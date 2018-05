Somos un grupo de personas que buscamos integrar la perspectiva masculina a la discusión sobre las cuestiones de género y proteger los derechos de los varones”.

En Varones Unidos buscamos la mayor participación posible de todas las personas (varones, mujeres, y géneros alternativos), que deseen acoplarse a la defensa de los derechos de los varones y a una visión sana, humana y pacífica de las relaciones de género y la familia.

En aras de lograr esto, abrimos la puerta a los interesados en colaborar con Varones Unidos de diferentes formas, tratando de lograr que todos los que quieran hacerlo encuentren una forma conveniente para aportar a esta causa.

¿Cuándo y por qué se originó el grupo?

“El grupo surgió a mediados del 2015, como una iniciativa personal de lanzar un blog sobre cuestiones de género orientado a varones. La idea era tener un mecanismo para responder a lo que hoy consideramos que son actitudes abusivas que el movimiento feminista tiene respecto al varón; y concientizar a la población sobre las problemáticas que afectan exclusiva o principalmente al varón y se han dejado de lado: como el fraude parental, el cáncer de próstata, el índice de suicidios en la población masculina y la discriminación misándrica en general.

Sinceramente no pienso que exponer la verdad sobre el feminismo y darles a los varones la posibilidad de enfrentarse a los abusos que intentará imponer, vaya a ser un paseo. El feminismo del que hablamos no es el activismo idealista que muchas personas creen, sino un movimiento político global, que maneja verdaderas fortunas y ejerce una enorme influencia sobre universidades, medios de comunicación y gobiernos. En comparación, Varones Unidos era una sola persona hace seis meses, e incluso ahora, con las 1.500 personas que expresaron apoyo a la causa, y la decena de activistas que contribuyen con sus acciones día a día esta transformación del blog en un movimiento, aún consideramos que cumplir con nuestra misión es un reto más que considerable. En definitiva sabemos que es un trabajo duro, pero sabemos también que alguien tiene que hacerlo”.

En entrevista exclusiva con

El Telescopio, Pablo Quintans

de Varones Unidos

SOBRE VU

¿Por qué es necesario que exista Varones Unidos?

La necesidad de incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género surge de la profunda hipocresía que ha demostrado el Movimiento Feminista actual, al declararse como promotor de la igualdad entre el hombre y la mujer, mientras atiende hasta las inconveniencias femeninas más banales, a la vez que deja de lado graves problemáticas de género masculinas, como el suicidio, la violencia misándrica (psicológica, verbal, patrimonial), la indigencia, la accidentalidad en el puesto de trabajo, o el fraude parental.

El grueso de las acciones del Movimiento Feminista actual lamentablemente demuestran actitudes misándricas (de odio al varón), que son prevalentes entre sus miembros, y que los lleva a agredir sistemáticamente a los hombres.

Para protegernos de esta misandria y el riesgo de abusos contra nuestra integridad como varones y seres humanos, es necesario quebrar el monopolio que sobre las temáticas de género tiene actualmente el Movimiento Feminista, de modo de poder transformar lo que actualmente es un relato, en un debate real y representativo en el que estén incluidas las perspectivas de ambos sexos.

Nuestros Objetivos:

Defensa de nuestros derechos e integridad: Nuestro objetivo principal es luchar contra la difusión de información falsa con el objetivo de promover el odio a los varones, justificar abusos en contra nuestra, y la implementación de políticas abusivas, predatorias o discriminatorias contra el varón.

Visibilización de las problemáticas de género masculinas: Nuestro objetivo secundario es introducir en el debate público las problemáticas que afectan exclusiva o principalmente a la población masculina

Mejora de las relaciones en Familias y Parejas: Por último, tenemos también como objetivo paralelo la promoción de la fraternidad y el mutuo aprecio entre las personas del sexo masculino y el femenino, para acercarnos a la armonía entre los sexos.

Promover la producción cultural identitaria: Sostenida sobre la identidad y las tradiciones milenarias de las diferentes culturas occidentales, pero enfocada hacia la actualidad y el futuro de nuestras sociedades.

Nuestros Valores:

Tolerancia: VaronesUnidos promueve el respeto a la opinión del otro tanto en el acuerdo como en la discrepancia.

Integridad Intelectual: VaronesUnidos promueve discusión abierta de todas las temáticas con apego a la verdad y los hechos.

Equidad Real: VaronesUnidos rechaza cualquier declaración que sugiera la superioridad de un colectivo de personas sobre otro en base a su identidad u orientación sexual.

Libertad de pensamiento y expresión: VaronesUnidos reclama para todas las personas, la libertad de pensar y expresar públicamente sus opiniones personales sin limitación alguna.

Identidad Occidental: Varones Unidos defiende el derecho de Latinoamericanos, Europeos y descendientes latinoamericanos de Europeos, Ateos, Agnósticos y Cristianos a autodefinir y preservar su identidad étnica y su patrimonio cultural, ante los abusos reparacionistas análogos a los que como varones estamos sufriendo actualmente. En aras de lograr esto, abrimos la puerta a los interesados en colaborar con Varones Unidos de diferentes formas, tratando de lograr que todos los que quieran hacerlo encuentren una forma conveniente para aportar a esta causa.

¿Cómo participar? Intégrate al cuadro ejecutivo de Varones Unidos.

Si tienes tiempo para dedicar a la causa y deseas aplicar tus destrezas a la lucha contra la misandria y por los derechos de los varones, el respeto y la armonía en las relaciones entre los géneros, puedes postularte para integrar el cuadro ejecutivo de Varones Unidos.

Una de las formas más accesibles de colaborar con Varones Unidos es mediante la difusión de información veraz sobre las cuestiones de género en tu red social. Los hechos y la información científica independiente apoyan nuestra causa, pero la verdad necesita que la hagamos llegar a tantas personas como podamos, de modo que no encuentren tan sesgada la información disponible a la hora de formar su opinión sobre las cuestiones de género.

http://varonesunidos.com/comunicados/

http://eltelescopio.com.uy/