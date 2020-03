Politólogo Ernesto Nieto

A lo largo de los diez años en que Vázquez fue presidente de la República, y de los quince en que gobernó el Frente Amplio, hemos generado numerosos informes sobre la aprobación de gestión del primer mandatario del Ejecutivo Nacional. En este informe les presentamos cómo terminó en cuanto al indicador de aprobación de gestión en todo el litoral, así como una evolución de cómo ha sido el desempeño del indicador en Salto y el Litoral durante los recientes cinco años. Además, les presentamos una comparación del final de los ciclos de los tres gobiernos del Frente Amplio.

Al final de su mandato Vázquez recompuso una parte importante de su nivel de aprobación en el litoral del país. Culminó el período con una aprobación que superó el 52%, pero las desaprobaciones también fueron elevadas, llegando a superar el 41%. Las evaluaciones «regulares», es decir la de los entrevistados que ni aprueban ni desaprueban son algo más del 4% y los que no saben o no contestan son un 2% de los encuestados.

Hay varios puntos a destacar, en primer lugar como decíamos antes, existe una recomposición importante de las aprobaciones sobre el tramo final del mandato. Durante buena parte de este segundo período como presidente Vázquez obtuvo en esta zona del país números más bien desfavorables. Y si bien aquí la comparación no es necesariamente precisa, porque nuestros números del comienzo del período son de Salto y a partir del año 2018 son de todo el litoral, podemos afirmar que en esta zona las opiniones sobre indicadores nacionales son muy similares. El segundo aspecto a considerar son las altas desaprobaciones con las que se cierra el período, desaprobaciones que se incrementaron notoriamente a partir del año 2016 y que durante varios cuatrimestres fueron superiores a las aprobaciones. Para ponerlo en términos muy gráficos veamos cómo se han movidos los valores durante estos cinco años:

EVOLUCIÓN SEGUNDO MANDATO

La línea roja son las aprobaciones, como vemos solamente en el principio y el final del período los valores son superiores a los de la línea violeta, que son las desaprobaciones. Podemos afirmar que en más de la mitad de este período de gobierno Vázquez se manejo con una opinión pública que era en esta zona del país, y a diferencia de la de todo su primer mandato, con más desaprobaciones que aprobaciones.

El momento preciso en donde las desaprobaciones comenzaron a ser más que las aprobaciones y teníamos a la sociedad del litoral dividida en tercios casi idénticos se dio en octubre del 2016. En ese momento elaboramos este informe…

Son muchos los acontecimientos que hicieron que el malestar en el interior del país creciera y de hecho fueron determinantes del cambio producido en las recientes elecciones nacionales. Solo a manera de notación dejemos en claro el nombre de cada tema: Sendic por tres episodios (título, situación de Ancap y luego tarjeta corporativa), creciente sensación de inseguridad, economía enlentecida y con serios problemas de empleo en esta zona del país, enfrentamiento y surgimiento de Un Solo Uruguay con clara identidad también en esta zona del país. En todos los casos estas situaciones parecen haber asestado impactos profundos y continuos sobre los niveles de aprobación del presidente. Y también en todos los casos, la lectura de la magnitud e impacto de este malestar parece no haber sido leída adecuadamente, ni por el gobierno, ni por el presidente, ni por el propio Frente Amplio.

Sin embargo, y como decíamos antes, a partir de las recientes elecciones del 2019 el presidente recompuso buena parte de sus aprobaciones y culminó con un saldo positivo. En este sentido es importante mostrar cómo terminaron cada uno de sus gobiernos las tres presidencias del Frente Amplio.

VÁZQUEZ Y MUJICA FINALES DE MANDATO

La primera presidencia de Vázquez sin dudas fue la más exitosa de las tres, ya que a la aprobación que superó el 66% la confrontó una desaprobación de apenas el 2%. Algo muy poco frecuente en los mandatos presidenciales, muy altas aprobaciones con casi inexistentes desaprobaciones. La presidencia de Mujica culminó con una aprobación también muy alta, aunque con bastante más desaprobaciones que la primera de Vázquez. Y esta última como hemos dicho ha sido la que muestra los menores indicadores de aprobación y los mayores de desaprobación.

Resumen técnico de la encuesta: Esta es una encuesta realizada en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. La misma se realizó a partir de una muestra de 518 entrevistas telefónicas a ciudadanos habitantes de las ciudades capitales de esta zona del país a partir de los 18 años de edad respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y este año. Se utilizó un formulario de preguntas cerradas y de múltiple opción. La recolección de la información se realizó entre el 16 y 26 de febrero de 2020; Las preguntas realizadas fueron: a-¿usted aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como Presidente de la República?; Los datos históricos presentado pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 5.8% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%, aunque en los subgrupos estudiados dicho margen es mayor.

