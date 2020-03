«Van a tener que decidir a quién curar y a quién no, en base a quién tenga más probabilidades de vida»

Natalia Bremermann Ghiglioni es una uruguaya, con familares salteños, que vive en Roma – ciudad que está seriamente afectada por el Coronavirus – desde hace 20 años. Trabaja en una empresa de eventos, Hostels, modelos y todo tipo de personal para eventos.

Compartió su realidad de lo que se está viviendo en estos momentos en Roma con EL PUEBLO, donde dijo que se experimenta un caos como si fuera un estado de guerra y auguró que la situación tiende a empeorar.

«Vivo sola con mi hijo de lunes a viernes, los fines de semana viene el papá que vive y trabaja en Milán (declarada zona roja dos semanas antes que Roma). Estamos parados ya desde hace un mes porque cancelaron y prohibieron todo tipo de eventos públicos y privados. Mi hijo de 3 años y medio no va a ningún lado, porque ya hace diez días que cerraron todos los colegios, las escuelas, los jardines y las universidades. Hay cerca de 10 millones de estudiantes parados», expresó.

«En las últimas 24 horas aparecieron 2000 casos positivos nuevos. Y dicen que va para peor, no queda otra que estar encerrados. Es la única manera para combatir y que no hayan contagios. Estamos en casa desde hace una semana y nos queda hasta el 3 de abril», compartió con este diario.,

¿Las salidas a la ciudad están restringidas?

-«Se puede salir solo para ir al doctor o comprar al súper, una persona por familia y haciendo turnos para no cruzarte con otras personas. Hay 2000 contagios nuevos por día y dicen que todavía no llego al foco máximo que se espera para la semana que viene, el problema es que los hospitales no tienen más camas en reanimación ni respiradores. Y si sigue así van a tener que decidir a quién curar y a quien no en base a quien tenga más probabilidades de vida».

«Sin hablar si te pasa algo y por otras razones te tienen que operar o lo que sea que está todo al tope y no hay más lugares. Y es mentira que no atacan a los jóvenes… ha muerto gente de 37 años. Más jóvenes también se han enfermado pero por suerte se curan pero igual pasan por CTI que no es nada lindo».

¿Qué recomendaciones compartiría?

-«Tengan cuidado allí espero no llegue, no tengan contacto con personas que llegan de Europa o Estados Unidos… esperen 15 días antes de encontrarse con alguien que vuelve de esos países. Están subestimando el problema. Deben comprar alcohol en gel y lavarse seguido las manos. Hay jóvenes entubados… no mueren pero necesitan respirador artificial. Hay que mantener distancia de otra persona de por lo menos un metro. Y cuando toses o estornudas nunca poner la mano adelante pero si poner el brazo, la parte interior del codo. Hay que cambiar hábitos, por la salud de todos. Si todos respetaran al pie de la letra quedándose en sus casas sin visitar a nadie, se muere el virus. Mira que toda Europa y Estados Unidos están tapados de casos pero no dicen la realidad. Alemania y España están aún peor pero no lo dicen para que no pare la economía del país. En Alemania este año tuvieron 70 por ciento más de casos de gripe y pulmonía del año pasado… es el virus pero no hacen la prueba y declaran que es gripe y pulmonía. Es a causa del virus. No es normal un 70 por ciento más que el año pasado, puede aumentar de un 5 o 10 pero no el 70 por ciento. Está todo cancelado desde hace 15 días y creo que hasta mayo. Suspendidos los eventos públicos y privados, cines bibliotecas, teatros, congresos… en todo lugar que se junte gente. Y los eventos que están retrasando los están programando recién para julio u octubre por miedo que no pase tan rápido.

Acaban de declarar pandemia… no se puede salir ni a pie para caminar cinco minutos al aire libre aunque no encuentres a nadie. Yo estaba en Uruguay cuando se empezó a hablar del Coronavirus, volví a Roma el 11 de febrero… ya en el aeropuerto me puse mascarilla, sea en Madrid que en Roma, pero era la única que iba de mascarilla. Y aquí en Italia nadie daba importancia al tema, se reían y decían que los pocos que se cuidaban eran exagerados.., la verdad que yo también lo pensé. Los primeros contagios fueron en el norte, en Lombardía, primero cerraron escuelas en Lombardía, cancelaron eventos, etc. Después de una semana decidieron hacerlo a nivel nacional porque las personas seguían viajando del norte al centro y sur y empezaron los contagios en todo el país.

-¿Cómo se organizan para alimentarse?

Podemos ir al supermercado, una sola persona por núcleo familiar, con mascarilla y guantes. Dejan entrar pocas personas a la vez, en los grandes hasta un máximo de diez clientes, en los chicos hasta solo uno por vez. Se hacen largas colas fuera manteniendo la distancia de seguridad de un metro. Están controlando y multando, se arriesga la cárcel y también procedimiento penal si salís sin un motivo válido de emergencia, salud o trabajo. Trabajo porque enfermeros, médicos, y empleados de los supermercados trabajan. Hay momentos donde no hay suficiente abastecimiento pero siempre algo se encuentra. De repente no es la marca que te gusta o que acostumbras comprar pero si, por suerte está funcionando bastante bien. Igual yo trato de no ir al súper porque supermercado y farmacia con las largas colas que hay son uno de los lugares más proliferáis para poder contagiarse. Fui el domingo a hacer un surtido grande y hoy a la verdulería por fruta y verduras frescas. Espero no volver pronto. Los niños no pueden ni deben salir… ni para ir al supermercado

¿Cómo lo viven ustedes en sus casas?

-«Hoy ya llevamos diez días sin salir, por suerte tengo patio, aunque como veníamos del invierno y 2 meses sin estar en casa no estaba en estado como para salir, después de 3 días de limpieza hoy salimos a jugar al patio. Saludamos a los vecinos de lejos de un patio a otro»

-¿Cuál es la situación de sus vecinos?

-«Por suerte por el momento no tenemos vecinos enfermos. Con un niño chico no puedo descansar o dedicarme a la lectura pero jugamos mucho, limpiamos todo el tiempo, por miedo de cualquier contaminación. Una compañera de trabajo de mi cuñada resulto positiva, todos los compañeros del mismo piso están en cuarentena, y esperando por si aparecen síntomas. Mi cuñada trabaja a 3 kilómetros de mi casa y estuvo en contacto con mi hijo el fin de semana pasado. A partir del domingo no están permitidas visitas ni entre parientes, o amigos o conocidos. Tenemos que estar en casa sin tener contacto con nadie».

«PIENSO EN MI FAMILIA Y EN MIS PADRES»

-¿Cómo se siente usted?

– Me sentí bien hasta ayer, que tuve un momento de debilidad, mi hijo dibujó una carita triste diciendo que era el que estaba triste porque no puede jugar con sus amigos y al mismo tiempo desde Uruguay me preguntaban y pedían información y cómo que al escribirla y contarla uno se percata de la realidad que estamos viviendo. Pienso en mi familia, en mis padres que por edad y enfermedad están a riesgo y espero que se cuiden. Que hagan tesoro de lo que está pasando aquí para evitarlo ahí. También pienso que este tiempo aquí parada sin trabajar y sin escuela es tiempo precioso y valioso que estoy perdiendo de estar ahí junto a mi familia. Mi preocupación como madre sobre todo de que, si nos pasa algo, como por ejemplo un accidente doméstico, infección o lo que sea no hay atención porque tenemos que evitar hospitales, clínicas u otras y además las ambulancias están ocupadas y demoran hasta dos horas en llegar. Otro problema es que no hay lugares en los hospitales porque están llenos y atienden según la gravedad. No solo está el miedo de contagiarse sino de que te pase cualquier otra cosa. Todo tipo de cirugías están anuladas porque las salas de cirugías tienen máquinas respiradoras y la están usando para entubar a los casos de Coronavirus. Todo afecta en todo, nos podemos morir de apendicitis o de cualquier otra cosa».

Sin dudas un testimonio angustiante que deja ver la situación real que están viviendo en Italia y ésta realidad no escapa a otros lugares del mundo. Cabe la reflexión de que no estamos ajenos a esta situación; por ello es necesario extremar las medidas de prevención para evitar los embates de esta pandemia que está avanzando exponencialmente causando caos y graves dificultades a todos niveles.

Entrevista de

María Fernanda Ferreira