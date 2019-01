A través del Proyecto «Un Salto al interior»

La Dirección de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, a través del proyecto «Un Salto al interior» que financia el Programa Uruguay Integra de OPP, gestionó la compra de 380 metros de caño plastiducto para que nueve familias del barrio Hípico de Villa Constitución, que no tenían acceso al agua potable, puedan tenerlo.

El Ing. Ag. Manuel Fructos, técnico de esa Dirección de de la comuna, dijo que «uno de los principales objetivos de este proyecto es promover mejoras en la calidad de vida de los vecinos de las localidades del interior, y específicamente en el área de salud e higiene, es una prioridad procurar solucionar el acceso a agua potable a quienes no cuentan con suministro de OSE». Fructos agregó que también se realizarán acciones de sensibilización acerca del uso adecuado de agua potable y se promoverá la formación de agentes locales capaces de realizar la limpieza de los tanques y el clorado del agua. «Esto se concretará una vez realizado el cambio del tanque de depósito por uno de mayor capacidad y la instalación de una casilla para protección de la bomba y un clorador», indicó.

En el mismo sentido, el Director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Dr. Juan Pablo Cesio, informó que en el marco del mencionado proyecto «se está coordinando con los Municipios de Belén y de Villa Constitución el cambio de los tanques de depósito por otros de mayor capacidad, la mejora en la cañería de distribución, la instalación de casillas, la colocación de dosificadores de hipoclorito y la limpieza y desinfección de los tanques».

Dentro de las líneas de acción de este proyecto se elaboró un reglamento que formaliza las responsabilidades y participación de la Intendencia, los Municipios y los usuarios de cada zona para la gestión del agua potable, ya que en estos casos es la Intendencia quién gestiona el abastecimiento y no OSE. En el pasado mes de octubre se oficializó dicho acuerdo mediante una Resolución del Intendente. La mejora del sistema de agua potable en el barrio Hípico de Constitución alcanza a unas 150 personas como beneficiarias directas, y en el barrio Sur de Belén a 120 personas.