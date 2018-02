Exigen que se elimine el basurero a cielo abierto

Un grupo de vecinos de predios linderos al vertedero municipal, mostró su indignación y malestar por la situación que les toca vivir tras el incendio que se desató este fin de semana en dicho lugar, generando una inmensa nube de humo que perduró por varios días e hicieron público un reclamo añejo, la eliminación del basurero a cielo abierto.

EL PUEBLO, dialogó con algunos vecinos que se apostaron en la mañana de ayer en las puertas de ingreso al predio municipal esperando la respuesta de los jerarcas departamentales ante esta situación, esperaban al Intendente de Salto, Andrés Lima, al Director del departamento de Salud e Higiene, Juan Pablo Cesio y al encargado del área de Recolección y Barrido, Fernando González.

Este medio se mantuvo durante algún tiempo en el lugar recogiendo la opinión de los vecinos y pudo apreciar el ingreso de González, no así del Intendente Lima ni de Cesio.

González, solicitó a los vecinos que ingresaran a dialogar con él para explicarles la situación pero no permitió el ingreso de la prensa que estaba allí apostada esperando una respuesta. Dijo a los medios presentes que la reunión era para “hablar con los vecinos, para mostrarles lo que estaban haciendo” porque ellos eran los que se encontraban directamente afectados e interesados en la solución del problema.

Durante la mañana de ayer, el humo no dejaba de invadir todo el espacio en derredor hacia donde se mirara y en apenas unos minutos el aire ya se hacía insoportable de respirar.

Esta situación tenía en gran malestar a los vecinos que se quejaron del basurero, algunos reclamaron su cierre definitivo, otros su traslado y otros alguna alternativa que elimine el basurero a cielo abierto e incluso algún proyecto similar al que se lleva a cabo en Florida (que comenzó a procesar la basura en una planta de encapsulado).

Además del humo del incendio que no permite a los vecinos ni siquiera poder salir de sus casas y que así mismo se les mete adentro, los vecinos reclamaron por la gran contaminación que genera el basurero no solo al medio ambiente, por el suelo y un afluente del arroyo San Antonio “que ya está verde”, sino también por los daños a la salud, los constantes dolores de cabeza y el malestar que sienten sobre todo a causa del humo.

VECINOS RECLAMARON EN LA PUERTA DEL VERTEDERO

Una de las vecinas, dijo a EL PUEBLO que se enteró que un grupo de vecinos se iba a concentrar frente al vertedero municipal para reclamar por la situación que están viviendo y decidió venir. La entrevistada aseguró que junto a otros dos vecinos solicitó con anteriorirdad a través de una reunión con las autoridades departamentales el retiro del basurero o su transformación para evitar que continúe como un basurero a cielo abierto y altamente contaminante. Sin embargo, hasta la fecha no recibió ninguna respuesta por parte de la Intendencia y eso la impulsó a movilizarse ayer con otro grupo de vecinos.

“Estamos muy preocupados por el tema de la contaminación, y más aún porque es un tema de salud, y le planteamos a González la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública pudiera colaborar en resolver esta situación y de poner algo seriamente, porque acá esta en juego la salud de nuestros hijos y nuestra gente. A mi me duele mucho la cabeza, es un dolor continuo y eso creo que es en parte por todo esto. Y la factura de la luz se la voy a tener que pasar al Ministerio también porque al tener que estar encerrados, tenemos que estar todo el día y toda la noche con el aire, sino no se puede estar, ni siquiera se puede salir afuera de la casa. Tiene que haber una solución. Le planteamos un proyecto similar al que se hizo en Florida pero no se hizo nada hasta ahora”, comentó uno de los entrevistados.

“Acá pasa un afluente del San Antonio que está verde, y esperamos que puedan hacer un estudio de como esta esa agua porque eso contamina todos nuestros ríos. Yo hice la denuncia en el Ministerio de Medio Ambiente y hasta ahora nunca recibí ninguna respuesta ni vi que vinieran a controlar nada. Acá, hay momentos que no se puede ni respirar, nosotros que vivimos acá, se hace insoportable. Lo primero que esperamos es que solucionen el tema del humo y después ver como se trabaja con el tema de la basura en sí para hallar una solución definitiva”, dijo con preocupación otro vecino.