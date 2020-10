Verónica Aguirre Cayetano es una artesana vinculada a la Comunidad Emprendedora de Salto.

Nos cuenta cómo se fue involucrando en el campo de la artesanía y el emprendedurismo.

”Trabajé muchos años como administrativa de una empresa. Pero siempre me gusto la artesanía, la decoración y el diseño. Un día decidí, salir de la empresa.

Como que me tomé un año sabático. Con algunos problemas de salud de parte de mi familia.

Luego me puse a pensar en que realmente me gustaba hacer… comencé a edad temprana a transitar por este camino… a los dieciocho años”.

– ¿Cómo vivió esas primeras experiencias?

-”De a poco me fui dando cuenta que me había criado en donde mi madre había trabajado, en Manos del Uruguay

Más de una vez, fueron los ingreso que había en la casa.

Hasta que le llegó la jubilación a mi padre por una discapacidad de la construcción de la represa Salto Grande. Cúando Manos del Uruguay era reconocida a nivel mundial, era todo un arte con diagramas, colores y medidas exactas.

Mi madre – cuando yo tenía 8 años aproximadamente, me enseñó crochet.

Recuerdo que yo quería aprender y en esa oportunidad me dio lana y una aguja. Empecé e hice como 4 mts del punto básico el cadena. Luego que terminé me dijo que desarmara y comenzara nuevamente.

Aprendí que de ese punto salen todos los demás. Ella tejía en 2 agujas y crochet.

Cuando estaba cursando el liceo, siempre optaba por las materias de artesanías.

– ¿Y cómo desarrolla sus emprendimientos en la actualidad?

-”Hoy por hoy estoy en mi casa y desde allí me encuentro cómoda atendiendo la casa y la familia. Que por otro lado me preocupaba no estar por las horas que pasaba fuera trabajando.

No es fácil ser artesana o tener una inserción laboral,… no tener un trabajo con horario y sueldo fijo.

Hay que luchar y estar en constante crecimiento y observando tendencias que llegan del exterior.

Las grandes empresas o corporaciones acaparan el mercado trayendo mercadería del exterior a bajo precio.

Mientras que pasamos horas sentadas. Creando.

En la actualidad me siento satisfecha con lo que voy logrando año tras año. Me encantaría poder seguir creciendo y se sumen más a este sueño.

Aparte de estar en la casa. Con todo esto de la Pandemia. El apoyo a la familia sobre todo a la nena más chica de 8 años. Los más grandes ya son adolescentes. De 18 años y el de mi esposo 17 años.

Durante dos años en el verano realice feria en el sur para poder recaudar dinero y poder comprar materia prima antes de empezar la temporada. Es a todo pulmón.

Realizo prendas con diseño propios en dos agujas y crochet o mezcló las 2 técnicas.

Este año voy trabajando muy bien a pedido del cliente.

Creo que no tengo precios caros. Ya que el material lo compro directo a Montevideo. Muchas veces el tipo de material que trabajo no llega acá a Salto. Trato de ofrecer una prenda acorde a cada persona. Me gusta mucho el tema color y mezclar textura.

– ¿Qué particularidades tienen sus creaciones?

Son con tejido en dos agujas y crochet. Artesanías en general.

Hace años que se que están yo me Incorporé en un primer momento. Luego salí. Estaba en termas del Daymán. Junto a unos emprendedores.

Luego como se dice se vuelve a los primeros amores. Me volvieron a invitar. Cuando estaba el llamado para la incorporación, me anote. Acá estamos varios artesanos. Tratando de salir adelante y mostrar nuestros productos.