Montevideo, 8 may (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró hoy que es necesario construir consensos políticos y sociales para que el país avance, tanto a nivel de su sociedad como en el panorama internacional. “El consenso político es necesario en el Uruguay de hoy, para poder seguir avanzando y progresando, no solo como sociedad, sino como nación en el contexto internacional”, sostuvo el mandatario en una actividad de la Academia Nacional de Economía, según recogió el portal de la Presidencia. Para el mandatario, además del consenso, es necesario “reconocer a los demás como semejantes, iguales en materia de derechos y responsabilidades”, tanto ante la ley como “ante la vida”. “En estos tiempos la neutralidad es un factor negativo”, aseguró Vázquez y añadió: “Hay que ser ciudadanos, no televidentes”. A modo de ejemplo, el presidente suramericano afirmó que los desafíos “no se resuelven ni a los empujones ni a los gritos por Twitter”. También se refirió a la política contra el consumo de tabaco que durante su primer gobierno, entre 2005 y 2010, llevó adelante y explicó que fue necesario generar consensos en la sociedad para que las medidas no terminaran siendo “simplemente papeles en el cajón de un escritorio”. Entre las medidas que se aplicaron en Uruguay, se destaca la prohibición de fumar en espacios cerrados, la obligación de vender las variedades de cigarrillos con una presentación única por marca, así como de incluir advertencias sanitarias que cubran el 80 % de la parte frontal y posterior de las cajas. Además, se aumentó de manera progresiva el gravamen impositivo aplicado al tabaco. EFE