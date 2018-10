Montevideo, 9 oct (EFE).- Uruguay trabaja “muy fuerte” para posicionarse como un país exportador de servicios no tradicionales en áreas como la arquitectura, la ingeniería, el diseño de muebles, las tecnologías de la información y el sector textil.

Así lo manifestó hoy a la prensa en el marco de un taller sobre exportación de servicios organizado por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones del país, Uruguay XXI, su gerente de exportaciones, Pablo Pereira, quien destacó que estos servicios son un punto “fuerte” del país.

“Las exportaciones de servicios han tenido un dinamismo súper interesante; de hecho, Uruguay se está posicionando como un exportador de servicios y, en particular, de lo que son los servicios no tradicionales, que son un fuerte que está teniendo el país”, aseveró Pereira. El gerente de exportaciones afirmó que la agencia viene trabajando “muy fuerte” y llevando adelante una intensa agenda de actividades que buscan promover las exportaciones de servicios profesionales en rubros no tradicionales tanto dentro como fuera del país.

En ese sentido, sostuvo que el mes pasado Uruguay XXI llevó a Londres una muestra de su diseño de muebles y la semana pasada desarrolló una ronda de negocios para estimular la industria textil uruguaya, áreas que si bien se centran en la exportación de productos también ofrecen servicios.

El gerente remarcó así la importancia de la exportación de servicios no tradicionales, que según Uruguay XXI representan actualmente el 21 % del total frente a un 2 % en 1990, y puntualizó, además, que estas son áreas donde el país se destaca por su calidad.

“Claramente nosotros ahí tenemos un diferencial en lo que es el desarrollo de la calidad y no del volumen. Es una exportación de nicho con un target (blanco) bien definido y los mercados son variados”, acotó.

Por su parte, el director y fundador de la consultora GlobalizeU, Mario Sánchez, encargado de brindar hoy el taller “¿Cómo vender mis servicios al mundo?” señaló que el foco de la actividad, dirigida a empresas exportadoras o con potencial de serlo, es darle apoyo a quienes están empezando.

“No es una charla teórica o académica sino más bien una transferencia de experiencia (…). Hay que entender a las personas para saber cómo hacer negocios fuera porque todos somos iguales, hablemos otro idioma o estemos en otro país”, valoró Sánchez.

“Entonces vamos a buscar como principal variable para cerrar un negocio la confianza, porque la confianza hay que lograrla en las relaciones personales”, concluyó.

El taller “¿Cómo vender mis servicios al mundo?” es parte de la serie “Exportando Paso a Paso”, que se desarrolla desde 2014 con el fin de fomentar la cultura exportadora y que más empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas empresas, se sumen al proceso de internacionalización.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, de la Unión de Exportadores (UEU), del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del país, entre otros organismos.

Hasta el momento, más de 800 empresas han participado de los talleres. EFE