguay ante los Países Bajos y el Ministerio de Relaciones Exteriores».

Por su parte, El Observador señaló en su edición de hoy que «algunos creían que la intención de la Cancillería con la apertura de la segunda embajada era darle un lugar de trabajo en los Países Bajos a Laura Dupuy» y que aunque el puesto aún no era oficial sus fuentes les confirmaron que este puesto «estaba reservado para ella».

Además, el tabloide remarcó que en el pasado esta pareja ya había conseguido trabajar a pocos kilómetros de distancia «cuando Nario era el embajador de Uruguay en Suiza en Berna y Dupuy estaba en Ginebra (Suiza)».

