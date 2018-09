Montevideo, 26 sep (EFE).- La Justicia uruguaya determinó hoy que la petrolera estatal Ancap deberá pagarle a la firma paraguaya Exor Internacional Ltd., que inició en marzo de 2017 una demanda civil por daños y perjuicios, una multa que asciende a los 5.630.968 dólares más intereses, informaron fuentes oficiales. Exor, que se dedica a la intermediación entre empresas, firmó en 2012 un contrato con Ancap para crear una ingeniería financiera que permitiera a la petrolera uruguaya cancelar la deuda que mantenía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Sin embargo, según surge de la sentencia del juez Waldemar Aguirre divulgada hoy por el Poder Judicial, Exor fue “de último momento”, de forma “injustificada” y “abusiva”, excluida de la operación y privada del “beneficio económico” que percibiría. “Ancap aceptó y ejecutó la operación en los mismos términos y con idéntico resultado que le había previsto y organizado Exor, aprovechándose sin resarcir del ‘know how’ ajeno”, agrega el documento. La operación entre Exor, Ancap y Pdvsa tuvo lugar durante la gestión de Raúl Sendic, quien dirigió a la petrolera entre 2010 y 2013. Por esa operativa el exvicepresidente uruguayo (2015-2017) fue procesado sin prisión por abuso de funciones. La contratación de Exor para anular la deuda entre Ancap y Pdvsa no se realizó mediante un llamado a licitación, algo que había sido observado por el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, cuando pidió el procesamiento de Sendic por abuso de funciones. En el dictamen, el fiscal detalló que cuando Pdvsa pidió que Exor se retirara del negocio, la empresa uruguaya no realizó “planteo alguno”, sabiendo que ello podría general -tal y como sucedió- un reclamó por parte de Exor, que inició una demanda millonaria.