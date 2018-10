Alejandro Prieto – Montevideo, 11 oct (EFE)

El editor de la Guía Peñín, referente internacional para distinguir los vinos españoles de mayor calidad, José Peñín, destacó que el vino de Uruguay, que define como fresco y de perfil oceánico, es “el más europeo de América”. Así lo manifestó hoy en una entrevista con Efe el crítico español, considerado como uno de los escritores de vinos de habla hispana más prolíficos, que se encuentra desde el pasado lunes recorriendo viñedos y bodegas uruguayas para incluir al país, por primera vez, en su prestigiosa guía. En ese sentido, el escritor dijo que los vinos uruguayos cuentan con una influencia proveniente de la franja central de Europa, en particular por su familiaridad con los vinos de la región de Maridan (Francia). “Esto pasa mucho en el Cono Sur, done la influencia de las variedades francesas es total; en el caso de Argentina el Malbec, en el caso de Chile Cabernet o Merlot y aquí la Tannat”, indicó. Peñín, que ha recorrido casi todos los viñedos del mundo, apuntó que visitar los de Uruguay era un objetivo que le faltaba cumplir y que, si bien le quedan varias por delante, tras conocer algunas bodegas ha empezado a “tomar el pulso” de los vinos del país. “Hasta ahora he visto vinos que responden sobre todo a un perfil oceánico. No es el vino de Argentina que es un vino continental con alto grado (alcohólico), menos fresco. Aquí los vinos son más frescos, más bebibles, menos grado alcohólico en general”, añadió. En ese sentido, Peñín explicó que si bien, en un principio, al pensar en la producción vitivinícola del país, tenía en mente una “contradicción”, ya que las tierras uruguayas son fértiles y el suelo más indicado para la vid es el más “pobre”, notó que los productores saben adaptarse a ello. “He descubierto que los bodegueros de Uruguay técnicamente están muy bien posicionados y, por lo tanto, han sabido aprovechar las limitaciones que ese suelo da para crear grandes vinos”, acotó. Es así que, según el crítico, Uruguay ha podido sacar provecho también de las ventajas de la variedad insignia del país, la uva Tannat, introducida hace más de un siglo por el vasco-francés Pascual Harriague y que se caracteriza por adaptarse a climas lluviosos. Sobre esa cepa en concreto, producto de las catas que ha podido realizar en Uruguay, Peñín resaltó que se trata de una variedad “con mucho nervio” y muy herbal, que está pensada para ser criada en roble y doblegarse con el tiempo, pero a la que sirve ser mezclada con otras más frescas y de “explosión frutal” como Merlot. “De todas las variedades que he probado me da la sensación de que la Tannat se erige como símbolo de la agricultura uruguaya, pero este vino tiene que estar perfectamente compaginado con las otras variedades, lo que se llama el blender”, puntualizó. Por otro lado, Peñín matizó que le llamó la atención cómo Uruguay, pese a ser un país no muy conocido como productor de vinos, “ha sabido interpretar muy bien la nueva filosofía del enoturismo”. “Esto es importante porque nos hemos creído en el propio sector que las bodegas son centros de trabajo como la fábrica y, en cambio, son centros también de ocio y divertimento”, opinó. El editor de la Guía Peñín, que arribó a Uruguay el pasado lunes para recorrer bodegas en los departamentos de Colonia (suroeste), Canelones (sur), Montevideo y Maldonado (sureste), trabaja sobre dos reportajes, uno sobre los vinos uruguayos y otro sobre la capital del país, que encuentra “tranquila” y con calles que recuerdan a Valencia y Alicante (España). Uruguay se ubica en una zona templada austral y actualmente cuenta con casi 9.000 hectáreas de viñedos de óptima calidad enológica y una producción media anual de 95 millones de litros elaborados en 280 bodegas, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi). Entre las principales variedades de uva cultivadas en el país se encuentran las tintas Tannat, Merlot, Cabernet o Malbec y las blancas Sauvignon, Chardonnay, Semillón o Riesling. EFE