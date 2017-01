Los Inspectores responsables del programa Verano Educativo en Salto, docentes César Pérez y Nora Kosolap se refirieron al desarrollo actual de la nueva edición de Verano Educativo en nuestro departamento, programa que en un principio surgió “a raíz de los problemas económicos a fin de paliar la situación en tiempos de crisis” y luego con el tiempo se fue modificando de acuerdo a los requerimientos educativos y necesidades del momento. “Estamos frente a un Verano Educativo más que nada recreativo; se ha puesto énasis más que nada en la recreación, en el tiempo libre, en la educación artística, juegos en la creatividad, en el cuidado de la salud, salidas didácticas, piscinas, trabajando en red con múltiples instituciones, tales como el MEC, la Intendencia Departamental y la Comisión Técnica Mixta.

De acuerdo a lo expresado por los jerarcas, este formato en nuestro departamento viene dando muy buenos frutos, contándose con el fuerte apoyo de la Intendencia. Las coordinaciones y organización se realizaron durante el mes de diciembre. Las clases comenzaron el pasado 10 de enero y se prolongarán hasta el 9 de febrero.

El encargado de las piscinas barriales fue quien organizó el cronograma de visita de cada grupo y centro escolar y a posteriori se llamó a reunión al equipo docente completo, incluyendo a profesores de educación física y coordinadores. Las escuelas cercanas pueden concurrir con asiduidad (lunes, miércoles y viernes) mientras que las más lejanas cuentan con un bus que se encarga de trasladar a los niños, especialmente los más pequeños que puedan disfrutar al menos un día a la semana. Estas coordinaciones con la Intendencia vienen desde el año pasado. Las únicas escuelas que no cuentan con las posibilidades de la piscina son la No. 100 de Villa Constitución, la No. 6 de Pueblo Belén y la No. 46. Por ello a estos niños se los compensa con una gran salida en campamento educativo, actividad prevista por Primaria.

Son ocho escuelas en el departamento y cuatro en el interior de Salto que están vinculadas este año a Verano Educativo.

Los escolares ingresan a las 8.30 de la mañana y permanecen en los establecimientos escolares hasta las 13. 30.

Ni bien se inicia la jornada recreativa desayunan para luego comenzar con el primer módulo de trabajo (que también implica la salida didáctica, salida a piscina u otra actividad programada o presentada dentro de los proyectos). A posteriori viene el recreo, luego el segundo módulo. Aproximadamente a las 12. 30 los alumnos almuerzan. Es un almuerzo diferente al resto del año porque cuentan con más tiempo, se genera un espacio de orden, respeto y hábitos de higiene. A la sobremesa le sucede un “espacio de recreación tranquila”, donde los maestros hacen una evaluación de la jornada y se proyectan hacia la jornada siguiente.

Por ejemplo, si al otro día los chicos tienen jornada en la piscina, se les hace memoria de los implementos que no deben olvidar; la botella de agua fría, la gorra, la toalla, etcétera.

La Inspectora Kosolap indicó que “es importante mantener la motivación en los niños para que permanezcan en el programa, porque si desciende el número de escolares inscriptos, se pierden cargos o estos son redistribuidos en los centros donde se los necesita”.

El cupo máximo establecido por escuela este año fue de cien niños; en algunas escuelas se llegó a ese número y en otras se inscribieron cincuenta como por ejemplo las escuelas de Belén y Pueblo Garibaldi.

Consultada sobre el total de números inscriptos, la jerarca señaló que “se trata de un buen resultado, teniendo en cuenta las preinscripciones, dentro de lo previsto se mantiene un margen de entre el 80% y el 90%.

Luego de la finalización de Verano Educativo, el cuerpo docente hará una evaluación final.

Vale decir que cada escuela – para el desarrollo del programa – cuenta como base con un director, un maestro, un profesor de educación física y dos auxiliares de servicio. Dependiendo del número de niños, se le agrega un profesor de educación artística y otro maestro.

ENFATIZANDO EN LA INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER CICLO

En la oportunidad, el Inspector César Pérez hizo especial hincapié para este nueño año lectivo en la intervención temprana de Educación Inicial, primer y segundo año, también los escolares de sexto año que egresarán del sistema escolar tendrán prioridad en dicho acompañamiento. Se detectarán a tiempo los problemas en el aprendizaje para poder brindar apoyo a los niños que presenten dificultades.