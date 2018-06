Montevideo, 14 jun (EFE).- El Gobierno uruguayo lanzó hoy su estrategia nacional contra el lavado de activos, un plan hacia 2020 que buscará reforzar la prevención de esa y otras actividades ilícitas conexas mediante la regulación de la normativa antilavado vigente, entre otras medidas.

En el marco de la presentación, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, explicó que la estrategia tiene 16 objetivos.

Básicamente se busca «fortalecer» el sistema vigente con foco en los sectores financiero, inmobiliario, de prestación de servicios y zonas francas.

En esa línea, el funcionario destacó que si bien un aspecto clave es la reglamentación de las leyes relativas a estos delitos promulgadas recientemente, para cada objetivo del plan hay varias «metas y submetas» con distintos plazos de implementación.

«Eso no se plasma porque se ha declarado reservado, pero, por ejemplo, podemos destacar que se prevé fortalecer el control del lavado de activos y financiación del terrorismo en materia de comercio exterior», acotó Espinosa.

«También se incorpora el combate a la corrupción (…) Es la primera vez que al tema corrupción se le da importancia dentro de la estrategia contra el lavado siendo que es uno de los delitos precedentes más importantes», añadió.

Por su parte, el viceministro de Economía y Finanzas del país, Pablo Ferreri, resaltó durante el lanzamiento que presentar una estrategia así en el contexto actual es «absolutamente relevante» para Uruguay como un país «abierto al mundo» que busca insertarse internacionalmente.

«Presentar una estrategia para los próximos tiempos nos pone muy contentos; estamos avanzando en el camino correcto. Basta recordar la imagen de Uruguay en estos temas hace no más de una década y ver cuál es la imagen que hoy tiene nuestro país a nivel internacional», sostuvo.

«Estamos mucho mejor preparados para avanzar en estos temas. No solo somos referencia como caso de éxito de mejora en estos temas, porque capacitamos a otros países del mundo en estas materias (…) Uruguay está avanzando en la redefinición del delito fiscal para ponerlo como un delito precedente al lavado de activos», recalcó.

