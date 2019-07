El escritor Enrique Amorim nació un 25 de Julio de 1900 y falleció un 28 de Julo de 1960. Es por esa razón que Julio es considerado el mes de Enrique Amorim y todos los años la Asociación Amigos de “Las Nubes” organiza una semana central de Homenajes que este año se extenderá desde el día 20 hasta el 28 de Julio inclusive.

Durante esta semana se realizarán diversas actividades para homenajear a Enrique Amorim en sus distintas facetas: como escritor, como fotógrafo, como cineasta, como amante del cine y de las artes, desarrollándose el siguiente programa:

Sábado 20. 18 horas. Muestra de obras pictóricas de artistas que pertenecieron al Taller Pedro Figari de la Asociación Horacio Quiroga que Amorim apoyó y patrocinó. Durante esta muestra se desarrollará un diálogo entre personas estrechamente vinculadas con el escritor y el público presente.

Domingo 21. 18 horas. Homenaje de la banda musical Déjà Vu a Amorim cineasta y amante del cine ofreciendo un espectáculo con música de películas famosas.

Martes 23 . 19 horas. El arquitecto argentino Carlos Hilger brindará una charla sobre la casa “Las Nubes” de Enrique Amorim en Salto.

Miércoles 24. En horas de la mañana y de la tarde. Se realizarán las tradicionales visitas de alumnos de la Escuela Nº81 que lleva el nombre del escritor y fuera donación del mismo.

Miércoles 24. 19 horas. Cecilio Curubeto ofrecerá una charla titulada “El Jazz , sus estilos y como escuchar” acompañada por imágenes y ejemplos musicales.

Jueves 25. 19 horas. El Profesor Jorge Pignataro dará una charla homenajeando a Amorim el escritor, titulada “Amorim , el escritor compulsivo”.

Viernes 26. 19 horas. El fotógrafo Marcelo Cattani brindará su homenaje al fotógrafo y cineasta brindando una charla bajo el título “Amorim también escribía con luz”, ilustrada con imágenes.

Sábado 27. 18 horas. El investigador autodidacta Mario Coppetti Abadie ofrecerá una charla sobe “La Guerra Civil Española”.

Domingo 28. 18 horas. La banda Déjà Vu cierra este ciclo brindando un espectáculo musical con repertorio diferente.

Debe destacarse que las actividades serán con entrada libre y gratuita con excepción de las del Grupo Dèjá Vu para las que cobrará un bono colaboración por anticipado de $150 por gastos del espectáculo y colaborar con las mejoras del Chalet “Las Nubes” y también que el horario de sábados y domingos las actividades comenzarán a las 18 horas mientras que los días de semana darán comienzo a la hora 19.

ASPECTOS DE LA VIDA DEL ESCRITOR ENRIQUE AMORIM

Nació en una familia de ganaderos ricos, tras muchos viajes terminó por regresar a su ciudad natal en una casa que él mismo diseñó. De ideas comunistas, trabajó escribiendo en varias publicaciones de ideología izquierdista.

Terminó por unirse al partido comunista de Uruguay en los albores de los años cincuenta.

Pasó largas temporadas en Buenos Aires, por lo que se le considera un escritor tanto de la literatura uruguaya como de la argentina. Escritor prolífico, su obra más destacada es La carreta, de corte rural y en la que aborda los temas relacionados con el campo y sus gentes. No obstante, sus novelas abarcan todo tipo de temáticas y situaciones, además de escribir una gran colección de poesías.

Donó un edificio en el que actualmente se encuentra la Escuela que lleva su nombre.

Estos edificios se consideran como la parte más importante de los espacios culturales de la ciudad.

Dentro del chalet Las Nubes, la casa donde vivió el escritor, se encuentra un gran legado cultural entre el que se encontraron casi destruidos dos objetos con una gran importancia: una caja de cartón húmeda y un carrete de película de 35 milímetros.

En la caja había unos carretes con cientos de fotografías realizadas por el escritor, en un estado que se consideraba irreparable, aunque se logró recuperar parte del legado y digitalizarlo. Entre estas fotografías destacan algunas muy representativas, como las que reflejan la gran amistad de Amorim con el escritor Federico García Lorca, de quien se realizó una escultura que también se ve reflejada en alguna de las fotografías.

La película era el original de una obra que se consideraba perdida y de la que se conservaba una única copia en España, catalogado como un documental de la cultura del siglo XX. En el film sse puede ver a Amorim viajando por Francia durante un frío invierno hasta Niza a bordo de un barco primero y de un tren después.

La amistad de Amorim con Lorca ha dado que hablar sobre el tema en repetidas ocasiones, llegando a indicar desde que pudieron ser amantes hasta la posibilidad de que el cuerpo del escritor granadino se pueda encontrar no muy lejos del uruguayo.

Formó parte en varias oportunidades de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, siendo su vicepresidente en 1936.

Para ese entonces, Amorim ya había publicado varios libros de cuentos, de poesía y novelas.

Asimismo, empezó a incursionar en el cine, primero de forma amateur y luego profesional. Colaboró en varias películas argentinas de la década de 1940 como ayudante de dirección y como argumentista. Además, realizó películas en 16 milímetros y obtuvo premios en Cine Club y Cine Universitario del Uruguay.

En tanto, fue cronista de cine en la revista “El Hogar”.

En 1944 fundó en Buenos Aires junto al grupo “Amanta”, la revista Latitud de la cual dirigió su sección literaria.

En 1947 se afilió al Partido Comunista, aunque ya desde años atrás profesaba tal ideología. En 1952 obtuvo el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Instrucción Pública del Uruguay por la novela Feria de farsantes.

Por ese entonces fue traducida al checo y publicada en Praga la novela “La victoria no viene sola”.