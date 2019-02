Senador Sebastián da Silva, Partido Nacional

En el marco de la campaña electoral, estuvo en nuestra ciudad el senador Sebastián da Silva, del Espacio 40 del Partido Nacional, cuyo líder es el senador Javier García y la referente local es la ex candidata a intendente Lucía Minutti. Dialogó con EL PUEBLO sobre las razones que deberían llevar a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República.

– ¿Cuál sería la principal debilidad que tiene el gobierno por la que la gente terminará votando al Partido Nacional?

– Le diría tres. Hoy, pasada la época de bonanza, al uruguayo no le da la plata, el carro lleno del supermercado queda cada día más alejado y hay un problema de empleo real, cuando se podría haber aprovechado todo para dejar algún pilar firme. Nunca estuvo más rico Uruguay que en estos 15 años, y es horrible que se termine así apenas cambie el viento. Otro, la seguridad. La gente está podrida de no saber si vuelve a su casa. Lamentablemente el Salto de hoy es muy distinto al que conocí cuando trabajé acá cuando se reabrió La Caballada, que era una ciudad formidable, donde no había ningún tipo de problema de seguridad. Ahora, en todo lo que va del día lo que he recogido es preocupación real, es como estar en un barrio de Montevideo. Y tercero, es volver a ponerle sentido común a las decisiones de gobierno que pasan por menos Estado gordo y mucho más Estado eficiente. El Estado gordo nos llevó a la ruina de Pluna, Ancap, a los negocios de la regasificadora, al Tren de los Pueblos Libres. Y hay lugares en el Uruguay profundo y real donde las ambulancias son del año 78. Y vemos Consejos de Ministros con cientos de autos oficiales y de repente lugares donde tienen 400 personas, no hay un móvil de la policía o el que tienen está roto. Eso es devolverle un poco de sentido común.

Para eso se necesita voluntad de cambio, que creo que los uruguayos hoy están manifestando, donde claramente hay que sacar al Frente Amplio del poder y elegir por una escoba nueva, que como toda escoba nueva va a barrer mejor, y apelar a hombres y mujeres que esperan tener esa oportunidad y poner a Uruguay en la modernidad. ¿Cuál escoba nueva? Nosotros creemos que quien está más preparado es Luis Lacalle Pou…

– ¿Con qué piensa barrer Lacalle Pou si llega a la presidencia?

– Va a barrer a los malandras, al desquicio del gasto estatal y va a tratar de barrer la dejadez desde la presidencia. Este es un gobierno que dejó la rienda en el piso hace dos años, y quienes conocemos a Luis sabemos de su hiperactividad. Entonces, uno imagina a un gobierno encabezado por un presidente donde deje hacer a los equipos pero que esté arriba de las cosas.

– Usted utilizó la imagen de la escoba, y desde el Frente Amplio se anuncia que se viene con la motosierra del padre…

– Eso es parte de la izquierda berreta que todos los días tira un cuco nuevo arriba de la mesa. Lo que sí va a barrer va a ser con prebendas, cargos de confianza, autos oficiales, viáticos, comisiones para definir una cosa sencilla que tienen 7 asesores, a eso sí lo vamos a barrer, y por eso están tan asustados.

– ¿Cuál es la principal fortaleza que tiene hoy el Partido Nacional que será la razón por la que los uruguayos le darían la oportunidad de alcanzar el gobierno?

– El partido en esta etapa, como líder de la oposición, ha demostrado que controla bien. Lo de Ancap es un claro ejemplo, es algo que estaba tapado y terminó con la renuncia de un vicepresidente. En particular dentro del partido está Luis, que es el único integrante del sistema político que ha podido traer gente del ámbito privado con éxito. Sebastián Bauzá, Pablo da Silveira, Pablo Bartol, Azucena Arbeleche, son todos esos nombres nuevos que están afuera de los elencos tradicionales que uno podía imaginarse y que es parte de los nuevos uruguayos que esperemos que tomen las riendas del nuevo gobierno.

– ¿Cuál es el aporte que hace el Espacio 40?

– En lo nacional tenemos el perfil que le da nuestro líder, el senador Javier García. Creemos que ha sido el mejor senador de este período, espada fundamental de la oposición. Y algunos otros matices particulares, en nuestro caso, para nosotros la ruralidad está por encima de todo, somos de los que creemos que Uruguay es un país agropecuario y que hay que ponderar. Vale lo mismo el derecho que tiene alguien que viva en Itapebí o en Belén que el que viva en la avenida Brasil y la rambla, pagan los mismos impuestos y tienen la mitad de los derechos. Después, un enfoque más wilsonista que el Espacio 40 lo tiene desde su fundación, en ese macramé de colores que tiene el sector de Lacalle Pou, los wilsonistas siempre le damos ese toque distinto. Y acá en Salto, la sensibilidad hecha mujer que es Lucía (Minutti), con quien estuvimos ahora recorriendo las obras salesianas. Si hay alguien que sabe lo que la gente más carenciada siente y sufre, es Lucía porque ese es su trabajo hace más de 20 años.