«En invierno nadie controla a quienes van a hacer leña», sostienen

En los primeros días de este mes de enero, varios árboles (algunos centenarios) fueron talados en el interior del Parque Solari, lo que generó ante todo gran sorpresa de parte de quienes pasaban por allí y especialmente de los vecinos del lugar. EL PUEBLO realizó las averiguaciones correspondientes y pudo saber que una cuadrilla de la Intendencia fue la encargada de dicha tarea. La razón, según habría explicado el encargado de la misma a una vecina del lugar que se acercó para interiorizarse de los motivos, fue «cumplir con un expediente, porque un vecino solicitó (el corte) por miedo a que alguno de estos árboles grandes y pesados le cayeran sobre su casa».

Pero lo que más preocupa a vecinos e integrantes de la propia Comisión Vecinal de Parque Solari, es que la ocasión habría sido también aprovechada por particulares que cortaron árboles para hacer leña. Es que no se trataría de algo nuevo, ya que «en los meses de invierno vemos permanentemente gente que viene a cortar árboles adentro del parque, ingresando con motosierras y vehículos para cargarla, y siempre nos preguntamos qué hace el cuidador que no controla esto…pero nunca obtuvimos respuesta», confió a este diario una vecina de muchos años en la zona.

NADA TIENE QUE VER EL «NOX FILM FEST»

Una de las versiones que había circulado días pasados fue que este corte de árboles respondería a un pedido de la organización del «Nox Film Fest» (Festival Internacional de Cine) que se llevó a cabo en el parque entre el miércoles 8 y el sábado11. Por eso, EL PUEBLO también procuró la palabra del principal productor del evento, Salomón Reyes, quien expresó enfáticamente y algo molesto con esas versiones, que «no tiene nada que ver, son cosas totalmente disociadas, nada que ver con lo que se dice… Lo que sí es cierto y lo pudimos constatar al colocar cables, es que son árboles muy viejos y a punto de caer, pero no están para nada conectadas una cosa con la otra, ¿para qué querría el Nox tirar árboles? No tiene asidero de ningún lado. Además, cada vez que pedimos apoyo a la Intendencia por ejemplo para el corte de pasto, de modo que quede más bonito, hay que hacer una «tramitología» bárbara (risas) y estar vigilando a los funcionarios; imagínate si hubiésemos pedido cortar árboles… nunca habría llegado esa situación; así que es de risa, de risa loca, la gente dice cualquier disparate».

PREOCUPACIÓN Y CRÍTICAS DE LA COMISIÓN VECINAL

Una de las integrantes de esta comisión vecinal con las que pudo conversar EL PUEBLO narró que «cuando estaba la cuadrilla, y estaba también el vecino que supuestamente hizo la denuncia, yo fui a hablar con ellos y me explicaron eso del expediente y el temor a que cayeran en el fondo de la casa del señor. Yo les dije que se fijaran que esos árboles no llegaban hasta allí en caso de caer, que estaban lejos, incluso habían volteado uno y quedaba como a media cuadra de esa casa. Y como los árboles estaban bien, estaban verdes, pregunté también por qué no los cortaban de más arriba en vez de talarlos completamente desde abajo; pero el problema es que fui yo sola y no iba a ponerme a discutir, si hubiésemos ido un grupo de vecinos hubiese sido distinto. Lo cierto es que quedó un claro grande allí por la falta de los árboles y es cierto también que en invierno es impresionante como se escuchan las motosierras de gente que viene a cortar pinos para hacer leña y nadie controla».

ESPERAN QUE ASUMA NOBOA

Consultado un grupo de vecinos acerca de si pensaban tomar alguna medida como comisión, dijo otra integrante que «como comisión no vamos a mover nada, no vamos a hacer nota ni nada, porque hemos tenido cero respuesta con el parque en este período, entonces vamos a esperar al 8 de febrero, cuando asuma Noboa (como Intendente en suplencia de Lima) y al otro día ya le vamos a pedir una entrevista, porque hemos escuchado que hay un interés de su parte en recuperar el parque».