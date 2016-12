“No estamos contra nadie, pero es un disparate lo que se está permitiendo”, manifestó el matrimonio de vecinos de EL PUEBLO, que concurrió a nuestra Redacción a plantear la pesadilla que ha vivido el fin de semana anterior.

Sucede que vivimos frente a la Plaza Artigas y obviamente que pagamos todo lo que se nos exige para vivir en este lugar, pero en cambio no parece que tuviéramos derechos, porque los abusos en materia de volumen del sonido de los espectáculos que se autorizan en este lugar son notorios.

La gota que colmó el vaso y por eso estamos en este lugar, fue lo que aconteció el fin de semana anterior. Fueron tres noches seguidas –en este caso de una convocatoria religiosa – en los que el sonido estaba tan alto que se escuchaba de cualquier parte de la ciudad.

Nos preguntamos ¿nadie controla? ¿Los vecinos no tenemos derechos?

Es más, nos dicen, ¿Qué pasa con los visitantes a la ciudad turística que pernoctan o intentan pernoctar en el Hotel Salto y Casino, luego de disfrutar del baño reparador de las termas?

Entendemos que la plaza principal de Salto debería estar reservada para los actos patrióticos, pero de todas formas, no nos oponemos en definitiva a que se use con otros fines, pero con controles, con condiciones, porque cuando se afectan los derechos de los demás está mal.

Mire –dicen nuestros interlocutores – hasta la gente que trabaja cuidando motos o coches en esa zona estaba descontenta, porque resulta que los organizadores del acto habían colocado tablones reservando el lugar para los ómnibus que llegaban de otros departamentos para participar en el culto.

Es más, cuando planteamos el tema en la Intendencia, adonde concurrimos a hacerlo, se nos reconoció que hay una carencia en este sentido y una descoordinación, porque muchas veces, las personas supuestamente encargadas de controlar, ni siquiera son informadas que se va a cumplir el evento,

Se nos dirá que tienen derecho a hacerlo y no nos oponemos, pero sí creemos que la Intendencia debe controlar que se respete el derecho de todos, porque sencillamente estamos reclamando lo que corresponde…, añadieron.