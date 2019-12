El VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Social (ALA) que tendrá lugar en Uruguay, en la ciudad de Montevideo entre los días 24 y 28 de noviembre de 2020.

En esta oportunidad se establecerá un profundo diálogo entre nuestras antropologías latinoamericanas y del Caribe, en especial en el actual contexto socio político que nos desafía a pensarnos y repensarnos como actores fundamentales insertos e integrados con nuestras poblaciones y sociedades del Siglo XXI.

América Latina y el Caribe han desarrollado aspectos propios del saber antropológico que no siempre se visibilizan por el resto de la comunidad disciplinar.

Nuestro marco de actuación es dinámico, cambiante y contestatario, enfrentándonos a cuestiones emergentes que hacen a la cotidianeidad de quienes habitan esta parte del planeta.

Fuertes componentes de marginalidad, pobreza, migraciones, deslocamientos, discriminación y explotación colonialista se cruzan con minorías o mayorías en conflicto.

Nos atañen todas las convulsiones del globo, desde lo medioambiental a lo sanitario, desde lo comunicacional a lo político económico, pero además, tenemos nuestra propia historia e historicidad, un territorio diverso que pretende reivindicarse en sus luchas por los derechos humanos fundamentales y el reconocimiento de sus poblaciones afro descendientes e indígenas.

Uruguay ha sido parte de este proceso que ha ido profundizando en las últimas décadas.

La comunidad antropológica uruguaya trabajó desde dentro y fuera de la academia en sintonía con las políticas de género, étnicas, migraciones, religiones, conflictos ambientales, entre tantas otras.

En estos días nos proponemos estrechar lazos de conocimiento, solidaridad y acción, para seguir traduciendo y fortaleciendo desde nuestras antropologías académicas y no académicas, una región con mayor equidad en todas las dimensiones.

ALGUNOS DE LOS EJES TEMÁTICOS

Geopolíticas del Conocimiento y Antropologías del Sur

Por geopolítica del conocimiento antropológico entendemos la dimensión epistémica de los efectos de las relaciones de poder que se tejen entre antropologías y antropólogos/as situados/as en diferentes lugares del sistema mundo de la antropología.

En este eje temático se busca establecer una conversación sobre qué implica hoy hacer antropologías en/desde/del sur (real y/o simbólico).

Convocamos a propuestas de simposios que ahonden en cómo se conjugan en prácticas y experiencias específicas esas políticas de la representación y políticas del posicionamiento, en términos de las geopolíticas del conocimiento antropológico.

Estamos particularmente interesados en simposios que aborden y pongan en cuestión los retos metodológicos y etnográficos de hacer estas antropologías en/desde/del sur.

Antropología aplicada, intervenciones y prácticas no académicas

Proponemos pensar nuestras antropologías en espacios de intervención y prácticas aplicadas a partir de las preguntas que desencadenan y/o delinean esas intervenciones.

Para ello, haremos foco en las tradiciones en las que se insertan, los diálogos establecidos en los espacios de trabajo -tanto intra como inter disciplinares, como también con los sujetos con y para quienes se realizan esas intervenciones- las problemáticas que las interpelan, las herramientas que desarrollan y los conocimientos que producen.

Invitamos a reflexionar sobre los problemas que surgen en y a partir de la intervención con «otros», las reflexiones éticas, las fronteras de lo posible, los criterios de evaluación de las prácticas.

Particularmente cómo es trabajar con «otros» que desafían, interpelan, exigen o ignoran, en un quehacer marcado por tiempos y devenires propios del trabajo profesional.

Nos interesa analizar reflexivamente el lugar de lxs antropólogxs en las intervenciones y los efectos de su presencia en campo.

En suma, proponemos un espacio de intercambio sobre los sentidos y posibilidades de las antropologías aplicadas en y para la intervención, los desafíos y paradojas que implica trabajar como antropólogx profesionalmente, y de qué manera todo ello construye especificidades que imaginan fronteras.

Antropología, educación y formación antropológica

Las temáticas que se nuclean bajo este rótulo incluyen temas que recogen estudios y abordajes sobre procesos, prácticas educativas en instituciones y fuera de ellas, la etnografía en instituciones educativas y su vínculo con las comunidades, las relaciones de las familias con las instituciones, las prácticas de crianza, los procesos de implementación de políticas educativas, las dinámicas familiares contemporáneas y los cambios sociales, económicos y políticos (globalización, migraciones, crisis…) y sus relaciones con la organización en torno a la educación de niños y niñas en el espacio familiar, institucional y con el aprendizaje.

Conjuntamente buscamos simposios que visibilicen las lógicas privatizadoras y diversas formas de mercantilización de la educación que en el siglo XXI colonizan las estructuras y políticas del Estado, más allá de la división entre escuelas de gestión estatal o privada, en alianza con formas de sentido común que la investigación antropológica puede contribuir a visibilizar.

Por otro lado también se esperan temáticas que incluyan experiencias, sistematizaciones e investigaciones relacionadas tanto sobre la formación específica en antropología en sus diferentes niveles y con sus diferentes características en el contexto latinoamericano, como aquellos que apunten a abrir espacios de reflexión sobre la enseñanza de la antropología en contextos y emparejamientos diversos.

En Latinoamérica las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI se ha desarrollado un creciente proceso de consolidación de carreras de antropología, mediante la creación de departamentos especializados, programas de postgrado, etc., sumamente preocupados por recuperar la antropología producida en Latinoamérica y la comprensión de las realidades sociales locales.

A pesar de este proceso de expansión y consolidación, es aún muy reciente la reflexión sistemática sobre la enseñanza y el aprendizaje de la antropología, ya sea en la formación de antropólogos como de no antropólogos.

Por ello, el Eje temático Antropología, educación y formación antropológica, invita a grupos interesados a enviar propuestas de simposios y mesas de trabajo que aborden temáticas que reflejen una concepción extensa, con todos sus matices y particularidades, de la educación y los escenarios educativos contemporáneos, que no esté limitada ni excluya el estudio de la enseñanza-aprendizaje en contextos formales/escolares.