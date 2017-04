La Policía especula que el incendio fue intencional para borrar las huellas de los autores del crimen

Continúan las investigaciones pertinentes para dilucidar el homicidio del joven médico salteño Mario Bautista de 33 años de edad, quien fuera hallado sin vida en la localidad de Casupá, en el departamento de Florida, con una puñalada en el abdomen y otra herida cortante en el cuello, que seccionó la arteria yugular y al parecer le produjo su muerte.

En la pasada jornada, varias personas fueron interrogadas por la Justicia floridense al respecto, entre ellas varios menores de edad. El profesional, quien por su condición de galeno y las actividades sociales que desarrollaba, como la deportiva, era sumamente vinculado a la comunidad. Luego de retirado el cadáver de la escena del crimen, la Policía trató de reconstruir los últimos movimientos de Bautista antes de retornar a su casa y, por lo que citó a varios jóvenes domiciliados en el lugar, a los efectos de saber si mantuvieron contacto con él en las horas anteriores a su muerte, informó ayer el periódico “El Heraldo” de Florida.

Consultado por EL PUEBLO en relación a este hecho, el subjefe de Policía de Florida, dijo que la “investigación está en estado de presumario y que no pueden informar más de lo ya mencionado públicamente”. Afirmó además que ayer “había varios detenidos que iban a seguir prestando declaraciones para conocer más datos sobre este asunto”.

HECHOS

El facultativo, quien obtuvo su título en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en la Habana, Cuba, revalidando su título en Uruguay en 2009 y viajó en el año 2010 al Congo con las Misiones de Paz de ONU como médico con el grado cabo 2º, fue encontrado muerto con heridas de arma blanca en el bajo vientre y el cuello, sin que se hallara el arma con el que le fueran infligidas; las heridas, que provocaron un abundante sangrado, no dejan dudas de que se trata de un homicidio, el cual se encuentra siendo investigado y por el cual ya varias personas han declarado ante la Justicia.

Hasta el momento, el relato del inquilino de la planta baja de la propiedad de Bautista, ha sido importante, al ser la persona que solicitó la presencia policial al ser alertado por el intenso humo proveniente del sector de la vivienda ocupada por el fallecido.

El joven, trabajador de una radio en Casupá – de acuerdo a lo informado por el diario El Heraldo de aquella localidad- alquilaba el piso inferior de la vivienda cuyas dos plantas Bautista había separado, con accesos independientes, con el propósito precisamente de arrendar la parte inferior, reservando para vivir la planta alta; dividida en dos ambientes mediante un delgado tabique de encofrado de madera.

Próximo a las seis de la mañana, se despertó por un penetrante olor a humo y, al percatarse que procedía de la vivienda de la planta alta, intentó ingresar al lugar, pero la intensa concentración de humo le impidió subir la escalera hasta donde vivía el dueño de casa, por lo que solicitó inmediatamente la presencia de la Policía y de los Bomberos.

Mientras tanto, varios vecinos acudieron alertados por la densa columna de humo que se elevaba desde la casa, ubicada en una poblada zona, formando parte del complejo de viviendas Mevir IV.

Al lugar acudió una dotación del Destacamento de Bomberos de Tala, Canelones, cuyos efectivos ingresaron a la planta alta por una ventana y procedieron a extinguir las llamas. La escena del siniestro fue periciada por Bomberos a los efectos de establecer con exactitud el origen del incendio. Paralelamente, al lugar acudieron miembros del comando de la Jefatura de Policía de Florida, así como un médico forense y un equipo de Policía Científica que llegó desde la ciudad de Montevideo, realizándose los relevamientos de rigor.

NO HABRÍAN ROBADO

En la escena del crimen, parcialmente afectada por el foco ígneo, no se halló desorden u otros indicios que permitieran sustentar la hipótesis del robo como móvil del homicidio. A la vez, el inquilino del fallecido no escuchó ruidos extraños procedentes de la planta alta antes de que lo despertara el humo del incendio que, según las primeras hipótesis, se atribuye a un probable intento, que falló por la imprevista intervención del inquilino, de eliminar totalmente las huellas por parte de el o los autores de este crimen que conmociona a Casupá. (Fuente El Heraldo. Florida)

HONDA CONGOJA

Una honda congoja se vivió ayer por la mañana en el Cementerio Central de Salto cuando se cumplieron las exequias del médico asesinado, muchos vecinos, familiares y amigos de la víctima y de sus familias. Había muchos vecinos de la zona del barrio Almagro que conocieron de cerca la víctima y a su familia.