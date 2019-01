Montevideo, 16 ene (EFE).- Varias pinacotecas y galerías uruguayas animan hoy a sus visitantes a sacarse instantáneas y subirlas a las redes sociales en el marco del Día del Selfie en los Museos, evento internacional que intenta fomentar la interacción con el arte. De acuerdo con la responsable de comunicación del sistema nacional de museos, Silviana Tanca, la iniciativa surgió a través de Twitter en 2014 en Estados Unidos, pero con el paso de las convocatorias la etiqueta #MuseumSelfie, que ahora tiene el apoyo de la UNESCO, se ha expandido también por Instagram y Facebook. “Cada año (las imágenes) son más creativas. Sobre todo ahora que la gente comparte a través de las historias de Instagram y como le pueden agregar Gif y emoticonos he visto producciones muy creativas. Las personas cada vez se esfuerzan más”, declaró a Efe la experta Asimismo, Tanca explicó que ninguno de los museos del país están obligados a participar y señaló que uno de los pioneros fue el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI). “El año pasado hicimos una primera experiencia y es un poco un momento para permitirle a los visitantes tomar fotos libremente, de algún modo transgrediendo a esa vieja norma que impedía sacar fotos en los museos”, comentó a Efe el director del MAPI, el argentino Facundo de Almeida. Otro de los aspectos interesantes de esta iniciativa, según De Almeida, es que mediante las instantáneas de los asistentes la galería puede hacer una especie de “estudio de público” y ver qué es lo que más cautiva. “Es poder mostrar no lo que el museo quiere mostrar, sino lo que los visitantes quieren mostrar del museo y la verdad que está bárbaro, porque también a nosotros nos da una perspectiva de qué es lo que puede resultar más interesante para las personas que vienen”, resaltó el director. En el caso del MAPI, De Almeida detalló que los visitantes no solo inmortalizan las diversas piezas precolombinas, sino también el edificio en sí, pues tiene una arquitectura que llama mucho la atención. No obstante, destacó que en esta ocasión cree que las vistosas máscaras de República Dominicana que coronan la planta superior del museo van a ser populares en los selfies. Durante la jornada de hoy el MAPI, como muchos otros museos de la faz del planeta, animan a los visitantes a fotografiarse con su arte y subirlo en las redes sociales. Este fue el caso de los turistas españoles Elisabeth Arana y Juan Rodríguez, que pese a no ser muy fan de los selfies, se animaron a sacarse un par de fotos con algunas de las piezas de la colección del MAPI. “No lo solemos usar mucho por aquello que sales muy en primer plano, pero es fantástico cuando vas solo para decir: ‘He estado aquí'”, contó Arana.

EFE