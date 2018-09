Uruguay presenta su turismo termal en “Termatalia”, una feria itinerante que conecta América Latina y Europa, que hace énfasis “en temas de salud y bienestar” y que se realiza en Foz de Iguazú (Brasil) desde hoy hasta el 15 de septiembre.

Así lo dijo a Efe el coordinador del Programa de Apoyo al Sector Turístico del Ministerio de Turismo de Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cristian Pos, quien explicó que la delegación uruguaya está formada por el Ministerio de Turismo, las Intendencias de Paysandú y Salto (ambos al noroeste del país) y operadores privados.

“Es una feria particular del producto termal, es en la región, en uno de los mercados de mayor importancia para los destinos termales y por eso se optó por ir y también porque es también una oportunidad para el sector privado y para los que están en la administración pública de estar al día con lo que está pasando en otros destinos”, subrayó Pos.

En este sentido, afirmó que la oferta termal uruguaya, que integra la región turística del litoral oeste del país conocida como Corredor de los Pájaros Pintados, tiene como principal competencia la zona de Entre Ríos en Argentina, ya que ambos países son tributarios del Acuífero Guaraní.

Asimismo, subrayó que en la región, además de su país vecino, hay muchas naciones que se han desarrollado en el rubro termal como Chile y Perú.

“La idea de la feria no es compararse, es ver qué pasa en el mercado y también el contacto con operadores turísticos y con empresarios e inversores donde siempre se intenta generar vínculos que a largo plazo puedan significar inversiones”, sostuvo Pos.

Respecto al turismo termal de Uruguay, Pos aseguró que es “uno de los principales productos” que tiene el país, que se concentra en Paysandú y Salto y que en 2017 cerró con 670.000 visitantes generando ingresos por 175 millones de dólares.

“Es el tercer destino del país y ha venido teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años”, acotó el experto.

Al ser un sector que depende del turismo interno y del argentino, el Ministerio de Turismo ya piensa en estrategias para tener una oferta atractiva ante la crisis económica de Argentina.

“Se mira con mucha atención el tema, se buscan alternativas, los números marcan una caída pero que no es dramática, dentro de lo que se puede considerar normal”, dijo Pos y acotó que esto también se debe a que el 2017 fue un año con cifras récord en el sector turístico del país.

Dentro de las medidas anunciadas para atraer al público argentino, el coordinador destacó la rebaja del 24 % del Impuesto Específico Interno (IMESI) a los combustibles para la zona fronteriza con Argentina, la cotización favorable de algunos actores privados, promociones hoteleras y la baja general del IVA para turistas extranjeros.

“Estas salidas a las ferias significan eso, tener presencia en el mercado porque lo que hay que hacer ahora es reforzar para que quienes sí puedan salir lo hagan a estos destinos”, concluyó. EFE