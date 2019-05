Montevideo, 30 abr (EFE).- Cientos de venezolanos se concentraron este martes en la Plaza Libertad de Montevideo para expresar su apoyo al levantamiento del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien este martes llamó a volcarse a las calles para exigir el cese del Gobierno de Nicolás Maduro.

Alzando banderas de Venezuela y carteles con leyendas como «Transición Irreversible», «Fuera Maduro» y «¡Libertad!», los manifestantes se mostraron emocionados y expectantes por el comienzo de la denominada «Operación Libertad» propuesta por Guaidó, quien se proclamó presidente encargado del país caribeño en enero.

Así lo declaró a Efe Adelaida Guevara, integrante de un grupo de pensionados y jubilados de Venezuela en Uruguay, quien afirmó que desde las organizaciones de venezolanos que apoyan a Guaidó en el país austral se vivió la jornada con emoción pero también con angustia.

«Hay una gran expectativa, una emoción pero a su vez una gran angustia porque ya han sido tantos años y estas cosas no son fáciles a pesar de que tú ves algo interesante que no se había dado antes y que es que parte de las Fuerzas Armadas se ha volcado al presidente encargado», manifestó.

En ese sentido, la manifestante recalcó que si bien hay «esperanza» de que caiga el Gobierno de Maduro, se cree que el proceso hacia una «transición democrática» no será fácil ya que aún hay militares que son leales al gobernante y fuerzas paramilitares que luchan por él.

EFE