Montevideo, 15 abr (EFE).- Un total de 91 venezolanos, 90 que estaban en Argentina y uno se encontraba radicado en Uruguay, retornan este lunes hacia su país en un vuelo chárter contratado por el Gobierno de Venezuela en el marco del plan Vuelta a la Patria.

Según explicó a la prensa el embajador venezolano en Uruguay, Julio Chirino, la salida se pactó desde Montevideo porque las autoridades argentinas “negaron el permiso de aterrizaje y sobrevuelo” al avión.

“Nos sorprendió muchísimo que gobiernos que plantean una doble moral, donde supuestamente buscan contribuir con el desarrollo de nuestro país y de nuestra patria, le nieguen la posibilidad a 90 compatriotas nuestros de volver”, apuntó el embajador.

Por otra parte, señaló que el proyecto para el retorno de los venezolanos “es un plan sin precedentes” en la historia de su país y de la migración latinoamericana y mundial, debido a que el Gobierno “asume la responsabilidad de repatriar a sus connacionales” que tuvieron “dificultades” en procesos migratorios.

Vicente Rondón, uno de los que retorna a su país, aseguró que lo hace porque no le fue bien en Argentina, donde en 10 meses nunca recibió el Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que le “retrasó mucho” el poder crear una microempresa o abrir una cuenta bancaria.

“Me sentí de manos atadas y por eso tomo la decisión de regresar a mi país en el cual ya tengo mi negocio”, explicó. En esa misma línea, Rondón aseveró que muchos de sus compatriotas decidieron regresar porque tienen propiedades en el país caribeño. Por último, el hombre de 45 años pidió que la situación de Venezuela “mejore” porque es “muy crítica”.

Por su parte, Kristopher Velásquez, venezolano radicado en Uruguay, puntualizó que su marcha fue motivada por un tema familiar.

“Nosotros cuando jóvenes tomamos la decisión a diestra y siniestra que nos vamos pero no vemos la parte psicológica que conlleva el desmembrarse de la familia”, subrayó.

Velásquez, licenciado en comercio exterior, destacó que en su país trabajo no le va a “hacer falta” trabajo.

De acuerdo con eso, dijo que quizás por ahora Venezuela no tiene “el nivel de trabajo” como tenía antes, pero si “el necesario” para darle “una estabilidad” social y económica a su hijo.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció el pasado 11 de abril que las autoridades de Argentina no aprobaron los permisos necesarios para el vuelo de los venezolanos que tenían previsto regresar a su país un día después.

En ese sentido, este lunes, el canciller del país caribeño, Jorge Arreaza, agradeció a Uruguay a través de un mensaje en Twitter el hecho de que las personas pudieran regresar a su país desde allí.

El plan “Vuelta a la Patria” es una iniciativa del Gobierno de Maduro para atender a los venezolanos migrantes en situación de riesgo o vulnerabilidad, que se acercan voluntariamente a la sedes diplomáticas del país solicitando su inclusión en el mismo. El programa fue puesto en marcha en septiembre pasado en medio de la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social del país, y que el Gobierno de Maduro ha negado.

La iniciativa también se desarrolla en otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, entre otros.