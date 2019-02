Uruguay envía medicinas para asistir a sus ciudadanos enfermos en Venezuela

Montevideo, 19 feb (EFE).- El Gobierno uruguayo envió este martes medicamentos para asistir a sus ciudadanos enfermos en Venezuela, según explicó a la prensa el Ministro de Salud Pública del país, Jorge Basso. Según Basso, la decisión de enviar las medicinas se realizó a través de un trabajo conjunto con la Cancillería y, tras el estudio particular de cada caso, se distribuyó la medicación necesaria. “Son una serie de medicamentos que vienen acompañados de la historia clínica de las personas con las indicaciones precisas porque cada persona tiene que tener la receta médica, la prescripción”, explicó. El ministro detalló que fue necesario contar con la historia de cada paciente ya que el Ministerio no puede otorgar “en ningún caso” medicamentos de prescripción ya que puede no ser el indicado o la dosis adecuada. “La idea es que esta partida que fue para Venezuela tiene por detrás información de cada uno de los pacientes, cuál es la indicación que tiene y cuál es la dosis de la medicación. Todos son pacientes crónicos y por lo tanto es una lista muy importante de medicamentos para cada uno de ellos”, acotó. Con respecto a la posibilidad de trasladar pacientes de Venezuela a Uruguay, Basso manifestó que eso está siendo manejado por la Cancillería y dependerá de cada caso debido a que hay ciertos pacientes que pueden tener enfermedades que impidan este tipo de vuelos. Sobre la uruguaya que falleció en Venezuela el pasado lunes tras padecer un accidente cerebrovascular (ACV), el ministro explicó que no contaban con las indicaciones precisas respecto a qué medicamentos precisaba.