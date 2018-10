Montevideo, 10 oct (EFE).- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) firmaron hoy un convenio de cooperación que tiene como base el intercambio de información y el asesoramiento a potenciales inversores extranjeros en el sector cannábico. “En lo que tiene que ver con el negocio del cannabis hay muchas oportunidades, esta firma nos va a permitir asesorar mejor a las empresas, incentivar a las empresas nacionales y extranjeras a que inviertan. Quiero resaltar el papel de la inversión extranjera directa para el desarrollo de este sector”, manifestó el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula. Este acuerdo se extiende al “negocio del cannabis no recreativo”, en su variedad psicoactiva y no psicoactiva, cómo es el caso del cáñamo, variante que contiene una concentración de THC inferior al 1 %. Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, destacó que hay diferentes oportunidades de negocio en las que ya se están trabajando. “Tenemos 17 empresas que cuentan con autorización para el desarrollo de actividades de investigación, cultivo e industrialización del cannabis con fines medicinales, para la formulación de aceites y una crema cosmética, para la producción de dos marcas comerciales de yerba mate con agregado de cannabis no psicoactivo y para la investigación de base agronómica”, aseguró. Además, afirmó que actualmente existen otros “20 proyectos que están siendo evaluados por el IRCCA”. Si estos proyectos llegan a concretarse, supondrían una “inversión efectiva de entre 80 y 100 millones de dólares”, y la creación de “2.500 puestos efectivos y directos de trabajo”, según datos ofrecidos por el Secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, quien afirmó que actualmente el sector brinda “400 puestos de empleo”.