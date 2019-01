Vecinos de barrio Jardines de Daymán plantean descontentos

Vecinos del barrio Jardines de Daymán convocaron en la tarde de ayer a los medios de prensa en la intersección de las calles Los Moles y Espinillos, para manifestar su descontento con las autoridades municipales., que escuchan los reclamos pero no presentan soluciones a los mismos.

Aseguran que han mantenido reuniones con el Intendente y con varios jerarcas, afirmando que tomarán medidas para el mejoramiento de las calles, iluminación, limpieza, pero queda en promesas.

Están cansados que las calles no se reparen y que circulen camiones de dimensiones no habilitadas lo que acentúa el problema de los pozos, lo que hace que estas sean intransitables.

Consideran que es necesario tener el barrio iluminado, limpio, con calles transitables, no solo para beneficio de los lugareños, sino también para el turista.